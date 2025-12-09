Concerti David Byrne 2026: date, biglietti e scaletta

David Byrne torna in Italia nell’estate 2026 con il nuovo progetto “Who Is The Sky?”, dopo il successo planetario di American Utopia. Tra album, tour mondiale, spettacolo premiato con un Grammy a Broadway e film diretto da Spike Lee, il fondatore dei Talking Heads ha segnato gli ultimi anni con una formula capace di unire musica, teatro e riflessione sociale.

L’annuncio ufficiale, diffuso l’8 dicembre 2025 e ripreso da Rockol, conferma tre tappe italiane nei principali festival estivi. Sarà la prima occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del prossimo album, frutto di un periodo di intensa ricerca artistica e nuove collaborazioni creative.

David Byrne farà tappa in tre città italiane durante l’estate 2026, portando dal vivo per la prima volta i brani del nuovo album:

23 giugno 2026 – Bari, Locus Festival

– Bari, Locus Festival 25 giugno 2026 – Lucca, Lucca Summer Festival

– Lucca, Lucca Summer Festival 26 giugno 2026 – Marostica, Marostica Summer Festival

Si tratta degli unici appuntamenti italiani confermati per il tour “Who Is The Sky?”, inseriti nel calendario dei festival estivi più attesi.

Concerti David Byrne 2026: biglietti e prezzi

I biglietti per le tre date italiane saranno disponibili in vendita generale da venerdì 12 dicembre alle ore 10:00 sulle varie piattaforme ufficiali. Al momento dell’annuncio non sono stati comunicati i prezzi ufficiali né i dettagli relativi ai diversi settori disponibili.

Per conoscere le tariffe esatte, le eventuali riduzioni per studenti e la disponibilità nei vari settori, è consigliabile consultare direttamente i siti dei rivenditori e le pagine ufficiali dei festival coinvolti (Locus Festival, Lucca Summer Festival, Marostica Summer Festival).

Acquistare attraverso i canali ufficiali garantisce prezzi trasparenti ed evita il rischio di sovrapprezzi o biglietti non autentici.

Concerti David Byrne 2026: la scaletta

La scaletta ufficiale dei concerti non è ancora stata resa nota. In attesa di conferme, i fan possono aspettarsi di ascoltare dal vivo le 12 tracce dell’album:

Everybody Laughs

When We Are Singing

My Apartment Is My Friend

A Door Called No

What Is the Reason for It?

I Met the Buddha at a Downtown Party

Don’t Be Like That

The Avant Garde

Moisturizing Thing

I’m an Outsider

She Explains Things to Me

The Truth

L’ordine e la selezione definitiva dei brani potrebbero variare durante il tour, ma questo elenco offre un’idea del repertorio che caratterizzerà le serate estive.

L’ultimo album

Who Is The Sky?, uscito il 5 settembre 2025, è il nuovo capitolo discografico di David Byrne e rappresenta il cuore artistico del tour 2026. L’album conta 12 tracce prodotte da Kid Harpoon (Tom Hull), figura di riferimento della musica pop contemporanea.

Il disco nasce da un periodo creativo particolare: Byrne ha temporaneamente messo in pausa la scrittura dedicandosi a cucina, disegno e appunti sparsi, accumulando un “magazzino di idee” da cui sono emerse le nuove canzoni. I temi richiamano l’ottimismo umanista di American Utopia, approfondendo connessione, comunità e trasformazione personale attraverso mini-storie ricche di ironia e riflessione.

Tra le collaborazioni spiccano Hayley Williams dei Paramore, St. Vincent e Tom Skinner (The Smile), mentre il contributo ritmico è affidato al percussionista brasiliano Mauro Refosco, storico collaboratore di Byrne. Il tour 2026 sarà la prima occasione dal vivo per ascoltare questi brani, presentati con lo stile narrativo unico che unisce osservazioni quotidiane e spunti filosofici.

Biografia e Carriera

David Byrne, nato il 14 maggio 1952 a Dumbarton in Scozia, è il fondatore dei Talking Heads, band iconica formata nel 1974 e sciolta nel 1991. La sua carriera ha collezionato riconoscimenti prestigiosi tra cui Oscar, Golden Globe e Grammy, con l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002.

Il suo precedente lavoro solista American Utopia del 2018 è diventato uno spettacolo di Broadway premiato con un Grammy e successivamente un film diretto da Spike Lee.

Fonte immagine: Sky TG24