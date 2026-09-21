Educazione sessuale a scuola, il decreto Valditara: divieto fino alle elementari, consenso obbligatorio alle medie

Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/27 su tutto il territorio nazionale entra in vigore una delle novità più significative introdotte dalla legge 104/2026, nota come “legge Valditara”. Una recente nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha precisato le modalità operative della nuova disciplina, che ridefinisce profondamente l’approccio delle istituzioni scolastiche all’educazione sessuale.

La legge introduce un doppio vincolo chiaro e vincolante. Da un lato, viene posto un divieto assoluto allo svolgimento di attività di educazione sessuale nella scuola dell’infanzia e nella primaria. Dall’altro, per le scuole secondarie di primo e secondo grado, viene stabilito l’obbligo di ottenere un consenso informato esplicito e preventivo delle famiglie prima di avviare qualsiasi progetto o percorso di educazione sessuale.

La nota ministeriale specifica che il consenso deve essere acquisito preventivamente, garantendo alle famiglie piena informazione sui contenuti, sulle finalità e sulle modalità di svolgimento delle attività proposte.

Questa disposizione impatta direttamente sull’organizzazione didattica degli istituti, che dovranno adeguare i propri protocolli di comunicazione con i genitori e riprogrammare l’offerta formativa extracurricolare secondo i nuovi criteri normativi, assicurando trasparenza e coinvolgimento preventivo delle famiglie in ogni fase progettuale.

La distinzione con l’educazione al rispetto

La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito introduce una separazione netta tra due ambiti educativi: l’educazione sessuale e l’educazione al rispetto. Questa distinzione rappresenta un punto-chiave del documento ministeriale e definisce con precisione il campo di applicazione dei nuovi obblighi normativi.

I paletti introdotti dalla legge 104/2026 riguardano esclusivamente le attività di educazione sessuale, lasciando invariate le iniziative relative all’educazione al rispetto, alla cittadinanza e alla convivenza civile. Quest’ultime non richiedono il consenso informato preventivo delle famiglie e possono essere realizzate seguendo le procedure didattiche ordinarie.

La demarcazione tracciata dal Mim permette alle scuole di continuare a promuovere percorsi educativi su temi quali il rispetto della persona, il contrasto al bullismo e l’inclusione, senza incorrere nelle limitazioni previste per i progetti specificamente incentrati sulla sfera sessuale.

Le reazioni del settore e il percorso referendario

L’introduzione della legge 104/2026 ha innescato un acceso dibattito pubblico che ha accompagnato l’avvio dell’anno scolastico 2026/27. Associazioni, sindacati e ministeri si sono confrontati attraverso continui botta e risposta sulla portata e sulle implicazioni della norma voluta dal ministro Giuseppe Valditara.

Il clima di confronto si è intensificato fino a sfociare in una mobilitazione popolare: è stata avviata una raccolta firme che ha raggiunto quota 500mila adesioni per richiedere un referendum abrogativo della legge. L’iniziativa testimonia la risonanza sociale della questione e la presenza di posizioni divergenti sul ruolo della scuola nell’educazione sessuale e sui limiti da porre al consenso familiare.

Le ricadute operative per scuole e famiglie

Per scuole secondarie di primo e secondo grado l’avvio di qualsiasi attività di educazione sessuale è subordinato all’acquisizione del consenso informato esplicito e preventivo delle famiglie. Gli istituti sono tenuti a comunicare tempestivamente ai genitori i contenuti, le modalità e gli obiettivi dei progetti prima della loro attivazione, assicurando piena trasparenza.

Nella scuola dell’infanzia e primaria vige il divieto assoluto di attività di educazione sessuale. La norma impone alle istituzioni scolastiche di rivedere la programmazione didattica eliminando ogni progetto o percorso che rientri in tale ambito, concentrando l’offerta formativa su altre dimensioni educative.