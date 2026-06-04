Curriculum dello studente 2026, compilazione su Piattaforma Unica e strategie per l'orale

Il Curriculum dello studente si afferma come elemento strutturale dell’Esame di Stato 2025/2026, come stabilito dal Decreto Ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2026 e dall’Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026. Questo documento digitale, allegato al diploma, traccia l’intero percorso formativo del candidato estendendo la valutazione oltre i semplici voti in pagella.

La vera forza del Curriculum risiede nella sua capacità di far emergere competenze trasversali, autonomia e maturazione personale acquisite durante il quinquennio. Non si tratta di un adempimento che incide matematicamente sul punteggio finale o sull’assegnazione del credito scolastico, ma svolge una funzione orientativa determinante: l’Ordinanza prevede che il colloquio orale inizi con una riflessione del maturando sul proprio percorso, partendo proprio dagli spunti offerti dal Curriculum.

Questa apertura rappresenta un’opportunità strategica fondamentale: permette al candidato di guidare i primi minuti della prova orale verso i propri punti di forza, trasformando quello che potrebbe apparire come un semplice documento amministrativo in un vero strumento di presentazione personale davanti a commissari esterni che non conoscono il candidato.

La piattaforma Unica e l’E-Portfolio: accesso e percorso operativo

L’accesso alla Piattaforma Unica rappresenta il primo passo concreto per gestire il proprio Curriculum dello studente 2026. Gli studenti devono autenticarsi utilizzando SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica), garantendo massima sicurezza e protezione dei dati personali.

Una volta completato il login, il percorso di navigazione risulta intuitivo: occorre individuare la sezione denominata “Sviluppo Competenze” e successivamente accedere all’area E-Portfolio, dove si trova integrato il documento.

L’aggiornamento delle informazioni non deve avvenire all’ultimo momento, ma in modo progressivo durante l’anno scolastico. Le segreterie e i docenti tutor offrono supporto costante agli studenti, verificando l’esattezza dei dati precaricati e assistendo nella compilazione delle sezioni a cura del candidato.

Qualora si rilevino anomalie sui voti degli anni precedenti o errori nei crediti scolastici assegnati, è fondamentale segnalarle tempestivamente alla segreteria per le necessarie correzioni prima del consolidamento definitivo del documento.

La struttura del documento: le quattro sezioni e responsabilità di compilazione

Il modello 2026 si articola in quattro sezioni distinte, ciascuna con responsabilità e finalità operative precise.

La Parte I – Istruzione e formazione è gestita esclusivamente dalla segreteria scolastica: raccoglie lo storico del percorso di studi, l’elenco delle materie affrontate, il monte ore dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e i crediti scolastici maturati nel triennio.

La Parte II – Certificazioni è condivisa tra scuola e studente. Contiene i riconoscimenti ufficiali conseguiti: certificazioni linguistiche (B1, B2, C1 in inglese o altre lingue) e competenze digitali (ECDL/ICDL). La scuola inserisce i titoli ottenuti tramite corsi interni, ma lo studente deve verificare l’esattezza dei dati e integrare eventuali certificazioni conseguite privatamente.

La Parte III – Attività extrascolastiche è interamente affidata allo studente e rappresenta il cuore strategico del documento: qui si valorizzano sport, volontariato, esperienze lavorative, passioni artistiche e culturali, creando un profilo personale completo e differenziante.

La Parte IV – Prove INVALSI viene compilata automaticamente dall’ente nazionale e riporta i livelli raggiunti in italiano, matematica e inglese. Cruciale sapere che questa sezione sarà visibile solo dopo la conclusione dell’Esame di Stato e non incide in alcun modo sul voto finale.

Le attività extrascolastiche: selezione e descrizione strategica

Le esperienze lavorative rappresentano uno degli ambiti più apprezzati dalle commissioni. Lavoretti estivi, impieghi part-time nei fine settimana o tirocini extracurriculari dimostrano responsabilità, autonomia e comprensione delle dinamiche professionali.

Che si tratti di bagnino, cameriere, animatore in centri estivi o commesso, ogni esperienza sviluppa capacità di problem solving e gestione delle relazioni, competenze preziose all’orale.

Anche le attività sportive, sia agonistiche che amatoriali, rivestono grande rilevanza. Praticare sport richiede disciplina, rispetto delle regole, capacità di lavorare in squadra e predisposizione al sacrificio. Specificare anni di dedizione, partecipazione a competizioni o ruoli di leadership (capitano, aiuto allenatore) valorizza l’impegno costante.

L’ambito artistico e culturale merita attenzione: suonare in una band, frequentare corsi di teatro, dipingere, scrivere per giornalini o partecipare a laboratori fotografici evidenzia creatività e spirito d’iniziativa.

Il volontariato e la cittadinanza attiva in realtà come Croce Rossa, Scout, protezione civile o enti locali dimostrano empatia, solidarietà e senso civico, elementi connessi all’Educazione Civica.

Per ogni attività occorre indicare:

ente di riferimento

periodo preciso

ruolo ricoperto

mansioni effettive

Evitare etichette generiche come “Volontariato”; preferire descrizioni dettagliate che evidenzino consapevolezza del proprio percorso e utilizzino verbi d’azione concreti.

La qualità dei contenuti: coerenza, autenticità e revisione

Il criterio fondamentale per un curriculum efficace non risiede nel numero di voci elencate, ma nella qualità e nell’autenticità delle esperienze riportate. È preferibile selezionare le attività più significative del triennio, quelle che hanno realmente contribuito alla crescita personale e che si è in grado di raccontare con passione durante il colloquio.

Ogni esperienza va descritta con precisione e chiarezza, utilizzando verbi d’azione che evidenzino il ruolo attivo svolto. La presenza di errori grammaticali o imprecisioni danneggia l’immagine complessiva: il curriculum rappresenta il primo biglietto da visita per i commissari esterni, che non conoscono il candidato e formano la loro impressione iniziale proprio da questo documento.

Le strategie per l’orale: usare il curriculum come avvio argomentativo

L’ordinanza ministeriale stabilisce che il colloquio deve aprirsi con uno spunto offerto dal candidato, collegando il proprio vissuto alle discipline studiate attraverso il Curriculum. Questa rappresenta l’occasione per guidare l’avvio dell’esame parlando di un argomento che si conosce perfettamente.

Prepara in anticipo una presentazione breve ma incisiva. Se hai inserito volontariato in ambito ambientale, puoi sfruttare questo gancio per avviare un discorso sui cambiamenti climatici in Scienze della Terra, citare l’Agenda 2030 in Educazione Civica o collegarti alla visione del rapporto uomo-natura nella letteratura romantica.

La commissione apprezza la capacità di creare ponti logici tra interessi personali, attività extrascolastiche e programma scolastico, trasformando l’interrogatorio in dialogo attivo e maturo.

Le scadenze e gli effetti di una compilazione assente

Le scuole comunicano agli studenti le scadenze per il completamento del Curriculum, generalmente fissate tra fine maggio e i primi giorni di giugno. Rispettare questi termini è fondamentale affinché le segreterie possano generare il documento finale in formato PDF e metterlo a disposizione delle commissioni prima del loro insediamento ufficiale.

Non compilare la sezione extrascolastica non comporta sanzioni disciplinari né esclusione dall’esame. Tuttavia, presentare un documento vuoto o superficiale equivale a sprecare l’opportunità di farsi conoscere dai commissari esterni e di guidare l’avvio del colloquio, lasciando che la valutazione si basi esclusivamente sulle nozioni tradizionali.