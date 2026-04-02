Chat di genitori e insulti ai docenti: i rischi penali e le responsabilità legali

In una scuola primaria del trevigiano, una chat di genitori è degenerata fino a coinvolgere un avvocato. Come riporta La Tecnica della Scuola citando Il Gazzettino, nel gruppo sono comparsi insulti pesanti verso i docenti, prese in giro e contenuti sensibili: dati personali e foto di adulti e alunni sono circolati senza consenso.

La situazione è emersa quando alcuni screenshot delle conversazioni sono stati diffusi all’esterno, innescando risvolti giudiziari. Alcuni genitori si sono così rivolti a un legale, che ha descritto il clima come «completa anarchia» e ha sottolineato come le conversazioni in chat siano protette da riservatezza e debbano rimanere circoscritte.

Secondo l’avvocato, gli istituti dovrebbero offrire ai rappresentanti di classe consigli pratici sul rispetto dei dati personali per prevenire abusi simili.

Le aggressioni ai docenti e il quadro rilevato

Il fenomeno della violenza nei confronti degli insegnanti ha assunto dimensioni preoccupanti, come emerge dal focus realizzato da La Tecnica della Scuola sul rapporto scuola-famiglia. Secondo i dati del sondaggio condotto dalla testata, il 74% dei docenti dichiara di aver subito episodi di violenza. Di questi casi, circa un quarto segnala il web come luogo in cui si è consumata l’offesa.

La rilevazione evidenzia un progressivo calo di fiducia dei genitori verso l’istituzione scolastica, che si traduce nella traslazione dei conflitti nello spazio digitale. Le testimonianze raccolte documentano situazioni paradossali e preoccupanti, dai commenti eccessivi sui social fino alle vere e proprie maledizioni inviate via mail ai consigli di classe per voti ritenuti insufficienti.

Gli illeciti configurabili online e le conseguenze

L’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico, chiarisce che l’ambiente digitale non rappresenta un’esimente quando si configurano illeciti penali. Minacce, ingiuria e diffamazione conservano piena rilevanza giuridica anche se perpetrate online, attraverso social network o applicazioni di messaggistica.

La reazione della parte offesa risulta determinante: il docente vittima di offese digitali può sporgere denuncia in sede penale e agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni, in particolare quelli all’immagine professionale. La giurisprudenza considera la diffusione di contenuti offensivi tramite internet o social network come diffamazione aggravata, equiparando questi strumenti alla stampa o ai mezzi di pubblicità per la loro capacità di raggiungere un numero indefinito di persone.

Prima di pubblicare commenti “sopra le righe” o utilizzare espressioni ingiuriose nelle chat, Caudullo invita a riflettere sulle possibili conseguenze penali di una certa importanza. Le scuole hanno a disposizione canali specifici per segnalare questi comportamenti e tutelare i docenti colpiti.

La specificità delle chat WhatsApp e la riservatezza

La Cassazione ha delineato una distinzione fondamentale tra i diversi strumenti digitali. Un post pubblicato su social network come Facebook o Instagram raggiunge un pubblico ampio e indeterminato, configurando la diffamazione aggravata per l’equiparazione ai mezzi di pubblicità.

Al contrario, una chat WhatsApp conserva per sua natura una connotazione ristretta e riservata, poiché i messaggi arrivano esclusivamente ai soggetti iscritti al gruppo.

L’aggravante penale si fonda infatti sulla particolare diffusività del mezzo utilizzato: maggiore è il numero di persone potenzialmente raggiunte dall’offesa, più grave risulta la condotta. Tuttavia, la riservatezza delle conversazioni WhatsApp può venire meno quando messaggi o screenshot vengono condivisi al di fuori della cerchia originaria. In questi casi, la diffusione verso presidi, docenti, altre chat o soggetti esterni modifica radicalmente il quadro, ampliando la platea dei destinatari e alterando la natura inizialmente privata dello scambio.

Le condotte da spettatore e l’opportunità della denuncia

L’avvocato Caudullo chiarisce che chi legge messaggi offensivi all’interno di una chat di gruppo non è giuridicamente obbligato a dissociarsi pubblicamente. La giurisprudenza, infatti, non muove alcun rimprovero formale nei confronti di chi sceglie di non prendere posizione, fatta eccezione per considerazioni di natura esclusivamente morale. Questa posizione tutela la libertà del singolo partecipante, evitando responsabilità automatiche per la mancata presa di distanza.

La situazione cambia quando i contenuti della chat assumono tono violento o gravemente minaccioso. In tali circostanze, pur non esistendo un obbligo legale di denuncia, l’esperto sottolinea come la segnalazione risulti opportuna per prevenire l’evoluzione verso reati di maggiore gravità. La scelta resta individuale, ma la consapevolezza del rischio invita ciascuno a valutare responsabilmente quando attivarsi per impedire escalation pericolose.

Le scuole e la formazione digitale per i rappresentanti dei genitori

L’avvocato che ha seguito il caso trevigiano propone alle scuole di fornire ai rappresentanti di classe che avviano chat tra genitori consigli pratici su privacy e trattamento dei dati personali. Gli scambi nelle chat restano una questione privata, ma nel momento in cui vengono individuati i rappresentanti sarebbe opportuno lavorare sullo sviluppo di una certa sensibilità nell’ambito del rispetto dei dati.

Questo approccio si inserisce nel quadro più ampio del rapporto scuola-famiglia analizzato da La Tecnica della Scuola, dove emerge un calo di fiducia reciproca. Micro-regole condivise all’interno delle chat di classe possono prevenire abusi e conflitti, trasformando strumenti di comunicazione potenzialmente conflittuali in canali di dialogo rispettoso e costruttivo per il benessere degli studenti.