Concerti Biagio Antonacci 2026: date, biglietti e scaletta

Biagio Antonacci ha annunciato il tour “Unplugged 2026”, con un’esclusiva serie di 40 concerti distribuiti in quattro location storiche italiane durante l’estate 2026. I biglietti sono già disponibili su TicketOne, con prezzi a partire da circa 59-69€, fino a circa 98€, a seconda della data e della location.
Le date del tour 2026: città e location
Il tour prenderà il via durante l’anno 2026 toccando le seguenti città italiane:
Teatro Greco di Tindari (ME)
- 3 luglio 2026
- 4 luglio 2026
- 5 luglio 2026
- 7 luglio 2026
- 8 luglio 2026
- 10 luglio 2026
- 11 luglio 2026
- 13 luglio 2026
- 17 luglio 2026
- 18 luglio 2026
Anfiteatro Romano di Lucera (FG)
- 21 luglio 2026
- 22 luglio 2026
- 24 luglio 2026
- 25 luglio 2026
- 26 luglio 2026
- 28 luglio 2026
- 29 luglio 2026
- 31 luglio 2026
- 1 agosto 2026
- 2 agosto 2026
Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS)
- 4 settembre 2026
- 5 settembre 2026
- 6 settembre 2026
- 8 settembre 2026
- 9 settembre 2026
- 11 settembre 2026
- 12 settembre 2026
- 13 settembre 2026
- 15 settembre 2026
- 16 settembre 2026
Teatro Grande di Pompei (NA)
- 22 settembre 2026
- 23 settembre 2026
- 25 settembre 2026
- 26 settembre 2026
- 27 settembre 2026
- 29 settembre 2026
I biglietti e i prezzi: dove acquistarli e quando
I prezzi dei biglietti variano a seconda della location e del settore scelto:
- Lucera, Teatro Romano: da €69 a €98
- Pompei, Teatro Grande: a partire da €69
- Gardone Riviera, Vittoriale: a partire da €59
Per tutte le date e dettagli è raccomandato verificare su TicketOne o sui siti ufficiali degli eventi, dove sono disponibili anche prevendite e informazioni sui posti disponibili.
La possibile scaletta: successi e nuove uscite
La scaletta definitiva per il tour 2026 di Biagio Antonacci non è stata ancora confermata ufficialmente. Tuttavia, basandosi sulle tournée precedenti e sulle dichiarazioni dell’artista, è lecito attendersi un viaggio musicale che attraversi l’intera carriera del cantautore milanese, mescolando i grandi classici con i brani più recenti.
Tra i titoli che potrebbero animare le serate figurano:
- Caruso
- Non ci facciamo compagnia
- Se io, se lei
- Le cose che hai amato di più
- Vivimi
- L’inizio
- Delivery
- Mi fai stare bene
- Dolore e forza
- Buongiorno bell’anima
- Quanto tempo e ancora
- Se fosse per sempre
- Se è vero che ci sei
- Lasciati pensare
- E’ capitato
- Ti penso raramente
- Anita
- Sappi amore mio
- Ti dedico tutto
- Non parli mai
- Ti ricordi perché
- Così presto no
- Fiore
- Ci siamo capiti male
- Mio fratello
- Per farti felice
- Pazzo di lei
- Non vivo più senza te
- Non so più a chi credere
- Convivendo
- A cena con gli dei
- Iris (tra le tue poesie)
- Liberatemi
- Sognami
- Tridimensionale
- Tra te e il mare
Successi capaci di coinvolgere intere generazioni. L’equilibrio tra nostalgia e novità rappresenta da sempre il punto di forza dei live di Antonacci, attento a dialogare sia con i fan storici sia con il pubblico più giovane.
Fonte immagine: Vanity Fair