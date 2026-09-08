Caro libri 2026, UIL Scuola chiede il modello trentino e lo stop alle edizioni inutili

Caro libri 2026, UIL Scuola chiede il modello trentino e lo stop alle edizioni inutili

Le famiglie italiane affrontano rincari fino al 4% per il materiale didattico. UIL Scuola chiede interventi strutturali e l'adozione del modello trentino.
Caro libri 2026, UIL Scuola chiede il modello trentino e lo stop alle edizioni inutili
michela

Con l’avvio dell’anno scolastico 2026, le famiglie italiane si trovano ad affrontare un ulteriore aumento del peso economico legato all’istruzione. Le stime indicano un rincaro fino al 4% per l’acquisto del materiale didattico e dell’1,8% per i libri di testo rispetto all’anno precedente. Questi dati, resi noti il 7 settembre 2026, delineano una progressione costante dei costi che rende sempre più gravoso iscrivere i propri figli a scuola.

A lanciare l’allarme è Giuseppe D’Aprile, Segretario generale della UIL Scuola, che sottolinea come l’incremento annuale dei prezzi si traduca in una difficoltà concreta per i bilanci familiari. Il sindacato chiede interventi strutturali e urgenti per contrastare il fenomeno del “caro libri” e garantire un accesso equo all’istruzione, richiamando l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di misure che vadano oltre le soluzioni temporanee e affrontino il problema alla radice.

Il confronto europeo sugli investimenti e il peso sui genitori

La relazione della Commissione europea pubblicata il 1° settembre fotografa un divario che penalizza l’Italia: il nostro Paese destina all’istruzione circa l’8% della spesa pubblica complessiva, mentre la media dell’Unione europea si attesta al 9,7%. Questo scarto si traduce in un carico economico che grava quasi interamente sulle famiglie italiane, a differenza di quanto accade in molti Stati membri.

Nei Paesi nordici, ad esempio, le scuole pubbliche forniscono direttamente libri di testo e materiali oppure adottano sistemi diffusi di comodato d’uso, alleggerendo sensibilmente i bilanci familiari. In Italia, invece, l’acquisto dei testi e del materiale didattico resta prevalentemente a carico dei genitori, con conseguenze dirette sull’accessibilità al diritto allo studio e sull’ampliamento delle disuguaglianze socioeconomiche tra gli studenti.

Il modello trentino per libri e materiali

La UIL Scuola indica come riferimento l’esperienza della Provincia di Trento, dove il sostegno alle famiglie è organizzato per fasce d’età.

  • Nella scuola primaria i testi vengono forniti gratuitamente in proprietà a tutti gli alunni, garantendo accesso universale ai materiali
  • Nella secondaria di primo grado e nel primo biennio delle superiori è attivo il comodato d’uso gratuito: le scuole acquistano i libri, li prestano agli studenti e li recuperano a fine anno per rimetterli in circolazione
  • Dal terzo anno delle superiori la spesa torna a carico delle famiglie, ma entro tetti di spesa stabiliti dalla Giunta provinciale per evitare aumenti incontrollati

La proposta di D’Aprile prevede che lo Stato finanzi direttamente gli istituti per acquistare i testi, gestirne la distribuzione e organizzare il recupero, favorendo così il riutilizzo negli anni successivi e riducendo i costi complessivi a carico dei genitori.

Lo stop alle nuove edizioni non sostanziali e il mercato dell’usato

Un ulteriore aspetto critico sollevato dalla UIL Scuola riguarda la prassi delle case editrici di pubblicare nuove edizioni dei manuali con modifiche marginali, rendendo di fatto inutilizzabili i testi dell’anno precedente. Questo meccanismo blocca il mercato dell’usato e obbliga le famiglie ad acquistare volumi nuovi, aggravando la spesa scolastica senza reali necessità didattiche.

Quando gli aggiornamenti non sono sostanziali, non si può costringere una famiglia ad acquistare un nuovo libro“, dichiara D’Aprile, chiedendo l’introduzione di regole precise che favoriscano il riuso. La proposta mira a proteggere il mercato dell’usato, leva fondamentale di risparmio per molte famiglie, e a garantire che solo aggiornamenti effettivamente rilevanti giustifichino la sostituzione dei testi scolastici.

La programmazione pluriennale degli aiuti e l’uguaglianza sostanziale

Oggi le scuole decidono l’adozione dei testi a giugno per l’anno scolastico successivo, ma secondo la UIL Scuola la politica non può muoversi con scadenze annuali. È necessaria una pianificazione finanziaria a lungo termine, con un orizzonte almeno triennale o quinquennale, pari alla durata di un intero ciclo scolastico.

Solo attraverso una programmazione stabile sarà possibile analizzare con precisione i bisogni delle famiglie e personalizzare gli aiuti in modo efficace. L’obiettivo dichiarato dal segretario D’Aprile è compiere il passo decisivo: passare dall’uguaglianza formale a quella sostanziale, garantendo a tutti gli studenti le stesse opportunità di partenza indipendentemente dalle disponibilità economiche del nucleo familiare.

Ti potrebbe interessare

Privacy a scuola, la guida del Garante: dati degli studenti, personale e tecnologie digitali
News Scuola

Privacy a scuola, la guida del Garante: dati degli studenti, personale e tecnologie digitali

Tar Lazio, sostegno scolastico: 18 ore insufficienti, riconosciute 28 e risarcimento di 2.500 euro
News Scuola

Tar Lazio, sostegno scolastico: 18 ore insufficienti, riconosciute 28 e risarcimento di 2.500 euro

Scuola 2026/27, il calendario completo dei rientri: Bolzano prima il 7 settembre, maturità dal 16 giugno
News Scuola

Scuola 2026/27, il calendario completo dei rientri: Bolzano prima il 7 settembre, maturità dal 16 giugno

Trentino Alto Adige, il sei con l'asterisco: promozione con recupero obbligatorio entro agosto
News Scuola

Trentino Alto Adige, il sei con l'asterisco: promozione con recupero obbligatorio entro agosto

Rientro a scuola 2026/27, aule roventi: solo il 15,7% delle scuole ha i condizionatori
News Scuola

Rientro a scuola 2026/27, aule roventi: solo il 15,7% delle scuole ha i condizionatori

Intercultura, oltre 1.000 borse per l'estero 2027-2028: sette nuovi programmi, iscrizioni entro il 10 novembre
News Scuola

Intercultura, oltre 1.000 borse per l'estero 2027-2028: sette nuovi programmi, iscrizioni entro il 10 novembre

Calendario scolastico, Anief propone il 1° ottobre: ridurre i giorni di lezione alla media europea
News Scuola

Calendario scolastico, Anief propone il 1° ottobre: ridurre i giorni di lezione alla media europea

Scuole senza aria condizionata, sindacati chiedono rinvio: Valditara stanzia 20 milioni
News Scuola

Scuole senza aria condizionata, sindacati chiedono rinvio: Valditara stanzia 20 milioni

Link copiato negli appunti