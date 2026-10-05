Aura battle, la sfida virale che conquista le scuole: dall'Indonesia a Salò con tanto di divieto

L’aura battle si configura come una sfida performativa priva di contatto fisico, in cui la vittoria viene decretata dalle risate, dal tifo del pubblico e dalla capacità di mantenere il controllo assoluto della scena. Il fenomeno affonda le radici nel concetto di aura farming, definito dal dizionario Merriam-Webster come l’arte di apparire affascinanti e sicuri di sé senza mostrare alcuno sforzo.

La spinta virale globale è arrivata dai video di Rayyan Arkan Dikha, un bambino indonesiano di undici anni ripreso sulla prua di un’imbarcazione tradizionale sul fiume Kuantan durante il festival Pacu Jalur: mentre i compagni remavano furiosamente, il piccolo ballava con espressione imperturbabile, diventando una celebrità da milioni di visualizzazioni.

Nei duelli dal vivo i partecipanti si alternano con pose comiche, passi di danza presi da TikTok, l’esultanza “Siuuu” di Cristiano Ronaldo o il mewing. Frederick Luis Aldama, docente di scienze umane all’Università del Texas ad Austin, ha evidenziato un elemento chiave osservando un duello a Città del Messico: “Mi sono reso conto che a vincere è stato chi ha mostrato un’aura di assoluta e totale compostezza”, non chi eseguiva movimenti acrobatici.

La diffusione globale: dall’Indonesia all’America Latina fino all’Italia

Il fenomeno è esploso nell’estate del 2026 attraversando rapidamente diversi continenti. Dai video virali indonesiani, le aura battle hanno raggiunto l’America Latina, dove si sono moltiplicate spontaneamente in Messico, Brasile, Costarica e Argentina. In quei mesi i raduni dal vivo sono diventati appuntamenti fissi nei luoghi di aggregazione giovanile, trasformando piazze e cortili in arene improvvisate.

Successivamente il trend ha attraversato l’oceano approdando in Europa e in Italia, dove gli adolescenti hanno replicato le sfide performative nei parchi e negli spazi pubblici. Frederick Luis Aldama, ha osservato direttamente un raduno a Città del Messico e ha sottolineato la dimensione collettiva dell’esperienza: “Questi raduni sono collettivi, pubblici e avvengono di persona, perché in America Latina abbiamo una lunga storia di piazze, cortili e ritrovi nei parchi.”

La spinta alla partecipazione fisica rappresenta una risposta al bisogno di contatto umano diretto avvertito dai giovanissimi, dopo anni di interazioni prevalentemente digitali. Gli spazi condivisi sono tornati a essere il palcoscenico naturale dove i ragazzi si ritrovano, si sfidano e celebrano insieme il controllo scenico.

Il caso di Salò: il divieto agli assembramenti e le misure della dirigenza

A Salò, in provincia di Brescia, l’intervallo scolastico di un Istituto Tecnico si è trasformato in un evento inatteso: un gruppo numeroso di studenti ha formato un cerchio nel cortile attorno a due contendenti, mentre dai piani superiori altri ragazzi si sono affacciati alle finestre per seguire la sfida tra applausi e grida, come in una vera arena.

Il trambusto ha indotto la dirigenza a intervenire tempestivamente. Nel pomeriggio del 29 settembre, come riporta Repubblica, è stata firmata una circolare dal titolo Assembramenti all’interno del cortile. Il documento precisa: “Per motivi di sicurezza e per poter garantire una adeguata sorveglianza è vietato agli studenti di creare assembramenti all’interno del cortile durante la pausa ricreativa.”

La scuola ha inoltre annunciato una misura più restrittiva qualora il divieto non venisse rispettato: “In caso di inosservanza del divieto si renderà necessario interdire l’accesso al cortile.” La decisione evidenzia il tentativo di conciliare la spontaneità ludica degli adolescenti con le esigenze organizzative e di vigilanza dell’istituto.