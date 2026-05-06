Calcolo voto terza media 2026: formula, pesi e criteri per la lode

Il sistema di valutazione dell’esame di terza media si fonda sul decreto legislativo n. 62/2017, che stabilisce con precisione il metodo di calcolo del voto finale. La procedura si articola in due passaggi sequenziali basati esclusivamente sulla media aritmetica semplice, senza alcun coefficiente moltiplicatore o ponderazione scritta.

Nel primo passaggio, la commissione calcola la media aritmetica dei quattro voti ottenuti nelle prove d’esame (Italiano, Matematica, Lingue straniere e colloquio orale). Nel secondo passaggio, si fa la media tra questo risultato e il voto di ammissione, generando così il voto definitivo grezzo.

Sebbene il decreto non preveda formalmente una media ponderata, l’impatto reale dei numeri configura un sistema a pesi precisi. Il voto di ammissione incide per il 50% sul risultato finale, costituendo metà del giudizio complessivo. Il restante 50% si ripartisce equamente tra le quattro prove d’esame, conferendo a ciascuna (Italiano, Matematica, Lingue, orale) un peso del 12,5% sul voto conclusivo.

Questa architettura, voluta dal legislatore, garantisce che il percorso triennale conti esattamente quanto le prestazioni durante l’esame, tutelando chi ha lavorato con costanza e limitando l’impatto di un’eventuale giornata difficile.

L’ammissione e il suo peso sul voto finale

Il voto di ammissione all’esame di terza media rappresenta il pilastro fondamentale dell’intero processo valutativo. Espresso in decimi, da 1 a 10, viene deliberato dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio finale di giugno e riflette l’intero percorso triennale dello studente: non solo la media dei voti nelle singole discipline, ma anche l’impegno costante, la partecipazione attiva e la crescita personale maturata nel tempo.

Per accedere all’esame e ricevere questo voto, gli studenti devono soddisfare tre requisiti inderogabili: aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale (75%), aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese (che non influiscono sul voto, ma costituiscono condizione d’accesso) e non aver riportato sanzioni disciplinari gravi. Un elemento cruciale è il comportamento: un voto in condotta gravemente insufficiente, pari a 5, comporta automaticamente la non ammissione all’esame, indipendentemente dall’eccellenza nelle altre materie.

Il voto di ammissione incide in modo determinante sul risultato finale: da solo costituisce esattamente il 50% del voto conclusivo che apparirà sul diploma, bilanciando completamente il peso complessivo delle quattro prove d’esame.

Le prove d’esame: struttura e valutazione

L’esame di Stato si articola in quattro momenti valutativi distinti, ciascuno con finalità specifiche e giudicato in decimi mediante numeri interi.

Le prove scritte comprendono Italiano, volto ad accertare padronanza espressiva e capacità argomentative; Matematica, che verifica competenze logico-matematiche e problem solving; Lingue straniere, strutturato per valutare comprensione e produzione nelle due lingue comunitarie studiate (solitamente inglese e una seconda lingua). Quest’ultima prova, pur potendo articolarsi in sezioni distinte, genera un unico voto complessivo.

Il colloquio orale multidisciplinare rappresenta il momento conclusivo: un’interrogazione trasversale che mira a valutare maturità, capacità di collegamento tra discipline e ragionamento critico, partendo spesso da un elaborato personale. Durante il colloquio viene certificata anche l’acquisizione delle competenze in Educazione civica.

Complessivamente, la media aritmetica dei quattro voti d’esame costituisce esattamente il 50% del voto finale, con ciascuna prova che incide quindi per il 12,5% sull’esito conclusivo dell’esame.

L’esempio numerico: dalla media delle prove al voto definitivo

Per rendere concreto il meccanismo di calcolo del voto dell’esame di terza media, consideriamo il caso dello studente Marco, che affronta l’esame con questi risultati: voto di ammissione pari a 8, prova di Italiano 7, Matematica 8, Lingue straniere 7 e colloquio orale 9.

Il calcolo si sviluppa in due fasi successive. Nella prima fase si determina la media delle prove d’esame: sommando i quattro voti (7 + 8 + 7 + 9) si ottiene 31, che diviso per 4 restituisce 7,75. Questo valore intermedio rappresenta il risultato complessivo delle prove sostenute durante l’esame.

Nella seconda fase si calcola il voto finale: si sommano il voto di ammissione (8) e la media delle prove (7,75), ottenendo 15,75, che diviso per 2 produce il risultato grezzo di 7,875. È fondamentale mantenere tutte le cifre decimali fino a questo punto, senza arrotondare nei passaggi intermedi, come prescritto dalle disposizioni ministeriali. Solo su questo valore conclusivo si applicherà successivamente la regola di arrotondamento.

L’arrotondamento ministeriale e i requisiti per il 10 e lode

Nel caso pratico esaminato, il risultato finale di 7,875 richiede l’applicazione delle regole ministeriali di arrotondamento. Le direttive impongono di conservare tutte le cifre decimali durante i calcoli intermedi e di arrotondare esclusivamente il punteggio definitivo. La norma matematica stabilisce che valori inferiori a 0,5 si arrotondano per difetto, mentre da 0,5 in su per eccesso. Di conseguenza, il 7,875 ottenuto dallo studente diventa un 8 sul diploma.

I criteri restrittivi per la lode

Il 10 e lode rappresenta il massimo riconoscimento e richiede condizioni cumulative non negoziabili. Lo studente deve presentarsi con voto di ammissione pari a 10, conseguire 10 in tutte le prove scritte (Italiano, Matematica, Lingue) e ottenere 10 al colloquio orale.

Tuttavia, anche con questi requisiti soddisfatti, la lode richiede l’approvazione unanime della commissione: basta un solo voto contrario per impedirne l’attribuzione, rendendo questo riconoscimento estremamente raro.