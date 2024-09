Concerti Sfera Ebbasta nel 2025: date, biglietti e scaletta

Dopo aver infiammato lo stadio di San Siro con due concerti sold-out nel giugno 2024, Sfera Ebbasta è pronto a tornare sui palchi italiani con il Tour Palasport 2025. È stato proprio durante il suo concerto a Milano, davanti a 60mila spettatori entusiasti, che il rapper ha annunciato a sorpresa le nuove date dal vivo per l’anno successivo. Il tour, che toccherà sette delle più grandi città italiane, è prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live, e promette di essere uno degli eventi musicali più attesi della prossima primavera.

Il Tour Palasport 2025 di Sfera Ebbasta partirà ufficialmente il 1 marzo 2025 a Padova, per proseguire poi in altre sei città. Questi i principali appuntamenti:

– 1 marzo 2025 – Padova, Fiera di Padova

– 6 marzo 2025 – Firenze, Nelson Mandela Forum

– 12 marzo 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

– 22 marzo 2025 – Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

– 29 marzo 2025 – Torino, Inalpi Arena

– 4 e 5 aprile 2025 – Milano, Unipol Forum

Oltre alle date nei palasport, Sfera sarà anche protagonista di due grandi eventi estivi:

il 7 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

il 19 luglio 2025 a Roma, in occasione del Rock in Roma.

Biglietti dei concerti di Sfera Ebbasta nel 2025

I biglietti per il Tour Palasport 2025 sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 26 giugno sul sito ufficiale di Vivo Concerti, su TicketOne, e nei punti vendita autorizzati con prezzi a partire da 46 euro.

La scaletta di Sfera Ebbasta nel 2025

Anche se la scaletta ufficiale per il tour 2025 non è stata ancora confermata, è probabile che Sfera Ebbasta presenterà dal vivo molti dei brani del suo ultimo album X2VR, un disco che ha già riscosso grande successo tra i fan e nelle classifiche. Oltre ai nuovi pezzi, non mancheranno le hit storiche che hanno segnato la carriera del rapper, come “Mi fai impazzire”, “Cupido”, “Happy Birthday”, “Ciao Bella” e “Vdlc”.

L’artista ha già dimostrato nei concerti precedenti, come quelli a San Siro, di voler regalare al pubblico show ricchi di sorprese e ospiti speciali. Durante le esibizioni allo stadio di Milano, infatti, sono saliti sul palco artisti del calibro di Anna, Geolier, Tony Effe, Rkomi, Tedua e Lazza rendendo ogni concerto ancora più memorabile.

Chi è Sfera Ebbasta?

Sfera Ebbasta, nome d’arte di Gionata Boschetti, è una delle figure di spicco della scena rap italiana. Nato a Sesto San Giovanni nel 1992, ha raggiunto la notorietà con l’album XDVR, realizzato in collaborazione con il produttore Charlie Charles. Da quel momento, la sua carriera è stata un susseguirsi di successi, con album come Sfera Ebbasta (2016), Rockstar (2018) e Famoso (2020), che lo hanno consacrato come uno degli artisti più seguiti e influenti del panorama musicale italiano.

Con oltre 15 milioni di vendite certificate, Sfera Ebbasta detiene il record per il maggior numero di brani al primo posto nella Top Singoli italiana (28) e ha accumulato 50 settimane complessive in vetta alla classifica. Nel 2023 ha superato i 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify diventando il cantante più ascoltato in Italia sia negli ultimi anni che nell’ultimo decennio.