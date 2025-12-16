Concerti Cesare Cremonini 2026: date, biglietti e scaletta

Cesare Cremonini ha annunciato quattro eventi estivi per il 2026 nelle location più simboliche della musica live italiana. Il tour prende il nome di Cremonini Live26 e segna il debutto dell’artista bolognese al Circo Massimo di Roma, per la prima volta nella sua carriera.

Gli appuntamenti proseguono poi a Milano, Imola e Firenze, confermando un percorso artistico già segnato da tredici stadi sold out.

Radio Deejay è la radio ufficiale del tour. “Per la prima volta porterò la mia musica nei luoghi più iconici del live, tutti insieme”, ha dichiarato Cremonini, sottolineando l’ambizione del progetto e la volontà di costruire un’esperienza dal vivo coerente con venticinque anni di carriera.

Il calendario ufficiale del tour Cremonini Live26 si articola su quattro appuntamenti distribuiti nel mese di giugno 2026, con tappe in location storiche del live outdoor italiano.

Il 6 giugno 2026 segnerà il debutto di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma, rappresentando la prima volta dell’artista bolognese nello spazio archeologico simbolo della Capitale. Il 10 giugno 2026 sarà invece il turno di Milano, con il concerto programmato all’Ippodromo SNAI La Maura.

Il 13 giugno 2026 il tour toccherà Imola, con l’esibizione all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, arena dove Cremonini è già tornato in passato. La tournée si chiuderà il 17 giugno 2026 alla Visarno Arena di Firenze, confermando il legame dell’artista con gli spazi open air di grande capacità.

La scelta delle quattro venue consolida la dimensione da grandi raduni musicali del progetto e sottolinea il percorso dell’artista verso location sempre più iconiche nel circuito nazionale.

Concerti Cesare Cremonini 2026: biglietti

I biglietti per il tour Cremonini Live26 sono disponibili attraverso canali ufficiali con accesso scaglionato in due fasi distinte. La prevendita riservata ai titolari di carta Mastercard apre martedì 17 giugno alle ore 10:00 sulla piattaforma Priceless. Questa finestra prioritaria consente di acquistare i biglietti in anticipo rispetto alla vendita generale.

L’apertura della vendita pubblica è fissata per giovedì 19 giugno alle ore 11:00 sul portale ufficiale di Live Nation. Le fonti disponibili non riportano informazioni dettagliate sulle fasce di prezzo né sulle tipologie di biglietto offerte, che potrebbero includere posti in piedi, gradinate o pacchetti speciali a seconda della venue.

Si consiglia pertanto di consultare direttamente i canali autorizzati per costi aggiornati e disponibilità effettiva.

Concerti Cesare Cremonini 2026: scaletta

La scaletta ufficiale del tour estivo 2026 non è ancora pubblica, ma è verosimile che lo show integri i classici della carriera con i brani dell’album Alaska Baby.

L’elenco che segue rappresenta un’ipotesi indicativa basata sul repertorio recente e storico:

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Logico

GreyGoose

Marmellata #25

50 Special

Il comico (Sai che risate)

Latin Lover

Vieni a vedere perché

Una come te

Maggese

Dicono di me

Buon viaggio (Share The Love)

Kashmir-Kashmir

Colibrì

stand up comedian

Stella di Broadway

La ragazza del futuro

Brani tratti da Alaska Baby, inclusi i singoli lanciati

L’album Alaska Baby e il progetto live

Il tour Cremonini Live26 trova la propria spina dorsale concettuale nell’album di inediti Alaska Baby, nato da un viaggio personale compiuto durante un freddo inverno in Alaska e già considerato un nuovo classico nel repertorio del cantautore. Il disco alimenta l’impianto scenico e musicale dello spettacolo, unendo narrazione autobiografica, ricerca sonora e grande impatto visivo.

Grazie alla coerenza costruita in oltre venticinque anni di carriera, Cremonini ha saputo rinnovare costantemente il proprio linguaggio live attraverso scenografie innovative, arrangiamenti originali e soluzioni tecniche sempre diverse, consolidando il proprio ruolo centrale nel panorama dei concerti italiani di grande formato.

La biografia e il percorso live essenziale

Cesare Cremonini vanta oltre venticinque anni di carriera, consolidando un’immagine di autore e performer capace di rinnovarsi costantemente. Il suo percorso live si distingue per la sperimentazione continua di scenografie, arrangiamenti e soluzioni tecniche sempre diverse, che hanno fatto di lui un punto di riferimento nel panorama dei grandi concerti italiani.

Il recente tour di tredici stadi sold out attesta il suo ruolo centrale nelle produzioni live di grande formato. Il passaggio per il Circo Massimo e per location simboliche come l’Autodromo di Imola rappresenta un ulteriore step nella carriera del cantautore bolognese, confermando il suo profilo eclettico e carismatico nel circuito dei concerti outdoor di massa.

