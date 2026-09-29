Sciopero scuola del 2 ottobre, adesioni multisettoriali e le rivendicazioni della CSLE

Venerdì 2 ottobre il sistema scolastico italiano si prepara a un’astensione dal lavoro di portata multisettoriale, proclamata dalla CSLE (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei). L’iniziativa, che coinvolge direttamente il comparto istruzione, giunge a poche settimane dall’avvio dell’anno accademico, introducendo una prima interruzione nel calendario delle lezioni.

Il Cruscotto degli scioperi, portale istituzionale che monitora le mobilitazioni sindacali, registra ufficialmente la proclamazione e delimita i settori interessati. La CSLE coordina l’azione in forma unitaria, estendendo la protesta a un insieme variegato di categorie produttive e amministrative.

Nel comparto scuola l’adesione riguarda personale docente e non docente, configurando uno scenario di possibile blocco delle attività didattiche ordinarie. La tempistica, collocata all’indomani della ripresa autunnale, amplifica l’impatto organizzativo per studenti e famiglie.

Le motivazioni dichiarate dalla CSLE

La Confederazione Sindacale Lavoratori Europei ha diffuso una nota ufficiale in cui spiega le ragioni dell’astensione. L’organizzazione sindacale rivendica innanzitutto “un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari, della tassazione feroce attuale”, tre pilastri di natura economica che incidono direttamente sul potere d’acquisto dei lavoratori.

A questi si affianca la richiesta di “un aumento degli stipendi, per permettere alle persone di affrontare il costo della vivibilità quotidiana”, legando l’emergenza salariale alla sostenibilità delle spese correnti.

La CSLE allarga lo sguardo anche alla dimensione strategica, chiedendo “l’avvio di un’indipendenza energetica che ci permetta di essere meno dipendenti da altre nazioni”. L’obiettivo è rafforzare l’autonomia nazionale sul fronte energetico, riducendo l’esposizione agli shock esterni.

Parallelamente, il sindacato sollecita “una politica che incoraggi la crescita delle aziende italiane, agricole e non”, inserendo lo sciopero in un discorso più ampio di rilancio industriale e competitività.

Le categorie coinvolte e l’estensione settoriale

Lo sciopero del 2 ottobre non si limita al comparto dell’istruzione ma abbraccia una vasta platea di settori economici e produttivi. Il Cruscotto degli scioperi documenta l’adesione di:

Agricoltura e allevamento

Settore marittimo

Enti locali

Società private

Vigilanza privata

Sanità

Metalmeccanici

Comparto ferrovie

Questa articolazione multisettoriale evidenzia come la mobilitazione trascenda le specificità di singole categorie per assumere carattere trasversale. L’astensione coordinata risponde a istanze comuni relative al costo della vita, alla pressione fiscale e alle condizioni salariali, elementi che accomunano lavoratori di ambiti professionali diversi.

La scuola si inserisce dunque in un quadro di protesta più ampio, dove convergono rivendicazioni economiche e sociali condivise da numerosi comparti produttivi e dei servizi.

Le esclusioni disposte dalla Commissione di garanzia

Il portale della Presidenza del Consiglio dei ministri documenta le esclusioni stabilite dalla Commissione di garanzia, che hanno sottratto specifici gruppi di lavoratori dallo sciopero del 2 ottobre. Tra i dipendenti esclusi figurano quelli del Comune di Reggio Calabria e il personale di FS Security Sicilia.

L’intervento della Commissione ha inoltre riguardato il Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Conselvano, del Comune di Gorizia e dell’Unione di Comuni Unione Rubicone e Mare, nella Provincia di Forlì-Cesena. Queste decisioni delimitano il perimetro effettivo dell’astensione, preservando la continuità di servizi ritenuti essenziali.