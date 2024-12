Capodanno 2025 in piazza: tutti i concerti nella notte di San Silvestro

Capodanno 2025 in piazza: gli eventi da non perdere

Come ogni Capodanno che si rispetti non possono mancare i numerosi eventi in piazza da Nord a Sud Italia. Nonostante il freddo, sono davvero tante le persone che decidono di recarsi in piazza al freddo e al gelo per assistere al live del proprio beniamino o semplicemente per divertirsi con amici e parenti con il sottofondo di buona musica dal vivo. Quali sono allora gli appuntamenti da non perdere?

I concerti più importanti

Tra i concerti più importanti della notte di San Silvestro ricordiamo L’Anno che verrà a Reggio Calabria, l’evento in onda in diretta su Rai 1 con protagonisti Arisa, J-Ax, Los Locos, Romina Power, Clementino, Sandy Marton, Alma Manera, Nino Frassica, Patty Pravo, Diodato, Agostino Penna, Ricchi e Poveri, Big Mama, Cristiano Malgioglio, Rettore, Leo Gassman, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Anna Oxa, Alex Britti. Su Canale 5 viene trasmesso il concerto in diretta da Catania dal titolo Capodanno in Musica con Mietta, Riki, Paolo Meneguzzi, Grelmos, Baby K, LDA, Orietta Berti, Spagna, Marco Masini, Alberto Urso, Umberto Tozzi, Cioffi, El Ma, Vida Loca, I Desideri, Mida, Paola e Chiara, Ludwig, Berna, Riccardo Fogli. In Piazza Bra a Verona ci sarà un live con protagonisti alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione di X Factor: la vincitrice Mimì con Les Votives, Lorenzo Salvetti, I Patagarri e The Foolz.

Tutti gli appuntamenti

Ecco, rigorosamente in ordine alfabetico, tutti i concerti di Capodanno 2025 città per città: