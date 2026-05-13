Concerti Alex Britti 2026: date, biglietti e scaletta del BRITTINTOUR '26

Alex Britti ha annunciato il 12 maggio 2026 il BRITTINTOUR ’26, la tournée estiva che partirà il 29 maggio da Augusta e toccherà piazze, festival e arene in tutta Italia. Il tour attraverserà la penisola con tappe a Milano, Santa Severa, Tirrenia e nel Salento, portando sul palco i classici del suo repertorio insieme ai brani rielaborati dall’ultimo progetto Feat.Pop.

Un’occasione per ascoltare dal vivo successi radiofonici e versioni inedite che mescolano blues, pop e cantautorato.

Il tour estivo toccherà dieci città distribuite lungo l’intera penisola, dalla Sicilia al Salento, passando per il centro e il nord Italia. Una copertura geografica pensata per portare la musica di Alex Britti vicino a pubblici di regioni diverse, tra piazze storiche, castelli e arene estive.

Ecco il calendario completo delle tappe confermate:

29 maggio 2026 – Piazza Castello – Augusta (SR)

14 giugno 2026 – Via Stornara – Orta Nova (FG)

17 luglio 2026 – Estate al Castello / Castello Sforzesco – Milano

18 luglio 2026 – Ama Music Festival – Romano d’Ezzelino (VI)

24 luglio 2026 – Castello di Santa Severa – Santa Severa (RM)

9 agosto 2026 – Festival dell’Accoglienza / Villa Comunale – Sanza (SA)

11 agosto 2026 – Piazza dei Fiori / Marenia – Tirrenia (PI)

14 agosto 2026 – Arena Rubicone – Gatteo Mare (FC)

18 agosto 2026 – Piazza Plebiscito – Ferrandina (MT)

27 agosto 2026 – Piazza Indipendenza – Botrugno (LE)

Le date abbracciano l’intero periodo estivo, con un avvio a fine maggio e un finale ad agosto inoltrato, offrendo diverse occasioni per assistere ai concerti.

Concerti Alex Britti 2026: biglietti

Per il concerto del 17 luglio al Castello Sforzesco di Milano, i biglietti saranno disponibili dal 13 maggio 2026. La data di Santa Severa, fissata per il 24 luglio, vedrà l’apertura delle prevendite dal 19 maggio su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

Per le altre tappe del tour, gli organizzatori comunicheranno nelle prossime settimane i dettagli su modalità e tempistiche di vendita. Il BRITTINTOUR ’26 è organizzato da Friends&Partners e prodotto da Just1 e Hook.

Concerti Alex Britti 2026: scaletta

La scaletta ufficiale del BRITTINTOUR ’26 non è ancora stata comunicata. I fan possono aspettarsi un repertorio che attraversa tutta la carriera dell’artista, dai primi successi fino alle collaborazioni più recenti raccolte nel progetto Feat.Pop.

Durante i concerti estivi troveranno spazio brani che hanno segnato la storia musicale di Alex Britti, insieme alle versioni riarrangiate nate dalle collaborazioni con altri artisti italiani.

Basandosi sul repertorio abituale dei live e sulle tracce più rappresentative, una scaletta indicativa potrebbe includere:

Oggi sono io

La vasca

7000 caffè

Solo una volta (o tutta la vita)

Una su 1.000.000

Mi piaci

Bene così

In nome dell’amore

Lo zingaro felice

Brani dal progetto Feat.Pop

L’elenco resta indicativo e potrà variare da data a data. I classici garantiranno l’energia che caratterizza i concerti dell’artista, mentre le nuove versioni dei brani più noti permetteranno di scoprire arrangiamenti inediti.

L’ultimo progetto Feat.Pop: collaborazioni e sound

Negli ultimi mesi Alex Britti ha pubblicato Feat.Pop, un progetto che rivisita alcuni dei suoi successi più noti affiancando artisti della scena italiana. Tra le collaborazioni spicca quella con Marco Mengoni in Oggi sono io, che aggiunge nuove sfumature agli arrangiamenti originali.

Il progetto rappresenta un ponte tra studio e palco: durante il BRITTINTOUR ’26 queste versioni riarrangiate trovano spazio accanto ai classici, permettendo al pubblico di riscoprire brani storici con sonorità aggiornate e dinamiche inedite che arricchiscono l’esperienza live.

La carriera tra blues e pop: chi è Alex Britti

Alex Britti è un chitarrista e cantautore romano nato il 23 agosto 1968. La sua carriera affonda le radici nel blues: negli anni ’90 ha viaggiato per l’Europa suonando con artisti del calibro di Rosa King, Buddy Miles e Billy Preston.

Nel 1997 arriva il contratto con Universal e l’anno successivo l’album di esordio It.Pop, con singoli come Oggi sono io, Solo una volta e Gelido, che lo portano al grande pubblico. La sua musica mescola blues, pop e cantautorato, mantenendo sempre la chitarra al centro.

Nel corso degli anni ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e ha firmato hit radiofoniche come La vasca (2000), 7000 caffè e Una su 1.000.000. Tra gli album più noti figurano 3 (2003), Bene così (2013) e In nome dell’amore (2015-17). Ha collaborato con artisti come Edoardo Bennato e Marco Mengoni, e mantiene una presenza costante sui palchi italiani.

Fonte immagine: Radio Margherita