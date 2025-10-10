Concorso Docenti PNRR3, pubblicazione imminente: requisiti, prove e nuovi concorsi futuri

Il concorso docenti PNRR3 è ormai imminente: secondo fonti sindacali presenti all’incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito di martedì 7 novembre, il bando dovrebbe essere pubblicato questa settimana.

Il nuovo concorso prevede un contingente complessivo di assunzioni da distribuire nel triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. Nello specifico, sono stati stanziati 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria e l’infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

L’obiettivo categorico stabilito dal Ministero prevede che le graduatorie definitive siano pubblicate entro il 30 giugno 2026, una scadenza stringente che determinerà l’intero calendario delle procedure concorsuali.

I requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento delle prove

La partecipazione al concorso PNRR3 richiede requisiti specifici che variano secondo il grado scolastico. Per la scuola secondaria è necessaria la laurea magistrale nella classe di concorso prescelta, mentre per infanzia e primaria serve la laurea in Scienze della formazione primaria o, in alternativa, tre anni di servizio specifico.

Le domande di partecipazione si presentano attraverso la piattaforma Istanze Online del Ministero, seguendo le modalità già consolidate nei precedenti bandi. Gli anni di servizio richiesti possono essere svolti sia nelle scuole pubbliche che in quelle paritarie, ampliando le possibilità per i candidati.

Tra i quesiti emersi durante la diretta tecnica, particolare attenzione è stata rivolta alla validità degli attestati di formazione rilasciati dal MIM come titoli culturali e alla compatibilità temporale con gli esami di abilitazione previsti per novembre 2025.

I fondi europei e le prospettive future dei concorsi docenti

Il concorso PNRR3 rappresenta un momento di svolta significativo nel panorama del reclutamento scolastico, poiché costituisce l’ultimo bando finanziato attraverso i fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa caratteristica conferisce al concorso una particolare rilevanza strategica nel sistema educativo italiano.

Secondo l’analisi dell’esperto Salvatore Pappalardo, le prospettive per futuri concorsi si presentano incerte e dipenderanno essenzialmente dalle decisioni che verranno prese con la Legge di Bilancio 2026. L’attuale contesto evidenzia un surplus considerevole di docenti già abilitati e idonei, provenienti dai concorsi del 2018, 2020, PNRR1 e PNRR2, che attendono ancora l’immissione in ruolo.

Questa situazione riduce significativamente la necessità immediata di bandire nuovi concorsi nel breve termine.