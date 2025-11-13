Concerti Brunori Sas 2026: date, biglietti e scaletta di TUTTOBRUNORI

Brunori Sas ha annunciato il tour teatrale “TUTTOBRUNORI, canzoni e monologhi” che nell’autunno 2026 toccherà i principali teatri italiani. Il cantautore calabrese promette uno spettacolo che farà piangere dal ridere, con le migliori canzoni, i migliori monologhi e le migliori battute del suo repertorio.

La Data Zero è fissata per venerdì 2 ottobre 2026 al Teatro Civico di La Spezia. Lo show rappresenta un’esperienza inedita che mescola musica, parole e stand-up comedy, regalando al pubblico un viaggio completo nell’universo poetico e umano dell’artista, dove i brani si intrecciano con riflessioni, ricordi e monologhi ironici.

Prima del tour italiano, Brunori Sas sarà impegnato nella tranche europea a dicembre, con partenza da Barcellona. Su RaiPlay è disponibile il documentario “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Il tour teatrale italiano TUTTOBRUNORI, canzoni e monologhi prenderà il via il 2 ottobre 2026. Ecco tutte le specifiche:

2 ottobre 2026 – La Spezia, Teatro Civico (Data Zero)

4 ottobre 2026 – Brescia, Teatro Clerici

9 ottobre 2026 – Milano, Teatro degli Arcimboldi

10 ottobre 2026 – Milano, Teatro degli Arcimboldi

12 ottobre 2026 – Genova, Teatro Carlo Felice

15 ottobre 2026 – Torino, Auditorium Lingotto

18 ottobre 2026 – Firenze, Teatro Verdi

19 ottobre 2026 – Bologna, Teatro Europauditorium

22 ottobre 2026 – Trieste, Teatro Rossetti

23 ottobre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

3 novembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo

5 novembre 2026 – Roma, Teatro Conciliazione

6 novembre 2026 – Roma, Teatro Conciliazione

10 novembre 2026 – Assisi, Teatro Lyrick

14 novembre 2026 – Catania, Teatro Metropolitan

15 novembre 2026 – Palermo, Teatro Politeama

18 novembre 2026 – Bari, Teatro Petruzzelli

Date europee (dicembre 2026):

5 dicembre – Barcellona

8 dicembre – Londra

9 dicembre – Bruxelles

11 dicembre – Parigi

16 dicembre – Berlino

18 dicembre – Zurigo

21 dicembre – Lugano

Concerti Brunori Sas 2026: biglietti e prezzi

I biglietti per “TUTTOBRUNORI, canzoni e monologhi” sono disponibili da mercoledì 12 novembre 2025.

Per acquistare i biglietti del tour teatrale italiano 2026 e della tranche europea di dicembre, si consiglia di consultare i canali ufficiali dell’artista e degli organizzatori. È importante verificare direttamente le piattaforme autorizzate per disponibilità, costi e aggiornamenti.

Si raccomanda di affidarsi esclusivamente ai circuiti ufficiali per evitare truffe o acquisti non validi.

Concerti Brunori Sas 2026: la scaletta

La scaletta ufficiale di “TUTTOBRUNORI, canzoni e monologhi” non è ancora stata comunicata dagli organizzatori. Tuttavia, lo show promette di presentare “le migliori canzoni, i migliori monologhi, le migliori battute”, intrecciando i brani più amati con riflessioni, stand-up e momenti narrativi.

Possiamo intanto basarci sulla scaletta del tour 2025 di Brunori SAS, intitolato “L’Albero delle Noci”, che include una combinazione di brani del suo ultimo album e successi precedenti:

Il pugile

Il morso di Tyson

La ghigliottina

L’uomo nero

La vita com’è

Come stai

Il costume da torero

La verità

Guardia ’82

L’albero delle noci

Pomeriggi catastrofici

Per due che come noi

Capita così

Lamezia Milano

Più acqua che fuoco

Al di là dell’amore

