Fuga dei talenti, Bankitalia e Istat lanciano l'allarme: Italia perde laureati

L’Istat ha lanciato il primo segnale il 21 maggio 2026 con il rapporto annuale, documentando l’aumento dell’emigrazione di giovani italiani qualificati. Il sistema nazionale perde capitale umano prezioso, compensato solo in parte dall’arrivo di stranieri con elevato titolo di studio. Pochi giorni dopo, nelle considerazioni finali di fine maggio, il Governatore di Bankitalia Fabio Panetta ha ribadito l’urgenza del tema.

I due interventi convergono su tre criticità strutturali: la scarsità di laureati rispetto ai partner europei, i saldi migratori negativi per le fasce più qualificate e l’attrattività ancora limitata del Paese verso talenti internazionali. Questo intreccio incide direttamente sul sistema formativo e sul mercato del lavoro, riducendo le opportunità per chi completa gli studi in Italia e indebolendo la competitività complessiva dell’economia nazionale in un quadro di mobilità internazionale sempre più vivace.

La fotografia dell’Istat nel rapporto 2026

Il 21 maggio 2026 l’Istat ha pubblicato il rapporto annuale, documentando un fenomeno in crescita: l’emigrazione di giovani italiani qualificati è aumentata negli ultimi anni, comportando una perdita di capitale umano per il Paese. Il quadro si inserisce in un contesto di mobilità internazionale particolarmente vivace, caratterizzato da flussi di persone con elevato titolo di studio.

Secondo l’Istituto nazionale di statistica, questa fuoriuscita viene compensata solo in parte dall’arrivo di giovani stranieri con elevata scolarizzazione. Il flusso in entrata, pur significativo, non basta ad annullare la perdita di competenze e conoscenze che l’Italia subisce con l’esodo dei propri laureati.

La parziale compensazione evidenzia uno squilibrio strutturale: il sistema formativo nazionale prepara talenti che poi migrano, mentre l’attrattività verso profili qualificati dall’estero resta insufficiente a colmare il deficit.

Le considerazioni finali di Bankitalia

Il Governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, è intervenuto pochi giorni dopo la pubblicazione del rapporto Istat, ribadendo nelle sue considerazioni finali di fine maggio 2026 la centralità del tema del capitale umano. Il richiamo si è concentrato sulla scarsità di laureati in Italia e sul saldo migratorio negativo che caratterizza i flussi di giovani qualificati.

Panetta ha inoltre sottolineato come l’attrattività del Paese per i talenti dall’estero resti ancora limitata, un elemento che aggrava il quadro complessivo. Le sue parole confermano la convergenza tra l’analisi statistica dell’Istat e la valutazione economico-finanziaria della Banca d’Italia, evidenziando come la perdita di capitale umano rappresenti una criticità strutturale per il sistema produttivo e formativo nazionale, con ricadute dirette sulle prospettive di crescita e competitività.

Il nodo laureati e saldi migratori

L’intreccio tra bassa quota di laureati, perdita nei saldi migratori e attrattività limitata costituisce il cuore della questione sollevata da Istat e Bankitalia. La scarsità di laureati riduce il bacino di competenze avanzate disponibili per l’economia, mentre i saldi migratori negativi — ovvero più giovani qualificati che lasciano il Paese di quanti ne arrivino — sottraggono capitale umano già formato.

L’attrattività ancora ridotta dell’Italia per talenti stranieri impedisce di compensare l’emorragia. Questi fattori incidono direttamente sul potenziale di crescita: meno laureati significa minore innovazione, produttività e capacità competitiva.

Per chi studia o cerca lavoro, il quadro si traduce in un ecosistema formativo e professionale meno dinamico, con opportunità che rischiano di concentrarsi altrove. Il tema resta aperto e richiede attenzione urgente.