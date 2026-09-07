Rientro a scuola 2026/27, aule roventi: solo il 15,7% delle scuole ha i condizionatori

L’anno scolastico 2026/27 prende il via oggi a Bolzano, inaugurando un calendario scaglionato che si estenderà progressivamente a tutte le regioni italiane fino al 17 settembre, quando gli studenti pugliesi completeranno il quadro del rientro nazionale. Complessivamente, circa 7,5 milioni di alunni di ogni ordine e grado torneranno tra i banchi nelle prossime due settimane.
L’avvio delle lezioni si intreccia però con una variabile critica: la persistenza di temperature elevate in tutto il territorio nazionale. Il caldo, ancora intenso a inizio settembre, rappresenta un fattore di complessità immediato per studenti e docenti, incidendo sulle condizioni materiali in cui si svolgeranno le attività didattiche.
Le aule, spesso prive di adeguati sistemi di climatizzazione, rischiano di trasformarsi in ambienti poco confortevoli proprio nei primi giorni di scuola, quando l’organizzazione delle attività richiede maggiore concentrazione e stabilità.
La disponibilità di condizionatori nelle scuole
L’indagine condotta da Legambiente sui 52 capoluoghi di provincia che hanno fornito dati restituisce un quadro preoccupante: solo il 15,7% degli edifici scolastici dispone di impianti di climatizzazione. Un dato che assume maggiore rilevanza alla luce delle temperature elevate che accompagnano l’avvio dell’anno scolastico 2026/27 e che rendono le aule spesso inadeguate sul piano del comfort termico.
La carenza strutturale di condizionatori rappresenta un limite evidente nella capacità delle scuole di garantire condizioni ambientali ottimali durante i primi giorni di lezione. Il caldo persistente mette in difficoltà studenti e personale scolastico, con conseguenze dirette sullo svolgimento regolare delle attività didattiche.
La scarsa dotazione di impianti di raffrescamento emerge come uno dei nodi critici del sistema edilizio scolastico nazionale, soprattutto nelle settimane a ridosso del rientro.
Le differenze territoriali e le criticità logistiche
La distribuzione dei condizionatori negli edifici scolastici si presenta «a macchia di leopardo» sul territorio nazionale, con marcate differenze tra capoluoghi e aree geografiche. Questa disomogeneità infrastrutturale amplifica gli effetti del caldo persistente, creando condizioni d’aula molto variabili da scuola a scuola.
L’impatto pratico è significativo: dove la climatizzazione è presente, le attività didattiche possono procedere con maggiore regolarità; negli edifici sprovvisti, invece, le temperature elevate condizionano la gestione quotidiana delle lezioni.
La situazione logistica risulta particolarmente critica nelle regioni meridionali e nei contesti urbani, dove il caldo si combina con la carenza strutturale di dotazioni tecniche adeguate, rendendo più complesso l’avvio effettivo dell’anno scolastico.
Le posizioni istituzionali sull’avvio dell’anno
All’avvio dell’anno scolastico 2026/27 si affiancano i tradizionali dossier che da oltre vent’anni accompagnano il rientro in classe. Tra questi, la questione delle cattedre scoperte resta centrale: il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato la scorsa settimana la copertura completa di tutti i posti, mentre i sindacati hanno ribadito che solo una parte delle cattedre risulta effettivamente assegnata.
A questa dialettica si aggiunge quest’anno un’incognita nuova: il caldo persistente e la scarsa disponibilità di condizionatori negli edifici scolastici. L’emergenza climatica si sovrappone dunque ai nodi strutturali irrisolti, ampliando la complessità organizzativa del rientro.