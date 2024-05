Concerti Club Dogo nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Club Dogo 2024

Nel 2024, i Club Dogo, uno dei gruppi hip hop più iconici d’Italia, hanno annunciato una serie di emozionanti concerti che promettono di infiammare le città in cui si esibiranno. Le date sono state fissate durante alcuni festival che si svolgeranno in Italia ma anche nelle più importanti città della penisola.

Dopo aver incendiato il Forum di Assago e fatto tremare lo Stadio San Siro di Milano con spettacolari performance, i Club Dogo porteranno la loro energia contagiosa anche in alcuni dei festival più attesi d’Italia. Saranno il 26 giugno a Milano poi il 6 luglio li vedremo scaldare il palco del Collisioni di Alba, un evento che promette di unire la potenza del rap all’atmosfera suggestiva delle Langhe. Il 19 luglio sarà la volta del Rock in Roma, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica che trasformerà la Capitale in un’arena di puro divertimento.

Il 17 agosto i Club Dogo faranno vibrare il Red Valley Festival di Olbia con il loro mix di ritmi incalzanti e testi taglienti, regalando ai presenti un’esperienza indimenticabile sotto le stelle della Sardegna. Infine, il 31 agosto si concluderà il tour estivo con una tappa al San.B Sound di San Benedetto del Tronto, dove il pubblico potrà chiudere la stagione estiva con il ritmo travolgente delle hit del trio. Con queste apparizioni nei festival italiani più rinomati, i Club Dogo confermano il loro status di icona della scena hip hop nazionale, pronti a far ballare e cantare migliaia di fan in tutta Italia.

I biglietti

I biglietti per i concerti dei Club Dogo sono disponibili già da febbraio sia online che presso i punti vendita autorizzati.

La scaletta

Di seguito la scaletta del concerto che si è svolto a Milano il 10 marzo, dunque non è quella ufficiale per tutte le altre date.

Mi-Bastard

D.O.G.O.

Butta Via Tutto

Cronache Di Resistenza

Rap Soprano – Hardboiled

Kyobo

Vida Loca

Spacco Tutto

Chissenefrega

Weekend

Per La Gente

Ciao Proprio

Il Mio Mondo, Le Mie Regole

Mafia Del Boom Bap

Milly

King Of The Jungle

Note Killer

P.E.S.

Soldi

Tornerò Da Re

Lisa

Soli A Milano

Fragili

Nato Per Questo

Voi Non Siete Come Noi

Brucia Ancora

Una Volta Sola

Puro Bogotà

All’ Ultimo Respiro