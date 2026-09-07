Tar Lazio, sostegno scolastico: 18 ore insufficienti, riconosciute 28 e risarcimento di 2.500 euro

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza numero 13960 del 2026, ha stabilito un principio chiaro e vincolante in materia di sostegno scolastico: il diritto all’assistenza educativa non può essere parametrato in funzione del numero di insegnanti disponibili nell’organico della scuola, ma esclusivamente sulla base delle effettive esigenze dell’alunno con disabilità.

La pronuncia segna un punto fermo nell’interpretazione della normativa vigente, ribadendo che qualsiasi limitazione dettata da vincoli organizzativi rappresenta una violazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

I giudici amministrativi hanno chiarito che, quando l’amministrazione scolastica ignora le necessità documentate dello studente, limitandosi a considerare le risorse umane a disposizione, può essere chiamata a rispondere sul piano giuridico ed economico.

La decisione sottolinea come la tutela dei diritti degli alunni fragili non ammetta compromessi legati a logiche di bilancio o di gestione del personale, imponendo alle istituzioni un obbligo di risultato e non di semplice attivazione formale delle procedure.

Il caso concreto: dalle 18 ore assegnate alle 28 ritenute necessarie

Nel caso esaminato dal Tar Lazio, l’amministrazione scolastica aveva assegnato 18 ore settimanali di sostegno a uno studente con disabilità. Tuttavia, i giudici hanno accertato che il fabbisogno effettivo ammontava a 28 ore, rilevando uno scarto di dieci ore rispetto alle necessità documentate.

La valutazione si è basata sull’analisi del piano educativo individualizzato e sulle condizioni specifiche dell’alunno, che richiedevano un intervento più intensivo per garantire il pieno diritto all’istruzione. Il tribunale ha ritenuto che la discrepanza tra ore erogate e ore necessarie costituisse una lesione del diritto costituzionale allo studio, configurando una carenza nell’adempimento degli obblighi pubblici.

La decisione ha quindi imposto l’adeguamento del monte ore alle esigenze accertate, respingendo ogni giustificazione legata ai limiti dell’organico disponibile.

Le motivazioni: il diritto al sostegno ancorato ai bisogni dell’alunno

La sentenza ribadisce un criterio fondamentale: la quantificazione del sostegno scolastico non può essere subordinata ai vincoli di organico dell’istituto. Il parametro da seguire è rappresentato dai bisogni documentati dello studente, come risultanti dalla certificazione e dal piano educativo individualizzato.

Il Tar ha sottolineato che ignorare queste esigenze costituisce una violazione del diritto all’istruzione e può comportare responsabilità per l’amministrazione.

La pronuncia ha evidenziato che il problema non si risolve cercando di far quadrare l’orario con le risorse disponibili, ma garantendo quanto effettivamente necessario al percorso formativo dell’alunno con disabilità. Questo orientamento colloca al centro del sistema i diritti individuali e impone alle scuole di adeguare l’organizzazione alle necessità certificate, non il contrario.

Le conseguenze giuridiche: annullamento degli atti e 2.500 euro di risarcimento

Il Tar Lazio ha disposto l’annullamento degli atti amministrativi impugnati dalla famiglia dello studente. La decisione ha comportato la condanna al risarcimento di 2.500 euro, posti a carico congiunto della scuola e del Ministero dell’Istruzione.

L’importo rappresenta il ristoro del danno causato dall’inadeguata assegnazione delle ore di sostegno. La pronuncia del tribunale amministrativo stabilisce quindi che l’amministrazione deve rispondere economicamente quando disattende i bisogni documentati dell’alunno, privilegiando vincoli di organico rispetto alle necessità educative certificate.

L’esito del giudizio invia un messaggio chiaro alle istituzioni scolastiche: l’organizzazione interna non può prevalere sui diritti degli studenti con disabilità.