Concerti Biagio Antonacci 2026: date, biglietti e scaletta

Biagio Antonacci ha confermato ufficialmente il suo ritorno sui palchi italiani con una nuova tournée prevista per il 2026
Biagio Antonacci ha annunciato il tour “Unplugged 2026”, con un’esclusiva serie di 40 concerti distribuiti in quattro location storiche italiane durante l’estate 2026. I biglietti sono già disponibili su TicketOne, con prezzi a partire da circa 59-69€, fino a circa 98€, a seconda della data e della location.

Le date del tour 2026: città e location

Il tour prenderà il via durante l’anno 2026 toccando le seguenti città italiane:

Teatro Greco di Tindari (ME)

  • 3 luglio 2026
  • 4 luglio 2026
  • 5 luglio 2026
  • 7 luglio 2026
  • 8 luglio 2026
  • 10 luglio 2026
  • 11 luglio 2026
  • 13 luglio 2026
  • 17 luglio 2026
  • 18 luglio 2026

Anfiteatro Romano di Lucera (FG)

  • 21 luglio 2026
  • 22 luglio 2026
  • 24 luglio 2026
  • 25 luglio 2026
  • 26 luglio 2026
  • 28 luglio 2026
  • 29 luglio 2026
  • 31 luglio 2026
  • 1 agosto 2026
  • 2 agosto 2026

Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS)

  • 4 settembre 2026
  • 5 settembre 2026
  • 6 settembre 2026
  • 8 settembre 2026
  • 9 settembre 2026
  • 11 settembre 2026
  • 12 settembre 2026
  • 13 settembre 2026
  • 15 settembre 2026
  • 16 settembre 2026

Teatro Grande di Pompei (NA)

  • 22 settembre 2026
  • 23 settembre 2026
  • 25 settembre 2026
  • 26 settembre 2026
  • 27 settembre 2026
  • 29 settembre 2026

I biglietti e i prezzi: dove acquistarli e quando

I prezzi dei biglietti variano a seconda della location e del settore scelto:

  • Lucera, Teatro Romano: da €69 a €98​
  • Pompei, Teatro Grande: a partire da €69​
  • Gardone Riviera, Vittoriale: a partire da €59​

Per tutte le date e dettagli è raccomandato verificare su TicketOne o sui siti ufficiali degli eventi, dove sono disponibili anche prevendite e informazioni sui posti disponibili.

La possibile scaletta: successi e nuove uscite

La scaletta definitiva per il tour 2026 di Biagio Antonacci non è stata ancora confermata ufficialmente. Tuttavia, basandosi sulle tournée precedenti e sulle dichiarazioni dell’artista, è lecito attendersi un viaggio musicale che attraversi l’intera carriera del cantautore milanese, mescolando i grandi classici con i brani più recenti.

Tra i titoli che potrebbero animare le serate figurano:

  • Caruso
  • Non ci facciamo compagnia
  • Se io, se lei
  • Le cose che hai amato di più
  • Vivimi
  • L’inizio
  • Delivery
  • Mi fai stare bene
  • Dolore e forza
  • Buongiorno bell’anima
  • Quanto tempo e ancora
  • Se fosse per sempre
  • Se è vero che ci sei
  • Lasciati pensare
  • E’ capitato
  • Ti penso raramente
  • Anita
  • Sappi amore mio
  • Ti dedico tutto
  • Non parli mai
  • Ti ricordi perché
  • Così presto no
  • Fiore
  • Ci siamo capiti male
  • Mio fratello
  • Per farti felice
  • Pazzo di lei
  • Non vivo più senza te
  • Non so più a chi credere
  • Convivendo
  • A cena con gli dei
  • Iris (tra le tue poesie)
  • Liberatemi
  • Sognami
  • Tridimensionale
  • Tra te e il mare

Successi capaci di coinvolgere intere generazioni. L’equilibrio tra nostalgia e novità rappresenta da sempre il punto di forza dei live di Antonacci, attento a dialogare sia con i fan storici sia con il pubblico più giovane.

Fonte immagine: Vanity Fair

