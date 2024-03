Concerti Annalisa nel 2024: date, biglietti e scaletta

Annalisa in concerto

Annalisa ha recentemente rivelato le prossime tappe del suo tour del 2024, intitolato TNV – TUTTI NEL VORTICE, che si terrà nei palazzetti. È stato annunciato che ci saranno due concerti al Mediolanum Forum di Milano Assago, programmati per il 10 e il 29 aprile 2024. Attualmente, i biglietti sono in vendita anticipata su Ticketone, con prezzi che variano da 39€ per i posti nel parterre in piedi, fino a 58€ per il settore I Anello Numerato Tribuna Gold.

Questo tour segna un momento significativo per Annalisa, poiché rappresenta la sua prima esperienza nei palasport. La cantante ha condiviso la notizia attraverso i suoi canali social, in particolare su Instagram, sottolineando che il nome del tour è strettamente legato al suo prossimo album in uscita in autunno, intitolato “E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE”.

Tappe del tour

Annalisa ha annunciato le tappe del tour con le rispettive date:

6 aprile – Nelson Mandela Forum, Firenze;

8 aprile – Inalpi Arena, Torino;

10 aprile – Mediolanum Forum, Assago (Milano);

12 aprile – Palaflorio, Bari;

13 aprile – Palapartenope, Napoli ;

; 17 aprile – Unipol Arena, Casalecchio di Reno;

21 aprile – Palazzo dello Sport, Roma;

24 aprile – Kioene Arena, Padova (cambio data e location);

29 aprile – Mediolanum Forum, Assago (Milano).

Ipotesi scaletta Milano

L’annuncio di “Tutti nel vortice” nei palazzetti ha suscitato grande interesse riguardo alla scaletta del tour previsto per il prossimo anno.

Considerando che l’ultimo album di Annalisa, “Nuda”, è stato pubblicato nel 2020, il tour arriverà nel 2024 a seguito del lancio del nuovo album intitolato “E poi siamo finiti nel vortice”. Ciò implica che la scaletta del tour sarà diversa da quella dei concerti precedenti, con la maggior parte delle canzoni provenienti dal nuovo album. Questa novità sta generando notevole curiosità e attesa tra i fan della cantante.

Di seguito la possibile scaletta.

Bye Bye;

Ogni festa;

Used To You/Potrei abituarmi;

Dov’è che si va;

Bianco nero e grigio;

Senza riserva;

Dimenticherai;

Coltiverò l’amore;

Illuminami;

Alice e il blu;

Superare;

Vincerò;

Un domani;

Ipernova;

Sento solo il presente;

Una finestra tra le stelle;

Il prossimo weekend;

Specchio;

Tutto per una ragione;

Moscow Mule;

Il mondo prima di te;

Le parole non mentono;

Noi siamo un’isola;

Splende;

Se avessi un cuore;

Direzione la vita.

Biglietti

La vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center è aperta dal 16 giugno 2023. È importante notare che il numero massimo di biglietti acquistabili per ogni cliente è limitato a 4.

Per coloro che desiderano evitare le code e assicurarsi un posto privilegiato sottopalco, è disponibile il pacchetto Early Entry package che include:

1 Biglietto Parterre in piedi;

Entrata anticipata rispetto al pubblico generale con ingresso riservato e personale dedicato in loco;

1 Pass memorabilia e cordino da collezione;

Servizio di assistenza dedicato con risposta entro due giorni, contattabile via email all’indirizzo [email protected]

I prezzi dei biglietti in prevendita e i settori per i concerti a Milano sono i seguenti: