Intercultura, oltre 1.000 borse per l'estero 2027-2028: sette nuovi programmi, iscrizioni entro il 10 novembre

Le iscrizioni per i programmi di mobilità studentesca di Intercultura sono ufficialmente aperte dal 1° settembre e rimarranno attive fino al 10 novembre. Gli studenti interessati possono presentare la propria candidatura esclusivamente online attraverso il portale ufficiale dell’associazione.

Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole superiori nati tra il 1° luglio 2009 e il 31 agosto 2012, garantendo così una fascia anagrafica omogenea e adeguata ai percorsi formativi proposti. I programmi sono destinati all’anno scolastico 2027-2028 e offrono una gamma articolata di esperienze, con soggiorni di durata variabile: annuali, semestrali, trimestrali, bimestrali ed estivi.

L’offerta geografica copre circa 60 destinazioni distribuite in tutti i continenti, permettendo agli studenti di scegliere tra contesti culturali e linguistici diversi.

Durante il periodo all’estero, i partecipanti frequenteranno una scuola locale e verranno accolti da famiglie ospitanti, vivendo un’esperienza di immersione completa che favorisce l’apprendimento linguistico, lo sviluppo di competenze interculturali e la crescita personale.

Le novità dell’offerta 2027-2028

L’edizione 2027-2028 di Intercultura introduce sette nuovi programmi pensati per rispondere alla crescente richiesta da parte dei giovani italiani. L’ampliamento coinvolge sia i soggiorni trimestrali sia quelli semestrali, offrendo maggiore flessibilità nella scelta della durata e della destinazione.

Tra le novità più rilevanti compare il programma trimestrale in Argentina, che arricchisce l’offerta per l’America Latina. Sul fronte dei semestri, debuttano i percorsi in Nuova Zelanda, Guatemala, Danimarca, Svezia e Norvegia, aprendo opportunità in aree geografiche prima coperte solo con altre formule.

La Norvegia, meta tradizionalmente molto richiesta, amplia ulteriormente la propria offerta introducendo anche il trimestre, permettendo così agli studenti di scegliere tra diverse durate di permanenza. Queste aggiunte rafforzano la varietà dell’offerta complessiva e consentono di pianificare l’esperienza all’estero con maggiore personalizzazione rispetto alle proprie esigenze formative e scolastiche.

Le borse di studio e i criteri di assegnazione

Intercultura mette a disposizione oltre 1.000 borse di studio, tra totali e parziali, per sostenere economicamente gli studenti interessati ai programmi di mobilità internazionale. L’obiettivo dell’associazione è garantire che l’opportunità di vivere un’esperienza formativa all’estero sia accessibile a tutti, indipendentemente dalle possibilità economiche della famiglia.

L’assegnazione delle borse segue criteri chiari che combinano due elementi fondamentali: il merito scolastico del candidato e la situazione reddituale del nucleo familiare. Questo approccio permette di valorizzare l’impegno nello studio e, al contempo, di ridurre le barriere economiche che potrebbero escludere studenti meritevoli ma con limitate risorse finanziarie.

L’ampio sistema di sostegno economico rappresenta un pilastro centrale della missione di inclusione ed equità sociale che Intercultura persegue da oltre 70 anni, rendendo concreta la possibilità per migliaia di giovani italiani di accedere a un’esperienza che può trasformare il loro percorso personale e formativo.

L’impianto educativo e il supporto 24 ore su 24

Partecipare a un programma Intercultura rappresenta un percorso di cittadinanza globale attiva che va oltre il semplice viaggio di studio. L’esperienza poggia su tre pilastri fondamentali: una selezione mirata, finalizzata a promuovere la conoscenza di sé e la consapevolezza personale; una formazione continua che accompagna lo studente prima della partenza, durante il soggiorno all’estero e al momento del rientro in Italia; un’assistenza attiva garantita 24 ore su 24 attraverso una rete globale e il supporto operativo sul territorio nazionale di oltre 5.500 volontari.

Gli incontri informativi sul territorio e online

Per tutta la durata del bando, fino al 10 novembre, Intercultura organizza incontri informativi distribuiti in 160 città italiane, sia in presenza sia online. I volontari dei Centri Locali illustrano l’offerta formativa, le linee guida del progetto e le procedure di candidatura, assistendo famiglie e studenti.

Le domande vanno presentate esclusivamente attraverso il sito ufficiale dell’associazione.