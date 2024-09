Code Week Challenge: una settimana gratuita per imparare le basi del coding

Negli ultimi anni, il settore tecnologico ha vissuto una crescita esponenziale, e con esso la domanda di professionisti qualificati. Le competenze digitali, in particolare quelle legate al mondo del coding, sono diventate fondamentali per accedere a numerose opportunità lavorative. Tuttavia, per molti giovani, specialmente nelle regioni del Sud Italia, acquisire queste competenze può sembrare un obiettivo difficile da raggiungere, spesso a causa di mancanza di risorse o opportunità formative accessibili.

Proprio per rispondere a questa esigenza, nasce la Code Week Challenge, un’iniziativa di Develhope (importante realtà formativa nel settore tech) che offre ai giovani del Sud Italia la possibilità di partecipare gratuitamente a un programma formativo intensivo, dove potranno apprendere le basi del coding. Questo evento, che si svolge nell’ambito della Settimana Europea della Programmazione, è una straordinaria occasione per chi vuole muovere i primi passi in questo affascinante settore, senza dover affrontare alcun costo.

Chi può partecipare alla Code Week Challenge?

L’iniziativa è rivolta a giovani che attualmente non lavorano e non studiano, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, provenienti dalle regioni del Sud Italia. Più specificamente, possono partecipare i residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La scelta di limitare la partecipazione a queste regioni risponde all’esigenza di offrire maggiori opportunità a giovani provenienti da aree spesso meno servite in termini di offerte formative e occupazionali nel settore tech.

Questa decisione rappresenta un’opportunità unica per i giovani del Sud Italia, che spesso devono affrontare sfide aggiuntive rispetto ai coetanei di altre regioni per accedere a opportunità di formazione di qualità. La Code Week Challenge non solo abbatte le barriere economiche, offrendo un percorso formativo gratuito, ma fornisce anche un trampolino di lancio per chi desidera costruire una carriera nel mondo della tecnologia.

Come iscriversi alla Code Week Challenge?

Iscriversi alla Code Week Challenge è estremamente semplice. Gli interessati dovranno solo visitare la pagina dedicata all’iniziativa e cliccare sul pulsante “Iscriviti”. Una volta completato il modulo di iscrizione con i propri dati, i partecipanti riceveranno un messaggio di conferma tramite WhatsApp, seguito dalle email di invito alle sessioni formative.

Questa modalità di iscrizione è stata pensata per rendere il processo il più semplice e immediato possibile, in modo che i giovani interessati possano accedere rapidamente all’opportunità e prepararsi al meglio per la settimana di formazione.

Quando e come si svolgeranno le lezioni?

Le lezioni della Code Week Challenge si svolgeranno da remoto, da lunedì 14 ottobre a venerdì 18 ottobre. Ogni sessione avrà una durata di 2 ore, dalle 16 alle 18. Questa struttura è stata pensata per permettere ai partecipanti di seguire le lezioni senza dover rinunciare ad altri impegni, offrendo così una grande flessibilità.

Oltre alle sessioni in diretta, verrà fornito anche del materiale video-registrato di approfondimento, che i partecipanti potranno studiare in qualsiasi momento. Questa combinazione di lezioni live e materiali di supporto offre ai giovani la possibilità di apprendere al proprio ritmo e di consolidare le conoscenze acquisite durante la settimana.

Serve avere competenze pregresse di coding per partecipare?

Uno degli aspetti più interessanti della Code Week Challenge è che non sono richieste competenze pregresse di coding. Il programma è infatti pensato per principianti, con lezioni strutturate per partire da zero e introdurre gradualmente i partecipanti agli argomenti trattati.

Questo rende la Code Week Challenge un’opportunità perfetta per chi è appassionato di tecnologia ma non ha ancora avuto la possibilità di esplorare il mondo del coding.

Cosa si imparerà durante la Code Week Challenge?

Durante la settimana di formazione, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le basi del coding. In particolare, gli studenti scopriranno com’è fatta una web app, e verranno introdotti a tre linguaggi di programmazione fondamentali: HTML, CSS e JavaScript. Questi linguaggi rappresentano le basi del web development, e costituiscono un ottimo punto di partenza per chi vuole acquisire competenze pratiche e spendibili nel mercato del lavoro.

Oltre all’apprendimento dei linguaggi di programmazione, i partecipanti avranno l’opportunità di integrare l’intelligenza artificiale nei loro progetti, esplorando come questa tecnologia può essere utilizzata per risolvere problemi complessi e creare soluzioni innovative. Alla fine del corso, i partecipanti svilupperanno un mini progetto innovativo, mettendo in pratica le conoscenze apprese durante la settimana.

Verrà rilasciato un attestato al termine del programma?

Sì, al termine della Code Week Challenge, i partecipanti che avranno seguito attivamente tutte le sessioni formative e completato il progetto finale riceveranno un Open Badge, un certificato digitale che attesta le competenze acquisite durante l’evento. Questo badge rappresenta un riconoscimento formale dell’impegno dei partecipanti e delle competenze acquisite, e può essere aggiunto al proprio curriculum vitae o al profilo LinkedIn per mostrare le competenze acquisite durante il corso.

L’Open Badge è un’ulteriore motivazione per partecipare attivamente al programma e sfruttare al meglio questa opportunità formativa. Inoltre, rappresenta un modo per distinguersi nel mercato del lavoro e dimostrare di avere competenze di base nel coding e nell’intelligenza artificiale.

Come richiedere una borsa di studio per studiare in Develhope?

Al termine della Code Week Challenge, alcuni partecipanti avranno l’opportunità di essere selezionati per ottenere una borsa di studio per studiare presso Develhope, la scuola di coding che offre percorsi formativi avanzati nel settore tech. Tuttavia, non sarà necessario richiedere la borsa di studio direttamente: sarà il team di Develhope a selezionare i profili più meritevoli e interessanti, sulla base della partecipazione alle sessioni formative e dei risultati ottenuti nel test finale.

Durante il Welcome Day e l’intera settimana, verranno fornite maggiori informazioni sui criteri di selezione per la borsa di studio, in modo che i partecipanti possano comprendere al meglio come ottenere questa preziosa opportunità per proseguire la propria formazione nel mondo del coding.

Perché partecipare alla Code Week Challenge?

La Code Week Challenge rappresenta un’opportunità unica per i giovani del Sud Italia di entrare in contatto con il mondo del coding e dell’intelligenza artificiale, senza dover affrontare alcun costo. Questo programma formativo gratuito offre non solo competenze tecniche di base, ma anche la possibilità di sviluppare un progetto pratico, ricevere un attestato riconosciuto e, per alcuni, accedere a una borsa di studio per proseguire la propria formazione.

Se sei interessato a costruire una carriera nel settore tech, la Code Week Challenge potrebbe essere il primo passo per realizzare i tuoi obiettivi. Cosa aspetti, allora? Iscriviti subito!

Articolo in collaborazione con Develhope