Concerti Elisa 2025: date, biglietti e scaletta

La cantautrice friulana è pronta a incantare San Siro e numerosi palazzetti italiani con una nuova tournée.

Il 2025 si preannuncia un anno straordinario per Elisa, che tornerà a calcare alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia. Dopo il grande e meritato successo degli ultimi anni, la cantante friulana si esibirà in un epico concerto evento allo Stadio San Siro di Milano il 18 giugno, per poi proseguire il tour con una serie di concerti autunnali nei principali palazzetti italiani. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni su date, biglietti e probabile scaletta dei prossimi show.

Il tour di Elisa 2025 partirà con un grande concerto il 18 giugno a Milano, Stadio San Siro, un evento che si preannuncia davvero imperdibile per tutti i fan dell’artista. Dopo questa, per ora unica, data estiva, la cantante proseguirà il suo viaggio musicale in autunno con una serie di spettacoli nei principali palazzetti italiani:

08 novembre – Mantova, Pala Unical

– Mantova, 10 novembre – Milano, Unipol Forum

– Milano, 17 novembre – Bari, Pala Florio

– Bari, 18 novembre – Eboli, Pala Sele

– Eboli, 20 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

– Firenze, 22 novembre – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, 25 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

– Roma, 28 novembre – Torino, Inalpi Arena

I biglietti per i concerti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti di Elisa nel 2025

È difficile pensare a una possibile scaletta per i prossimi concerti di Elisa, anche perché, probabilmente, a San Siro non sarà la stessa dei concerti autunnali vista la differenza tra le location. Possiamo ipotizzare che la scaletta ripercorrerà i maggiori successi di Elisa, alternando brani storici a canzoni più recenti. Per avere un’idea delle possibili canzoni che inserirà la cantante possiamo vedere le scalette di alcuni dei suoi concerti più recenti.

Scaletta Arena di Verona 2023

Dancing

Promettimi

Anche fragile

Una poesia anche per te

Labyrinth

Qualcosa che non c’è

No Hero

L’anima vola

Seta

Palla al centro

Dardust

Intro / Sunset on M.

Fantasia Sulle Stagioni

Nuvole in fiore

Lucciole

Sublime

Sturm II – Ecstasy

Outro / Rückenfigur

Ancora qui (per Ennio Morricone)

Eppure sentire (un senso di te)

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (Tramonti a nord est)

Stay

Together

The Best

Gli ostacoli del cuore

A modo tuo

Scaletta An Intimate Night Tour 2022

Come te nessuno mai

Silent Song

Promettimi

Anche fragile

Una poesia anche per te

Labyrinth

Un filo di seta negli abissi

No Hero

L’anima vola

Qualcosa che non c’è

Seta

Palla al centro

Ancora qui

Eppure sentire (un senso di te)

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (tramonti a nord est)

Gli ostacoli del cuore

Stay

Together

Stille Nacht

A modo tuo

Elisa: una carriera di successi

Nata a Trieste il 19 dicembre 1977, Elisa Toffoli ha iniziato il suo percorso musicale in giovane età distinguendosi subito per il uno stile musicale unico e altamente emozionate. Il suo debutto discografico avviene nel 1997 con l’album Pipes & Flowers, che ottiene subito grande successo; nel 2001, poi, trionfa al Festival di Sanremo con la canzone Luce (Tramonti a nord est), consolidando la sua fama in Italia.

Nel corso degli anni, ha pubblicato numerosi album di successo, tra cui Then Comes the Sun (2002), Pearl Days (2006), Diari Aperti (2018) e il recente Ritorno al futuro / Back to the Future (2022). Nel 2023, ha sorpreso il pubblico con un progetto natalizio che ha incluso un album e un live con la partecipazione di grandi ospiti come Andrea Bocelli.

Con una lunga carriera costellata di premi e riconoscimenti, Elisa continua a essere una delle voci più amate della musica italiana, capace di reinventarsi e di emozionare il suo pubblico con ogni nuovo progetto: il tour 2025 si preannuncia un altro capitolo straordinario nella sua storia artistica.