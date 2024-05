Concerti De Gregori e Zalone nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Il 5 e il 9 giugno 2024, alle Terme di Caracalla a Roma, appuntamento con Francesco De Gregori e Checco Zalone per due concerti da non perdere!

È la prima volta in cui il celebre comico e attore Checco Zalone abbandona i ruoli che l’hanno reso famoso per rivestire quello del tutto inedito di musicista in due imperdibili date in programma a Roma, nella splendida cornice delle Terme di Caracalla. La sua musica accompagnerà la voce unica ed emozionante di Francesco De Gregori per presentare il disco a cui hanno collaborato, “Pastiche”, uscito lo scorso 12 aprile.

L’album è pieno di colpi di scena e straordinarie musiche, iniziando da “Giusto o sbagliato”, l’inedito che ha anticipato l’uscita dell’album: 15 canzoni che offrono un emozionante viaggio nella più alta sfera della musica italiana grazie alle collaborazioni con grandi autori come Paolo Conte, Pino Daniele e Antonello Venditti.

Concerti De Gregori Zalone 2024 a Roma: prezzi e biglietti

Il 5 e il 9 giugno questa strana coppia salirà sul palco per presentare i brani dell’album a cui hanno collaborato, accompagnati da una band.

I biglietti per il concerto di Francesco De Gregori e Checco Zalone possono essere acquistati su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 49 € per il Settore E, 75 € per il Settore C, 79 € per il Settore D e 85€ per il Settore B.

Scaletta del concerto De Gregori Zalone 2024

La scaletta del concerto comprenderà le tracce dell’album “Pastiche“.

Giusto o sbagliato – De Gregori e Zalone Pezzi di vetro – Francesco De Gregori Pittori della domenica – Paolo Conte Rimmel – Francesco De Gregori Putesse essere allero – Pino Daniele Atlantide – Francesco De Gregori Storia di Pinocchio – Nino Manfredi La prima Repubblica – Checco Zalone Le cose della vita – Antonello Venditti Falso Movimento – Francesco De Gregori Alejandro – Checco Zalone Pittori della domenica (piano e voce) Giusto o sbagliato (con orchestra) Buonanotte Fiorellino – Francesco De Gregori Ciao ciao – Francesco De Gregori

La collaborazione tra Francesco De Gregori e Checco Zalone

Registrato in presa diretta durante varie sessioni che si sono tenute tra il 2023 e il 2024, l’album rivela l’anima eclettica di Checco Zalone, che riesce a muoversi con estrema leggerezza e senza grandi manierismi al pianoforte. In un inedito mix di blues, jazz e musica classica, il pianoforte di Zalone riesce a portare la voce di De Gregori nella sua dimensione più lirica e autentica.

La musica inaspettatamente vintage che avvolge tutto il lavoro è suonata dalla band di Francesco De Gregori e da altri musicisti di varia provenienza, insieme all’ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA.

In passato, Francesco De Gregori aveva già avuto l’occasione di collaborare con Checco Zalone durante qualche concerto, mostrandosi sempre entusiasta della padronanza mostrata dall’attore al pianoforte. “Pastiche” è uscito in CD, doppio LP nero e doppio LP nero numerato e autografato in esclusiva.

I due concerti di Roma rappresentano l’occasione perfetta per vedere e sentire il risultato di questa inedita collaborazione dal vivo.