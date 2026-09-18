Supplenze docenti 2026/27: 46.826 cattedre vacanti, boom di interpelli al Nord

Le lezioni sono ripartite su tutto il territorio nazionale, ma il reclutamento docenti prosegue. I primi interpelli per l’anno scolastico 2026/27 sono già stati pubblicati e nelle prossime settimane si prevede un incremento significativo degli avvisi, mentre le scuole cercano copertura per posti vacanti, rinunce e nuove necessità organizzative.

Dopo la fase di mobilità risultano 46.826 cattedre vacanti e disponibili, ripartite tra 35.365 su posto comune e 11.461 sul sostegno. A questi numeri vanno aggiunti oltre 14mila posti di organico di fatto, mentre le stime per l’intero anno scolastico indicano oltre 150mila contratti di supplenza complessivi.

Per gli aspiranti docenti le opportunità non si esauriscono quindi con le prime nomine da graduatorie provinciali. Il periodo successivo all’avvio dell’anno costituisce anzi una fase dinamica, durante la quale emergono nuove possibilità di incarico legate alla gestione ordinaria dell’organico scolastico e agli imprevisti organizzativi che caratterizzano ogni istituto.

Gli interpelli: funzione, tempi e gestione delle candidature

Quando le graduatorie provinciali per le supplenze non riescono a coprire il fabbisogno di docenti, gli istituti scolastici possono ricorrere agli interpelli. Si tratta di avvisi pubblici nei quali le scuole specificano classe di concorso richiesta, durata della supplenza, numero di ore settimanali, sede di servizio e requisiti necessari per presentare la candidatura.

La rapidità rappresenta l’aspetto più critico del meccanismo. Molti avvisi rimangono aperti soltanto per pochi giorni e vengono pubblicati direttamente sui siti web dei singoli istituti scolastici. Monitorare quotidianamente migliaia di scuole distribuite sul territorio nazionale diventa quindi estremamente complesso per chi cerca una supplenza.

Per rispondere a questa difficoltà operativa, il servizio Interpelli di Docenti.it raccoglie e organizza gli avvisi pubblicati dalle scuole, facilitando agli aspiranti docenti l’individuazione rapida delle opportunità compatibili con il proprio profilo professionale e le proprie disponibilità territoriali.

Il Nord come epicentro della domanda: Lombardia e altre province

Secondo Docenti.it, nelle prossime settimane il Nord Italia concentrerà un volume elevato di richieste di supplenza. La Lombardia emerge come territorio con il maggiore fabbisogno: le elaborazioni sui dati ministeriali registrano oltre 12.000 posti vacanti dopo la mobilità, con concentrazioni particolarmente significative nell’area metropolitana di Milano.

Il fenomeno interessa anche altre province del Nord, dove su determinate classi di concorso e sul sostegno le graduatorie si esauriscono rapidamente, generando necessità di reclutamento attraverso canali alternativi.

«Ci aspettiamo tantissimi interpelli nelle prossime settimane, soprattutto al Nord», spiega Giuseppe Lo Russo, fondatore di Docenti.it. «Con l’avvio effettivo delle lezioni iniziano rinunce, mancate prese di servizio, maternità, assenze e nuove esigenze delle scuole. È proprio in questa fase che per molti aspiranti docenti si aprono nuove possibilità».

La dichiarazione sottolinea l’impatto geografico della domanda e le implicazioni concrete per i candidati: chi valuta uno spostamento verso il Nord può intercettare opportunità significative nell’attuale fase dell’anno scolastico.

La MAD nel nuovo assetto e il monitoraggio continuo

La Messa a Disposizione mantiene una funzione utile, sebbene il suo ruolo sia mutato: l’interpello rappresenta il canale normativo per il reclutamento fuori graduatoria, mentre MAD e candidature dirette continuano a segnalare la propria disponibilità direttamente agli istituti.

Secondo l’esperienza di Docenti.it, la MAD risulta più utilizzata nelle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord il peso maggiore è assunto dal monitoraggio degli interpelli pubblicati sui siti scolastici.

Il reclutamento non si ferma a settembre: rinunce, malattie, maternità, congedi e aspettative generano necessità costanti durante l’intero anno scolastico. Per questo il suggerimento è non limitarsi ai primi turni GPS, monitorare con regolarità gli interpelli, valutare candidature in più province e considerare l’eventuale spostamento verso il Nord.

Docenti.it ha organizzato un webinar gratuito il 16 settembre dedicato a Interpelli, MAD e Supplenze 2026/27.