Concerti Biagio Antonacci 2026: date, biglietti e scaletta

Biagio Antonacci ha annunciato il tour “Unplugged 2026”, con un’esclusiva serie di 40 concerti distribuiti in quattro location storiche italiane durante l’estate 2026. I biglietti sono già disponibili su TicketOne, con prezzi a partire da circa 59-69€, fino a circa 98€, a seconda della data e della location.

Il tour prenderà il via durante l’anno 2026 toccando le seguenti città italiane:

Teatro Greco di Tindari (ME)

3 luglio 2026

4 luglio 2026

5 luglio 2026

7 luglio 2026

8 luglio 2026

10 luglio 2026

11 luglio 2026

13 luglio 2026

17 luglio 2026

18 luglio 2026

Anfiteatro Romano di Lucera (FG)

21 luglio 2026

22 luglio 2026

24 luglio 2026

25 luglio 2026

26 luglio 2026

28 luglio 2026

29 luglio 2026

31 luglio 2026

1 agosto 2026

2 agosto 2026

Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS)

4 settembre 2026

5 settembre 2026

6 settembre 2026

8 settembre 2026

9 settembre 2026

11 settembre 2026

12 settembre 2026

13 settembre 2026

15 settembre 2026

16 settembre 2026

Teatro Grande di Pompei (NA)

22 settembre 2026

23 settembre 2026

25 settembre 2026

26 settembre 2026

27 settembre 2026

29 settembre 2026

I biglietti e i prezzi: dove acquistarli e quando

I prezzi dei biglietti variano a seconda della location e del settore scelto:

Lucera, Teatro Romano: da €69 a €98​

Pompei, Teatro Grande: a partire da €69​

Gardone Riviera, Vittoriale: a partire da €59​

Per tutte le date e dettagli è raccomandato verificare su TicketOne o sui siti ufficiali degli eventi, dove sono disponibili anche prevendite e informazioni sui posti disponibili.

La possibile scaletta: successi e nuove uscite

La scaletta definitiva per il tour 2026 di Biagio Antonacci non è stata ancora confermata ufficialmente. Tuttavia, basandosi sulle tournée precedenti e sulle dichiarazioni dell’artista, è lecito attendersi un viaggio musicale che attraversi l’intera carriera del cantautore milanese, mescolando i grandi classici con i brani più recenti.

Tra i titoli che potrebbero animare le serate figurano:

Caruso

Non ci facciamo compagnia

Se io, se lei

Le cose che hai amato di più

Vivimi

L’inizio

Delivery

Mi fai stare bene

Dolore e forza

Buongiorno bell’anima

Quanto tempo e ancora

Se fosse per sempre

Se è vero che ci sei

Lasciati pensare

E’ capitato

Ti penso raramente

Anita

Sappi amore mio

Ti dedico tutto

Non parli mai

Ti ricordi perché

Così presto no

Fiore

Ci siamo capiti male

Mio fratello

Per farti felice

Pazzo di lei

Non vivo più senza te

Non so più a chi credere

Convivendo

A cena con gli dei

Iris (tra le tue poesie)

Liberatemi

Sognami

Tridimensionale

Tra te e il mare

Successi capaci di coinvolgere intere generazioni. L’equilibrio tra nostalgia e novità rappresenta da sempre il punto di forza dei live di Antonacci, attento a dialogare sia con i fan storici sia con il pubblico più giovane.

