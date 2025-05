Concerti Sarah 2025: date, biglietti e scaletta

Sarah Toscano, la talentuosa vincitrice di Amici di Maria De Filippi 2023, è pronta a conquistare i palcoscenici italiani con il suo atteso tour 2025. La giovane cantautrice di Vigevano, che ha impressionato pubblico e critica con la sua versatilità artistica, porterà in giro per l’Italia le sue canzoni più amate.

I fan potranno finalmente assistere dal vivo alle performance dei brani che hanno segnato il suo percorso, dai singoli di successo come “Touché” alle tracce del suo primo EP. Un calendario ricco di appuntamenti che vedrà l’artista esibirsi in location suggestive, dal nord al sud della penisola, confermando la sua rapida ascesa nel panorama musicale italiano.

Le tappe del tour estivo e autunnale

Sarah Toscano si prepara a conquistare l’Italia con un tour che attraverserà la penisola da nord a sud durante l’estate e l’autunno 2025. L’artista di Vigevano inizierà il suo viaggio musicale con un’esibizione pomeridiana a Bologna il 6 giugno presso il We Make Future.

Durante i mesi estivi, la giovane cantante toccherà diverse località turistiche come Rapallo il 13 luglio a Villa Tigullio e Riccione il 12 agosto con un altro show pomeridiano all’Aquafan. Il tour proseguirà con tappe in Calabria (Caria di Drapia il 16 luglio e San Marco Argentano il 10 agosto), Sardegna (Domusnovas il 6 agosto, dove dividerà il palco con i Gemelli Diversi, e Olbia il 13 agosto al Red Valley Festival) e in diverse piazze del nord Italia.

Dopo le esibizioni estive, Sarah si esibirà a Rieti il 4 settembre e a Borgaretto in provincia di Torino il 7 settembre. Il tour si concluderà con due importanti concerti nei club: il 18 ottobre ai Magazzini Generali di Milano e il 25 ottobre presso il Largo Venue di Roma, offrendo ai fan l’opportunità di vivere l’esperienza del suo spettacolo in contesti più intimi e raccolti.

La possibile scaletta dei concerti

Sebbene la scaletta ufficiale del tour non sia ancora stata divulgata, è possibile fare alcune ipotesi sul repertorio che Sarah presenterà durante i suoi concerti del 2025. Trattandosi del suo primo tour, la cantante vigevano includerà certamente i singoli che l’hanno resa celebre: “Touché”, “Viole e violini” e “Mappamondo”, brani che hanno conquistato il pubblico con il loro sound fresco e coinvolgente.

Nel repertorio dal vivo non mancheranno sicuramente anche le altre canzoni contenute nel suo primo EP intitolato semplicemente “Sarah”, che rappresenta il suo biglietto da visita discografico dopo la vittoria ad Amici. La scaletta potrebbe essere arricchita anche da alcune cover e reinterpretazioni di brani di altri artisti, come già avvenuto durante il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi, dove ha dimostrato notevole versatilità interpretativa.

La storia di una giovane promessa della musica italiana

Sarah Toscano, conosciuta semplicemente come Sarah, è nata a Vigevano nel 2006. Il suo percorso artistico è iniziato nel 2022, quando a soli 16 anni ha partecipato ad Area Sanremo, importante trampolino di lancio per giovani talenti. La sua performance ha colpito la giuria, tanto da farle ottenere la prestigiosa Targa Vittorio De Scalzi.

La svolta decisiva nella sua carriera è arrivata con la partecipazione alla ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2023. Durante il talent show, Sarah ha dimostrato di essere un’artista poliedrica, capace di scrivere canzoni emozionanti e interpretare brani di altri autori con grande intensità. Il suo talento e la sua determinazione l’hanno portata alla vittoria del programma, conquistando sia il pubblico che la critica.

Nel 2025, la giovane cantautrice parteciperà al Festival di Sanremo con il brano “Amarcord”, segnando un’altra importante tappa nella sua promettente carriera.

Foto copertina via Wikimedia Commons