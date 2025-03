concerti Alessandra Amoroso 2025: date, biglietti e scaletta

Alessandra Amoroso ha ufficialmente annunciato il suo tour estivo 2025, un appuntamento imperdibile per tutti i suoi fan. La cantante porterà la sua musica nelle arene e piazze più suggestive d’Italia, offrendo uno spettacolo ricco di emozioni e grandi successi.

Durante il tour, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare dal vivo le sue canzoni più amate, insieme ai brani più recenti che hanno conquistato le classifiche. Gli spettacoli, noti per la loro energia e coinvolgimento, promettono di regalare un’esperienza unica ai presenti.

Il tour culminerà con un attesissimo concerto finale a Napoli, nella splendida cornice di Piazza Plebiscito. Questo evento segnerà la conclusione di una tournée che si preannuncia indimenticabile, confermando ancora una volta il talento e il carisma di Alessandra Amoroso sul palco.

Il tour estivo 2025 di Alessandra Amoroso toccherà diverse città italiane, offrendo ai fan l’opportunità di assistere alle sue esibizioni dal vivo in location suggestive e festival prestigiosi.

Ecco le date confermate:

11 giugno 2025 – Roma – Terme di Caracalla

– Roma – Terme di Caracalla 26 giugno 2025 – Ferrara – Ferrara Summer Festival, Piazza Ariostea

– Ferrara – Ferrara Summer Festival, Piazza Ariostea 3 luglio 2025 – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank

– Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank 5 luglio 2025 – Trento – Trentino Music Arena

– Trento – Trentino Music Arena 12 luglio 2025 – Taormina (ME) – Sotto Il Vulcano Fest, Teatro Antico

– Taormina (ME) – Sotto Il Vulcano Fest, Teatro Antico 18 luglio 2025 – Asti – Astimusica, Piazza Alfieri

– Asti – Astimusica, Piazza Alfieri 20 luglio 2025 – Cernobbio (CO) – Lake Sound Park, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

– Cernobbio (CO) – Lake Sound Park, Villa Erba (Ex Galoppatoio) 23 luglio 2025 – Codroipo (UD) – Villa Manin

– Codroipo (UD) – Villa Manin 26 luglio 2025 – Marsciano (PG) – Musica Per I Borghi

– Marsciano (PG) – Musica Per I Borghi 2 agosto 2025 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli

– Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli 5 agosto 2025 – Lanciano (CH) – Parco Villa Delle Rose

– Lanciano (CH) – Parco Villa Delle Rose 7 agosto 2025 – Lecce – Oversound Music Festival, Cave Del Duca

– Lecce – Oversound Music Festival, Cave Del Duca 18 agosto 2025 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

– Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival 6 settembre 2025 – Macerata – Sferisterio

– Macerata – Sferisterio 24 settembre 2025 – Napoli – Piazza Plebiscito

Il tour toccherà sia il nord che il sud Italia, con tappe in località storiche e arene all’aperto, garantendo un’esperienza unica per il pubblico.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour estivo 2025 di Alessandra Amoroso sono disponibili sui principali portali di vendita online, tra cui TicketOne e altri rivenditori autorizzati. Le vendite sono già aperte per tutte le date annunciate e si consiglia di acquistare con anticipo per assicurarsi i posti migliori.

I prezzi dei biglietti variano in base alla città e alla tipologia di posto scelto. Al momento il prezzo base è di solito di 39€ più costi di commissione. Per conoscere i dettagli su costi e disponibilità, è consigliato consultare il sito ufficiale di Alessandra Amoroso o le piattaforme di ticketing autorizzate.

In caso di esaurimento dei biglietti su un determinato portale, è possibile verificare la disponibilità su altri canali di vendita ufficiali. Inoltre, occorre prestare attenzione all’acquisto su siti non autorizzati per evitare il rischio di truffe o sovrapprezzi sui biglietti.

Possibile scaletta

Anche se la scaletta ufficiale del tour 2025 non è ancora stata confermata, è probabile che Alessandra Amoroso mantenga una selezione dei suoi brani più amati, seguendo l’impostazione del tour del 2024. Gli spettatori possono quindi aspettarsi un mix di hit storiche e canzoni più recenti, creando un’esperienza coinvolgente per i fan di lunga data e per i nuovi ascoltatori.

Ecco una possibile scaletta basata sulle esibizioni precedenti: