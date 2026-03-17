Concerti Arisa 2026: date, biglietti e scaletta

Arisa ha annunciato il Summer Tour 2026, un calendario di quattordici date che la porterà a esibirsi in alcune delle location più suggestive d’Italia. Il via è fissato per il 20 maggio a Civitanova Marche, al Teatro Rossini, con una data zero che anticiperà il tour vero e proprio.

Il calendario estivo accompagna l’uscita del nuovo album Foto Mosse, in arrivo il 17 aprile. Per la prima volta nella sua carriera, Arisa ha partecipato attivamente alla scrittura di molti brani, raccontando la propria vita con franchezza inedita attraverso quello che definisce “ritratti sentimentali in movimento”.

I biglietti per le date estive sono disponibili su Ticketone, mentre le prime due tappe del ciclo Live Première – il 22 maggio a Roma al Teatro Brancaccio e il 29 maggio a Milano al Teatro Lirico – hanno già registrato il sold out. L’annuncio arriva dopo la partecipazione a Sanremo 2026, dove Magica Favola si è piazzata al quarto posto conquistando però un forte riscontro nelle conversazioni social e nelle classifiche radio.

Il calendario completo dell’estate disegna un vero e proprio giro d’Italia attraverso location iconiche, tra castelli, piazze storiche e anfiteatri all’aperto. Ogni tappa offre l’occasione di vivere la musica di Arisa in contesti suggestivi, dal Nord al Sud della penisola.

28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese (21:00)

– Piacenza, Palazzo Farnese (21:00) 4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard (21:00)

– Bard (AO), Forte di Bard (21:00) 11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi (21:00)

– Cervia (RA), Piazza Garibaldi (21:00) 15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio (21:00)

– Caserta, Belvedere di San Leucio (21:00) 19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso (13:00)

– Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso (13:00) 30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi (21:00)

– San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi (21:00) 2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino (21:00)

– Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino (21:00) 3 agosto 2026 – Palermo, Dream Pop Fest – Teatro di Verdura (21:00)

– Palermo, Dream Pop Fest – Teatro di Verdura (21:00) 7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana (21:00)

– Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana (21:00) 8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini (21:00)

– Castiglioncello (LI), Castello Pasquini (21:00) 21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival (21:00)

– Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival (21:00) 29 agosto 2026 – Vicenza, Piazza dei Signori (21:00)

– Vicenza, Piazza dei Signori (21:00) 4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Piazza Patriarcato (21:00)

– Aquileia (UD), Piazza Patriarcato (21:00) 6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio (21:00)

I teatri d’autunno e le première

Il percorso live non si esaurisce con le tappe estive. Prima ancora del debutto nelle piazze, Arisa ha programmato due Live Première a maggio: il 22 maggio al Teatro Brancaccio di Roma e il 29 maggio al Teatro Lirico di Milano, entrambe con inizio alle 21:00 e già sold out.

Da novembre il tour riprende nei principali teatri italiani, con un calendario fitto che attraversa tutto il paese. Il 25 novembre tocca il Teatro Colosseo di Torino, il 28 novembre ritorna al Teatro Lirico di Milano, il 30 novembre è al Teatro Verdi di Firenze.

Dicembre si apre con tappe al sud: 2 dicembre al Palatour di Bitritto (BA) e 4 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli. Il 7 dicembre Arisa torna nella capitale al Teatro Brancaccio, poi prosegue il 10 dicembre al Teatro Europauditorium di Bologna, il 12 dicembre al Teatro Galleria di Legnano (MI) e il 14 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova.

Il 16 dicembre al Teatro Clerici di Brescia chiude la tournée invernale.

Concerti Arisa 2026: biglietti

I biglietti per tutte le date sono disponibili su Ticketone e sui circuiti ufficiali. Chi vuole partecipare deve verificare disponibilità e orari direttamente sulla piattaforma, soprattutto per le tappe più attese: le Live Première di maggio a Roma e Milano hanno già registrato il tutto esaurito.

Concerti Arisa 2026: scaletta

Ecco la possibile scaletta dei concerti di Arisa per il 2026:

Sincerità

Magica favola

Controvento

La notte

Guardando il cielo

Canta ancora

Meraviglioso amore mio

Amarsi in due

Piccola rosa o Vecchio frac

Democrazia o Ave Maria

Verrà dato spazio anche agli inediti di Foto Mosse, per un live che unisce memoria e presente.

Il nuovo album e il momento di Arisa

Foto Mosse rappresenta il primo lavoro in studio di Arisa dopo cinque anni di assenza discografica. Il progetto esce il 17 aprile e segna una svolta nella carriera dell’artista lucana: per la prima volta ha partecipato attivamente alla scrittura di molti brani, trasformando l’album in un diario sincero fatto di istantanee sfocate e ritratti sentimentali in movimento.

Il titolo stesso evoca l’idea di immagini che non si lasciano fermare, una metafora del percorso emotivo che Arisa ha scelto di condividere con il pubblico. Il disco arriva dopo un Sanremo 2026 dal doppio volto: Magica Favola ha chiuso al quarto posto in classifica generale, ma il brano ha conquistato il pubblico oltre il palco dell’Ariston.

Il pezzo, nato dalla penna di Giuseppe Anastasi con Galeffi e i Mamakass, racconta la crescita di una donna dall’infanzia all’età adulta, toccando temi di autonomia e ricerca di pace interiore senza bisogno di dipendere da altri.

Il riscontro è arrivato nei numeri: Human Index ha registrato un +20% nelle interazioni social legate ad Arisa durante la settimana del Festival, mentre Magica Favola è entrata nella top ten FIMI e ha dominato le classifiche radio. L’uscita di Foto Mosse alimenta ora l’attesa per il tour estivo, dove i nuovi brani si intrecceranno con i successi storici.

Fonte immagine: VanityFair