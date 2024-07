Borse di studio INPS anno accademico 2024-25: requisiti e come fare domanda

Borse di studio INPS l’anno accademico 2024-25

477 borse di studio per l’anno accademico 2024-25 per gli studenti iscritti all’università, figli e orfani di dipendenti e pensionati del pubblico impiego: le ha messe in palio l’Inps lanciando il relativo bando di concorso. Un contributo senza dubbio utile perché allevia il peso finanziario: copre le spese relative alle tasse, al materiale scolastico, e favorisce l’accesso a un’istruzione di qualità. Specie per chi proviene da famiglie per le quali questo peso risulta eccessivo. Quali sono i requisiti per accedervi e come inoltrare la domanda? Vi diciamo tutto di seguito.

Chi può fare domanda

Secondo quanto riportato sul bando, le suddette borse di studio – del valore compreso tra 9.500 e 12.500 euro, a seconda dell’ISEE – potranno essere richieste da figli o orfani ed equiparati (ovvero giovani regolarmente affidati, equiparati al figlio):

degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (Fondo credito)

degli iscritti alla Gestione Magistrale

degli iscritti alla Gestione Postelegrafonici

Il contributo economico potrà essere usato presso i Collegi universitari di merito accreditati e riconosciuti dal MUR e le Strutture CampusX Chieti, CampusX Roma, CampusX Bari. Strutture che offrono vitto e alloggio agli studenti iscritti alle università e presso le quali questi ultimi seguono, parallelamente ai propri studi universitari, anche un percorso formativo che permette loro di sviluppare soft skills e di prepararsi all’ingresso nel mondo del lavoro. I Collegi universitari, in Italia sono 57 e si trovano nelle principali città italiane.

Le borse di studio

Come riportato nel bando, le borse di studio messe in palio dall’Inps sono 477, e sono così suddivise:

412 contributi per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie

50 contributi per la Gestione Magistrale

15 contributi per la Gestione Postelegrafonici

I requisiti

Ma veniamo alla parte più pratica, ovvero come presentare domanda, tramite quali canali farlo e quali sono le scadenze.

Innanzitutto, per presentare la domanda bisogna non essere in ritardo nella carriera scolastica di più di due anni; non bisogna essere occupati; non si deve avere un’età maggiore di 26 anni alla data di scadenza del bando. Ed ancora, non si deve essere stati allontanati da una struttura collegiale per motivi disciplinari e non si deve aver riportato condanne penali. Allo stesso modo, non si devono avere dei procedimenti penali in corso. Ancora, la borsa di studio non spetta nel caso in cui si usufruisca già di una provvidenza scolastica di valore superiore a 6.000 euro complessivi. E neanche a chi sia già assegnatario di un posto in Collegio nelle strutture di proprietà dell’INPS.

Come presentare domanda

Chi possieda i suddetti requisiti e voglia usufruire di una borsa di studio, dovrà presentare la propria domanda a partire dalle 12:00 del 16 luglio e fino alle 12:00 del 12 agosto 2024.

La domanda deve essere presentata dall’aspirante beneficiario esclusivamente tramite modalità telematica. Bisogna accedere alla propria area riservata sul sito

www.inps.it e cercare “Portale Prestazioni welfare”, cliccare su “Approfondisci” e successivamente su “Accedi all’area tematica”. Quindi, andare su “Vai a

gestione domanda” e infine sulla scheda “Presentazione domanda”, cliccare “Utilizza il servizio”. A questo punto si può selezionare la prestazione “Collegi Universitari”.

Chi sia già beneficiario di questa borsa di studio non dovrà inoltrare una nuova domanda. Resta salva la necessità, però, di rendere in procedura l’“Istanza di

rinnovo”. Per conoscere gli esiti della presentazione delle domande bisognerà attendere il 10 settembre 2024, giorno in cui la graduatoria sarà pubblicata sul sito internet www.inps.it.

Photo Credit Apertura |Element5 Digital via Pexels