Concerti Brunori Sas 2026: date, biglietti e scaletta di TUTTOBRUNORI

Brunori Sas presenta il tour teatrale TUTTOBRUNORI con date da ottobre 2026 nei principali teatri italiani, con partenza il 2 ottobre a La Spezia.
Brunori Sas ha annunciato il tour teatrale “TUTTOBRUNORI, canzoni e monologhi” che nell’autunno 2026 toccherà i principali teatri italiani. Il cantautore calabrese promette uno spettacolo che farà piangere dal ridere, con le migliori canzoni, i migliori monologhi e le migliori battute del suo repertorio.

La Data Zero è fissata per venerdì 2 ottobre 2026 al Teatro Civico di La Spezia. Lo show rappresenta un’esperienza inedita che mescola musica, parole e stand-up comedy, regalando al pubblico un viaggio completo nell’universo poetico e umano dell’artista, dove i brani si intrecciano con riflessioni, ricordi e monologhi ironici.

Prima del tour italiano, Brunori Sas sarà impegnato nella tranche europea a dicembre, con partenza da Barcellona. Su RaiPlay è disponibile il documentario “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Concerti Brunori Sas 2026: date del tour

Il tour teatrale italiano TUTTOBRUNORI, canzoni e monologhi prenderà il via il 2 ottobre 2026. Ecco tutte le specifiche:

  • 2 ottobre 2026 – La Spezia, Teatro Civico (Data Zero)
  • 4 ottobre 2026 – Brescia, Teatro Clerici
  • 9 ottobre 2026 – Milano, Teatro degli Arcimboldi
  • 10 ottobre 2026 – Milano, Teatro degli Arcimboldi
  • 12 ottobre 2026 – Genova, Teatro Carlo Felice
  • 15 ottobre 2026 – Torino, Auditorium Lingotto
  • 18 ottobre 2026 – Firenze, Teatro Verdi
  • 19 ottobre 2026 – Bologna, Teatro Europauditorium
  • 22 ottobre 2026 – Trieste, Teatro Rossetti
  • 23 ottobre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox
  • 3 novembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo
  • 5 novembre 2026 – Roma, Teatro Conciliazione
  • 6 novembre 2026 – Roma, Teatro Conciliazione
  • 10 novembre 2026 – Assisi, Teatro Lyrick
  • 14 novembre 2026 – Catania, Teatro Metropolitan
  • 15 novembre 2026 – Palermo, Teatro Politeama
  • 18 novembre 2026 – Bari, Teatro Petruzzelli
  • Date europee (dicembre 2026):
  • 5 dicembre – Barcellona
  • 8 dicembre – Londra
  • 9 dicembre – Bruxelles
  • 11 dicembre – Parigi
  • 16 dicembre – Berlino
  • 18 dicembre – Zurigo
  • 21 dicembre – Lugano

Concerti Brunori Sas 2026: biglietti e prezzi

I biglietti per “TUTTOBRUNORI, canzoni e monologhi” sono disponibili da mercoledì 12 novembre 2025.

Per acquistare i biglietti del tour teatrale italiano 2026 e della tranche europea di dicembre, si consiglia di consultare i canali ufficiali dell’artista e degli organizzatori. È importante verificare direttamente le piattaforme autorizzate per disponibilità, costi e aggiornamenti.

Si raccomanda di affidarsi esclusivamente ai circuiti ufficiali per evitare truffe o acquisti non validi.

Concerti Brunori Sas 2026: la scaletta

La scaletta ufficiale di “TUTTOBRUNORI, canzoni e monologhi” non è ancora stata comunicata dagli organizzatori. Tuttavia, lo show promette di presentare “le migliori canzoni, i migliori monologhi, le migliori battute”, intrecciando i brani più amati con riflessioni, stand-up e momenti narrativi.

Possiamo intanto basarci sulla scaletta del tour 2025 di Brunori SAS, intitolato “L’Albero delle Noci”, che include una combinazione di brani del suo ultimo album e successi precedenti:

  • Il pugile
  • Il morso di Tyson
  • La ghigliottina
  • L’uomo nero
  • La vita com’è
  • Come stai
  • Il costume da torero
  • La verità
  • Guardia ’82
  • L’albero delle noci
  • Pomeriggi catastrofici
  • Per due che come noi
  • Capita così
  • Lamezia Milano
  • Più acqua che fuoco
  • Al di là dell’amore

Fonte immagine: Rai.it

