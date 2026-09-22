Messico vieta gli smartphone in classe: dal 3 novembre telefoni nello zaino alle elementari e medie

Dal 3 novembre il Messico introduce una restrizione sull’uso degli smartphone nelle scuole elementari e medie durante l’orario di lezione. La misura non prevede alcun divieto di accesso agli istituti né confisca all’ingresso: gli studenti potranno continuare a portare con sé il telefono, ma dovranno tenerlo rigorosamente custodito nello zaino per tutta la durata delle lezioni.

L’obiettivo dichiarato dalle autorità è tutelare la concentrazione degli alunni e incentivare la socializzazione tra compagni, limitando l’impatto delle distrazioni digitali sui processi di apprendimento. Il ministro dell’Educazione Mario Delgado ha chiarito che si tratta di una restrizione d’uso circoscritta alla didattica, non di un bando assoluto sui dispositivi.

Le regole di utilizzo: telefoni nello zaino ed eccezioni definite

La nuova direttiva messicana stabilisce che gli smartphone vadano custoditi rigorosamente nello zaino per l’intera durata dell’orario scolastico. La misura non prevede alcun sequestro all’ingresso: ciascun alunno resta responsabile del proprio dispositivo, purché non lo utilizzi durante le lezioni.

La limitazione è mirata alla didattica e conosce eccezioni circoscritte. L’uso del telefono torna legittimo in caso di emergenza reale, quando si presentino esigenze personali o sanitarie del minore, oppure se l’insegnante lo integra in una specifica attività. Queste deroghe sono motivate e documentate, garantendo flessibilità senza snaturare l’intento educativo.

L’equilibrio tra tutela dell’apprendimento e necessità individuali costituisce il fulcro della normativa: la regola protegge la concentrazione collettiva, le eccezioni rispondono a situazioni concrete senza compromettere la qualità della lezione.

La differenziazione per ordine di studi: superiori autonome, atenei non vincolati

La stretta federale sugli smartphone interessa esclusivamente le scuole elementari e medie, mentre per gli istituti superiori il quadro normativo si articola in modo differente. Le scuole secondarie di secondo grado mantengono infatti piena autonomia nella definizione dei propri regolamenti interni, potendo così adattare le eventuali restrizioni al contesto specifico di ogni istituto.

Per quanto riguarda gli atenei universitari, la misura non prevede alcun vincolo a livello federale: il governo messicano ha scelto di non estendere la direttiva all’istruzione superiore, lasciando agli studenti universitari e alle singole università completa libertà nella gestione dei dispositivi personali durante le attività accademiche.

Le motivazioni istituzionali: concentrazione, socialità e sviluppo cognitivo

Il ministro dell’Educazione Mario Delgado ha chiarito la ratio della misura, precisando che si tratta di una “restrizione d’uso durante le ore di lezione e non un divieto d’accesso agli istituti”. Secondo il ministro, gli studenti non si vedranno confiscati i telefoni ma dovranno abituarsi a non utilizzarli durante la didattica.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha inquadrato l’intervento nell’obiettivo di ridurre l’impatto delle piattaforme digitali sulla crescita dei più giovani. “L’obiettivo principale è frenare l’uso indiscriminato della tecnologia per evitare che l’abuso dei social network interferisca con l’apprendimento e lo sviluppo cognitivo, restituendo spazio alla convivenza e alla creatività”.

La misura si fonda dunque sulla tutela della concentrazione in classe e sulla promozione della socializzazione tra compagni, contrastando l’interferenza degli schermi con i processi di apprendimento e le dinamiche relazionali in aula.

Le ricadute per studenti e docenti: gestione quotidiana e responsabilità

La misura ridisegna la quotidianità scolastica assegnando agli studenti la responsabilità diretta di custodire i propri dispositivi nello zaino durante l’intero orario di lezione, senza alcuna forma di confisca all’ingresso. I docenti, dal canto loro, mantengono la facoltà di integrare gli smartphone in attività didattiche mirate, confermando il loro ruolo di guida nell’impiego educativo della tecnologia.

L’assenza di sequestro trasforma la regola in uno strumento di responsabilizzazione personale, chiamando ciascun alunno a rispettare autonomamente il divieto d’uso. Le autorità scolastiche si attendono un clima di maggiore concentrazione e un’interazione più intensa tra pari, ripristinando spazi di convivenza liberi dalla distrazione digitale.