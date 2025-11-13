Concerti Brunori Sas 2026: date, biglietti e scaletta di TUTTOBRUNORI

Brunori Sas ha annunciato il tour teatrale “TUTTOBRUNORI, canzoni e monologhi” che nell’autunno 2026 toccherà i principali teatri italiani. Il cantautore calabrese promette uno spettacolo che farà piangere dal ridere, con le migliori canzoni, i migliori monologhi e le migliori battute del suo repertorio.
La Data Zero è fissata per venerdì 2 ottobre 2026 al Teatro Civico di La Spezia. Lo show rappresenta un’esperienza inedita che mescola musica, parole e stand-up comedy, regalando al pubblico un viaggio completo nell’universo poetico e umano dell’artista, dove i brani si intrecciano con riflessioni, ricordi e monologhi ironici.
Prima del tour italiano, Brunori Sas sarà impegnato nella tranche europea a dicembre, con partenza da Barcellona. Su RaiPlay è disponibile il documentario “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, presentato alla Festa del Cinema di Roma.
Concerti Brunori Sas 2026: date del tour
Il tour teatrale italiano TUTTOBRUNORI, canzoni e monologhi prenderà il via il 2 ottobre 2026. Ecco tutte le specifiche:
- 2 ottobre 2026 – La Spezia, Teatro Civico (Data Zero)
- 4 ottobre 2026 – Brescia, Teatro Clerici
- 9 ottobre 2026 – Milano, Teatro degli Arcimboldi
- 10 ottobre 2026 – Milano, Teatro degli Arcimboldi
- 12 ottobre 2026 – Genova, Teatro Carlo Felice
- 15 ottobre 2026 – Torino, Auditorium Lingotto
- 18 ottobre 2026 – Firenze, Teatro Verdi
- 19 ottobre 2026 – Bologna, Teatro Europauditorium
- 22 ottobre 2026 – Trieste, Teatro Rossetti
- 23 ottobre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox
- 3 novembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo
- 5 novembre 2026 – Roma, Teatro Conciliazione
- 6 novembre 2026 – Roma, Teatro Conciliazione
- 10 novembre 2026 – Assisi, Teatro Lyrick
- 14 novembre 2026 – Catania, Teatro Metropolitan
- 15 novembre 2026 – Palermo, Teatro Politeama
- 18 novembre 2026 – Bari, Teatro Petruzzelli
- Date europee (dicembre 2026):
- 5 dicembre – Barcellona
- 8 dicembre – Londra
- 9 dicembre – Bruxelles
- 11 dicembre – Parigi
- 16 dicembre – Berlino
- 18 dicembre – Zurigo
- 21 dicembre – Lugano
Concerti Brunori Sas 2026: biglietti e prezzi
I biglietti per “TUTTOBRUNORI, canzoni e monologhi” sono disponibili da mercoledì 12 novembre 2025.
Per acquistare i biglietti del tour teatrale italiano 2026 e della tranche europea di dicembre, si consiglia di consultare i canali ufficiali dell’artista e degli organizzatori. È importante verificare direttamente le piattaforme autorizzate per disponibilità, costi e aggiornamenti.
Si raccomanda di affidarsi esclusivamente ai circuiti ufficiali per evitare truffe o acquisti non validi.
Concerti Brunori Sas 2026: la scaletta
La scaletta ufficiale di “TUTTOBRUNORI, canzoni e monologhi” non è ancora stata comunicata dagli organizzatori. Tuttavia, lo show promette di presentare “le migliori canzoni, i migliori monologhi, le migliori battute”, intrecciando i brani più amati con riflessioni, stand-up e momenti narrativi.
Possiamo intanto basarci sulla scaletta del tour 2025 di Brunori SAS, intitolato “L’Albero delle Noci”, che include una combinazione di brani del suo ultimo album e successi precedenti:
- Il pugile
- Il morso di Tyson
- La ghigliottina
- L’uomo nero
- La vita com’è
- Come stai
- Il costume da torero
- La verità
- Guardia ’82
- L’albero delle noci
- Pomeriggi catastrofici
- Per due che come noi
- Capita così
- Lamezia Milano
- Più acqua che fuoco
- Al di là dell’amore
