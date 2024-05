Concerti Doja Cat nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Ecco tutte le info per l’unica data italiana della cantante e rapper americana agli I-Days Milano Coca Cola.

Doja Cat arriverà a Milano per gli I-Days Milano Coca Cola, unica data italiana dell’artista statunitense. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua esibizione al celebre festival americano Coachella, che è stata descritta dal The Guardian come un mix perfetto di talento musicali e abilità sceniche, Doja Cat si esibirà all’Ippodromo Snai giovedì 27 giugno 2024.

Data e prezzi dei biglietti del concerto di Doja Cat a Milano

Il concerto di Doja Cat agli I-Days 2024 si terrà giovedì 27 giugno all’Ippodromo Snai di Milano. La rapper e produttrice americana, vincitrice di un Grammy Award, è attualmente in cima alle classifiche mondiali e i fan italiani attendevano con ansia l’annuncio di un suo concerto nel nostro Paese.

I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Ecco i dettagli sui prezzi:

– PIT: 103,50 € + Commissioni

– Posto Unico: 69,00 € + Commissioni

– VIP Pack 1 – Super PIT: 353,50 € + Commissioni

– VIP Pack 2 – Early Entrance: 233,50 € + Commissioni

Pacchetti VIP:

VIP Pack 1 – Super PIT:

– Biglietto PIT con accesso ad area riservata vicino al palco “SUPER PIT”

– Voucher da €30,00 per il merchandising ufficiale del festival

– Open bar dalle ore 18:00

– Pass ricordo laminato

– Toilette riservata

– Ingresso dedicato

VIP Pack 2 – Early Entrance:

– Biglietto PIT

– Ingresso anticipato (15 minuti prima dell’apertura porte al pubblico)

– Due drink gratuiti

– Pass ricordo laminato

– Ingresso dedicato

Le commissioni che si applicano ai biglietti potrebbero variare a seconda del riveditore.

Scaletta del concerto di Doja Cat agli I-Days Milano Coca Cola

La scaletta definitiva del concerto non è ancora stata rivelata, ma ecco una possibile lista dei brani che Doja Cat potrebbe eseguire durante il live, basata sulla sua ultima performance al Coachella.

– WYM Freestyle

– Demons

– Tia Tamera

– Shutcho

– Agora Hills

– Attention

– Often

– Red Room

– Balut

– Gun

– Ain’t Shit

– Woman

– Say So

– Get Into It (Yuh)

– Need to Know

– Paint the Town Red

– Streets

– Fuck the Girls (FTG)

– 97

– Can’t Wait

– Ouchies

– Wet Vagina

Nuovi brani e successi recenti di Doja Cat

Doja Cat ha recentemente pubblicato “Scarlet 2 Claude”, la versione deluxe del suo ultimo disco “Scarlet”, che include sette brani aggiuntivi, tra cui “Masc” in collaborazione con Teezo Touchdown: il video ufficiale di questo brano, diretto dalla stessa Doja Cat e Jamal Peters, ha debuttato su MTV Live, MTVU e MTV Biggest Pop, oltre che sui cartelloni pubblicitari di Paramount Times Square.

“Scarlet” è il quarto album in studio di Doja Cat e contiene hit globali come “Attention”, “Paint The Town Red” e “Agora Hills”. “Paint The Town Red” ha ottenuto oltre 1,2 miliardi di streaming, raggiungendo la vetta della classifica Billboard Hot 100 per tre settimane consecutive e diventando il primo brano rap a raggiungere la prima posizione nella classifica Hot 100 nel 2023. Inoltre, la canzone ha dominato la classifica Billboard Global 200 per quattro settimane consecutive e ha raggiunto il numero uno nella classifica globale di Spotify.

Con una carriera in costante ascesa e un talento indiscusso, Doja Cat promette di offrire ai suoi fan italiani uno spettacolo indimenticabile agli I-Days 2024. Non perdete l’occasione di vederla dal vivo in uno degli eventi musicali più attesi dell’anno!