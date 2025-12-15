Concerti Annalisa 2026: date, biglietti e scaletta

Annalisa ha annunciato il tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026, che la porterà nei palazzetti italiani tra aprile e maggio 2026. L’annuncio è arrivato il 14 dicembre 2025 durante l’ultima data del primo capitolo del tour, sorprendendo i fan con la promessa di nuove tappe e location inedite.

Tra le novità più attese ci sono il debutto nei palasport di Mantova, Pesaro e Messina, e l’inaugurazione della nuova Arena Milano nel quartiere Santa Giulia. La cantante tornerà anche a Genova, sua città natale, e a Torino, dove ha promesso “un’altra festa, ancora più grande”.

Ecco il calendario completo delle tappe:

23 aprile – Genova – PalaTeknoship

25 aprile – Mantova – PalUnical

28 aprile – Pesaro – PalaVitrifrigo

30 aprile – Torino – Inalpi Arena

2 maggio – Firenze – Mandela Forum

4 maggio – Napoli – PalaPartenope

9 maggio – Milano – Arena Milano

12 maggio – Messina – PalaRescifina

16 maggio – Roma – Palazzo dello Sport

Tra le novità più attese figurano i debutti a Mantova, Pesaro e Messina, città che vedranno Annalisa dal vivo per la prima volta. Particolarmente significativo il ritorno a Genova, città natale della cantante, dove si esibirà al PalaTeknoship, e a Torino, dove ha promesso ai fan “una festa ancora più grande” rispetto al precedente capitolo del tour.

Concerti Annalisa 2026: biglietti

I biglietti per i concerti di Annalisa nel 2026 sono disponibili da domenica 14 dicembre, presso i punti vendita abituali e sui principali circuiti online. Le prevendite sono già aperte e consentono ai fan di assicurarsi un posto per le date di aprile e maggio.

I prezzi seguono le fasce della prima parte del tour, con variazioni minime tra le diverse città. In generale si va da circa 79 euro per le tribune laterali, 75, 72, 65 e 59 euro per altri settori, fino ai 49 euro per il parterre. Dove previsto, sono disponibili anche biglietti a circa 39 euro con visibilità limitata.

Per l’acquisto è consigliabile fare riferimento ai canali ufficiali dell’artista e ai principali siti di ticketing online.

Concerti Annalisa 2026: scaletta

La scaletta ufficiale di Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026 non è ancora stata comunicata nel dettaglio. È probabile però che Annalisa porti sul palco i successi più amati insieme ai brani dell’ultimo album Ma io sono fuoco e ai singoli più recenti certificati e molto ascoltati in streaming.

Ecco una possibile scaletta indicativa, costruita sulla base dei brani più rappresentativi della sua carriera recente:

Mon Amour

Sinceramente

Euforia

Ragazza sola

Bellissima

Direzione la vita

Dieci

Il mondo prima di te

Tsunami

Houseparty

Una finestra tra le stelle

Movimento lento

Bye Bye

Eva + Eva

Rosso corallo

Illuminami

Scintille

L’ultima volta

Romantica

Un domani

Questa lista serve solo come guida per i fan e potrà differire dalla scaletta reale che Annalisa proporrà nei palasport nel 2026.

L’ultimo album: Ma io sono fuoco

L’ultimo album di Annalisa, Ma io sono fuoco, ha ottenuto la certificazione oro e rappresenta una svolta decisiva nella carriera dell’artista. Il disco propone sonorità pop contemporanee arricchite da influenze elettroniche e dance, confermando l’identità energica e club-oriented della cantante.

Tra i brani più apprezzati del progetto spicca Maschio, che ha superato i 30 milioni di ascolti su Spotify, affermandosi come uno dei singoli di maggior successo. L’album alterna ballad emotive a brani uptempo pensati espressamente per la dimensione live, elementi che avranno grande spazio anche nella tournée del 2026 nei palasport italiani.

Biografia e Carriera

Annalisa è una cantautrice italiana emersa al grande pubblico attraverso la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, trampolino di lancio per la sua carriera discografica nei primi anni 2010. Nel corso degli anni ha pubblicato diversi album in studio e ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, affermandosi come una delle voci femminili più rappresentative del pop italiano contemporaneo.

Il suo percorso artistico è caratterizzato da singoli di grande successo, numerose certificazioni e milioni di ascolti in streaming, consolidando il suo ruolo di riferimento nella scena musicale nazionale.

Fonte immagine: Cosmopolitan