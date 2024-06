Concerti di Margherita Vicario nel 2024: date, biglietti e scaletta

Margherita Vicario torna a incantare il pubblico con una serie di imperdibili concerti. Scopriamo le date e alcune informazioni sui biglietti e la scaletta per prepararci ad assistere ai concerti del suo nuovo tour “GLORIA!”.

Margherita Vicario, accompagnata dalla sua band e dalle orchestre “Magna Grecia” e “Corelli”, si esibirà in un tour estivo che la vedrà protagonista in diverse città italiane. Questo attesissimo tour prende il nome dal suo film d’esordio alla regia, recentemente presentato alla 74° Berlinale.

Ecco il calendario completo delle date dei concerti:

– 07/05/2024: Matera presso Auditorium Gervasio

– 08/05/2024: Molfetta presso Chiesa San Pio

– 09/05/2024: Taranto presso Teatro Orfeo

– 07/06/2024: Padova presso Sherwood Festival

– 18/06/2024: Ravenna presso Ravenna Festival

– 28/06/2024: Roma presso Villa Ada

– 29/06/2024: Susa presso Borgate dal Vivo

– 28/07/2024: Cividale del Friuli presso Mittelfest

– 10/08/2024: Brescia presso Agosto con Radio Onda d’urto

I biglietti per i concerti di Margherita Vicario nel 2024 sono disponibili online sul sito di Ticketone oppure presso i punti vendita autorizzati.

Scaletta dei concerti del 2024 di Margherita Vicario

Dopo il successo del tour del 2023, Margherita Vicario riporta in scena i suoi brani più amati. Ecco la possibile scaletta per le varie date di “GLORIA!”

Ave Maria Come Va Astronauti DNA TPTS Canzoncina Mandela Pina Colada Dove Te Ne Vai Fred Astaire Giubbottino Nota Bene Occhio ai Vetri Per Un Bacio Se Riesco Parto La Meglio Gioventù Orango Romeo Abauè Come Noi Magia Pincio + Reprise

Chi è Margherita Vicario

Margherita Vicario è un’attrice, regista, sceneggiatrice e musicista italiana nata il 13 febbraio 1988 a Roma. Cresciuta in una famiglia profondamente legata al mondo dello spettacolo ‒ è figlia del regista Francesco Vicario e nipote dell’attrice Rossana Podestà e dell’attore e regista Marco Vicario ‒ ha iniziato la sua carriera studiando Performing Arts alla Link Campus University, dove si è laureata nel 2009.

Vicario ha iniziato la sua carriera come attrice televisiva, apparendo in serie di successo come “I Cesaroni”, “R.I.S. Roma – Delitti imperfetti” e “Nero a metà”, e ha poi debuttato al cinema con “To Rome with Love” di Woody Allen; successivamente ha recitato in film come “Pazze di me” di Fausto Brizzi e “Perfetta illusione” di Pappi Corsicato.

Parallelamente alla carriera di attrice, ha portato avanti la sua passione per la musica. Ha collaborato con artisti come Roberto Angelini, pubblicato album come “Minimal Musical” e “Bingo” e diretto il cortometraggio “Se riesco parto” e il film “Gloria!”, presentato di recente alla Berlinale.

Nel 2023 ha condotto il podcast “Showtime” e doppiato il cartone animato “Troppo cattivi” confermandosi come una delle figure più versatili e poliedriche del panorama artistico italiano.