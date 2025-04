Concerti Calum Scott 2025: date, biglietti e scaletta

Calum Scott è un cantautore britannico che ha conquistato il cuore del pubblico internazionale grazie alla sua partecipazione a Britain’s Got Talent e al successo della sua emozionante cover di Dancing On My Own. Con una voce intensa e ballate cariche di emozione, l’artista ha saputo costruirsi una carriera solida nel panorama musicale mondiale.

Per la gioia dei fan, Scott ha recentemente annunciato il suo nuovo tour mondiale per il 2025, che includerà diverse tappe europee tra cui, per la felicità degli ammiratori italiani, anche il nostro paese.

Dettagli del tour

Il nuovo tour mondiale di Calum Scott per il 2025 toccherà diverse città in Europa, con grande attesa per la tappa italiana che rappresenta un’occasione imperdibile per i fan del cantautore britannico. L’artista si esibirà in location selezionate per offrire la migliore esperienza live possibile, come dimostrato dal concerto programmato per il 31 gennaio 2025 al Forum Theatre di Melbourne.

I biglietti per tutte le date del tour, inclusa quella italiana, saranno disponibili nei principali circuiti di vendita online e nei punti vendita autorizzati. Vista la popolarità crescente dell’artista, si consiglia di acquistare i biglietti con anticipo per assicurarsi un posto all’evento.

Durata del concerto

I concerti di Calum Scott presentano una durata che può variare in base al tipo di evento e alla location che ospita lo spettacolo. Per avere un’idea più precisa, possiamo considerare il concerto programmato per il 31 gennaio 2025 al Forum Theatre di Melbourne: l’esibizione inizierà alle ore 21.00 e terminerà alle 22.30, per una durata complessiva di 90 minuti.

Questa tempistica rappresenta uno standard indicativo, ma è importante considerare che la durata effettiva potrebbe subire leggere modifiche in relazione al contesto specifico e all’organizzazione della singola data del tour mondiale.

Scaletta del concerto

I concerti di Calum Scott offrono un’esperienza musicale completa che combina ballate emozionanti e brani più energici. La scaletta ufficiale del suo tour 2025 comprende una selezione attentamente curata dei suoi successi più amati.

“Lighthouse”

“Rhythm Inside”

“Rise”

“Biblical”

“No Matter What”

“Boys in the Street”

“Flaws”

“Father”

“If You Ever Change Your Mind”

“Run With Me”

“My World”

“God Knows”

“Roots”

“At Your Worst”

“Where Are You Now”

“Whistle”

“Heaven”

“You Are the Reason”

Medley finale: “Dancing on My Own” + “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”

Foto copertina via Wikimedia Commons