Ripetizioni private in Italia, prezzo medio 13 euro l'ora: Milano vola a 18 euro

I dati provengono dall’osservatorio nazionale di LeTueLezioni, piattaforma online che fa incontrare studenti e tutor privati qualificati. L’analisi ha preso in esame oltre 94mila annunci di lezioni private distribuiti in 30 città italiane e 30 materie differenti, coprendo sia discipline accademiche che artistiche e sportive.

Il campione rappresenta una fotografia accurata del mercato delle ripetizioni private in Italia, con un’ampiezza tale da garantire solidità statistica ai risultati.

I numeri raccolti fotografano un mercato particolarmente attivo, con picchi di domanda concentrati nei mesi che precedono la maturità e gli esami di riparazione. In questo periodo dell’anno, molte famiglie si trovano a cercare urgentemente un tutor per recuperare insufficienze o preparare l’ammissione all’esame di Stato, alimentando un flusso costante di annunci e richieste.

Il livello dei prezzi e l’effetto del luogo della lezione

In Italia, il prezzo mediano per un’ora di ripetizioni private si attesta a 13 euro, rappresentando il punto di riferimento nazionale per il mercato del tutoraggio. Questo valore costituisce la baseline per le lezioni erogate secondo modalità standard, senza particolari variabili.

Il primo fattore che incide significativamente sul costo è la sede di svolgimento della lezione. Quando il tutor si sposta a domicilio dello studente per tenere la lezione in presenza, il compenso orario subisce un incremento del 15%, portandosi a circa 15 euro l’ora. Questo differenziale di 2 euro rappresenta il sovrapprezzo applicato per coprire tempi e spese di spostamento, configurandosi come il principale driver di variazione del prezzo indipendentemente dalla disciplina insegnata.

La scelta tra lezioni in sede o a domicilio diventa quindi il primo elemento di distinzione tariffaria per famiglie e studenti.

Le differenze tra discipline: artistiche, sportive e accademiche

Le fasce di prezzo variano in modo significativo in base al tipo di disciplina. Le materie artistiche e sportive si collocano su livelli più alti: una lezione di canto o un allenamento di calcio costano in media 25 euro l’ora, mentre per tennis e violino la tariffa scende a 21 euro l’ora. Il pianoforte si attesta a 20 euro l’ora.

Le materie accademiche tradizionali presentano invece un costo più contenuto e relativamente uniforme. Matematica, Inglese, Fisica, Latino e Chimica oscillano tutte tra 13 e 15 euro l’ora, in linea con la mediana nazionale. L’informatica rappresenta l’unica eccezione nel panorama STEM, con un costo di 16 euro l’ora che riflette una domanda in crescita a fronte di un’offerta limitata di tutor specializzati.

Un dato interessante riguarda il Latino, che pur essendo definito da molti una “lingua morta” registra un numero elevato di richieste, soprattutto nei periodi di esami, e mantiene un prezzo di 15 euro l’ora, pari a quello della Matematica. Anche le principali lingue straniere mostrano poca differenziazione: Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco si collocano tutte nella fascia tra 13 e 15 euro l’ora.

La geografia dei prezzi: Milano, Roma e le città del Mezzogiorno

Milano si conferma il mercato più caro d’Italia per le ripetizioni private, con una mediana di 18 euro l’ora che rappresenta un premium del 38% rispetto alla media nazionale. Roma segue a breve distanza con 17 euro l’ora. Le città del Nord registrano una mediana di 15 euro l’ora, mentre il Centro si attesta a 14 euro l’ora. Il Sud e le Isole mostrano i prezzi più contenuti, con 13 euro l’ora: il divario tra Nord e Mezzogiorno risulta così contenuto in soli 2 euro.

Palermo costituisce un’eccezione significativa nel panorama meridionale, con una tariffa di 14 euro l’ora che la allinea a città del Centro-Nord come Prato, Ravenna e Modena. Le uniche quattro città sotto la mediana nazionale sono Bari, Foggia, Taranto e Reggio Calabria, mentre Napoli, Catania e Cagliari si posizionano esattamente a 13 euro l’ora, confermando il trend del Mezzogiorno.

Il territorio incide quindi sui prezzi, ma con differenze meno marcate di quanto ci si potrebbe aspettare.