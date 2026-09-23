Carta docente, la Cassazione la riconosce anche al personale educativo

La Corte di Cassazione, con ordinanza 25597/2026, ha stabilito che la Carta docente spetta anche al personale educativo. I massimi giudici hanno chiarito che il riconoscimento del beneficio economico destinato alla formazione non può fermarsi davanti alla differenza tra insegnamento ed educazione.

La decisione ha un peso concreto per chi opera nei convitti e nelle istituzioni educative, dove gli educatori svolgono funzioni diverse dalla didattica in senso stretto ma comunque centrali nel percorso di crescita degli studenti. La Carta docente rappresenta uno strumento per sostenere la formazione continua del personale scolastico, e ora questo diritto viene esteso anche a chi svolge attività educativa.

La funzione degli educatori nel percorso formativo

Gli educatori svolgono un ruolo che va oltre la semplice gestione della vita quotidiana degli studenti nei convitti e nelle istituzioni educative. Il loro compito si estende alla formazione umana e culturale degli allievi, contribuendo attivamente al loro percorso di crescita e istruzione.

Questa funzione si realizza attraverso un coordinamento costante con il personale docente delle scuole, integrando l’aspetto educativo con quello didattico. La Cassazione ha riconosciuto che l’educazione, pur distinguendosi dall’insegnamento in senso stretto, concorre alla stessa finalità formativa complessiva.

Gli educatori operano quindi come figure complementari ai docenti, partecipando al processo che accompagna lo sviluppo cognitivo, relazionale e culturale degli studenti, senza limitarsi a funzioni di mera assistenza o supervisione.

La motivazione giuridica: stessa area professionale dei docenti

La Corte di Cassazione fonda la propria decisione su un elemento strutturale: il personale educativo appartiene alla medesima area professionale del personale docente. Questa collocazione non è puramente formale, ma riflette l’esigenza di competenze specifiche e l’obbligo di aggiornamento continuo che caratterizza entrambe le figure.

La Carta docente nasce proprio per sostenere le spese legate alla formazione professionale, finalità che accomuna docenti ed educatori.

Se sia gli insegnanti sia gli educatori concorrono alla formazione degli studenti e sono sottoposti a precisi obblighi di aggiornamento, la Suprema Corte non individua ragioni coerenti per escludere questi ultimi dal beneficio. La logica della decisione si basa sulla ratio dello strumento: garantire supporto economico a chi deve aggiornarsi per svolgere al meglio la propria funzione formativa.

Le spese ammissibili con la carta docente

La Carta docente consente di sostenere diverse categorie di spesa legate all’aggiornamento professionale. Secondo le regole vigenti, il beneficio può essere utilizzato per:

Acquistare libri, riviste e pubblicazioni utili alla formazione

Strumenti tecnologici come computer, tablet e software didattici

Iscrizione a corsi di formazione, master, seminari e iniziative di aggiornamento organizzate da enti accreditati

La Suprema Corte sottolinea che la formazione continua rappresenta una componente necessaria del lavoro educativo, non un elemento accessorio. Per gli educatori che operano nei convitti e nelle istituzioni educative, l’accesso a questi strumenti assume un rilievo concreto, permettendo loro di rafforzare le competenze specifiche richieste dalla professione e di rispondere agli obblighi di aggiornamento previsti dall’ordinamento.

Le implicazioni per scuole, convitti e ministero

La decisione della Cassazione rappresenta un chiarimento rilevante sia per il personale educativo sia per il Ministero. La formazione continua non costituisce un’esigenza esclusiva di chi insegna in aula: anche la funzione educativa concorre al percorso formativo degli studenti e può accedere al sostegno economico per l’aggiornamento professionale.

Per i convitti e le istituzioni educative, il riconoscimento della Carta docente riapre un tema concreto che incide sull’organizzazione e sul riconoscimento del ruolo del personale educativo nel sistema scolastico.