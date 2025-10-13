Concerti Emma Marrone 2026: date, biglietti e scaletta del tour italiano

Dopo un anno di pausa dalla scena musicale, Emma Marrone annuncia il suo attesissimo ritorno live con due concerti esclusivi nell’estate 2026. La cantante salentina ha scelto di prendersi del tempo per riflettere sul proprio percorso artistico, dedicandosi a una fase di rinnovamento che ha dato vita al nuovo singolo Brutta Storia, uscito il 1° ottobre.

Il brano, prodotto da Juli e firmato insieme a Olly e Paolo Antonacci, presenta un sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali che mette in risalto la nuova vocalità dell’artista. Questo ritorno rappresenta una nuova fase della sua carriera, perfetta per il pubblico giovane e studentesco che da sempre la segue con passione.

Emma Marrone ha ufficializzato le date del suo ritorno sui palchi italiani con due eventi estivi che si preannunciano storici. Il primo appuntamento è fissato per il 2 luglio 2026 all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, nell’ambito del Rock in Roma, mentre il secondo si terrà il 9 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per il Milano Summer Festival.

Particolarmente significativo è il concerto milanese, che vedrà Emma diventare la prima donna a esibirsi nella prestigiosa location dell’Ippodromo di San Siro. Questo traguardo rappresenta un momento cruciale nella carriera dell’artista salentina, che inaugura così una nuova fase della sua attività live.

Con questi appuntamenti speciali, Emma promette di portare sul palco tutta la sua grinta caratteristica, il nuovo sound che potrebbe anticipare un futuro disco e l’intera potenza del suo repertorio consolidato.

Concerti Emma Marrone: la scaletta

Ecco la possibile scaletta dei concerti 2026 di Emma Marrone, anche se ovviamente mancano ancora i brani dell’ultimo disco:

Mezzo mondo

Che sogno incredibile

Stupida allegria

Capelli Corti

Iniziamo dalla Fine

Carne viva

Mi parli piano

Arriverà

Folle paradiso

Sembra strano

Io son per te l’amore

Con le nuvole

Apnea

Amore cane

Intervallo

Sbagliata ascendente leone

Dimentico tutto

L’amore non mi basta

Latina

Amami

Fortuna

Io sono bella

Non è l’inferno

Cercavo amore

La mia città

In Italia

Ho voglia di te

Taxi sulla luna

Sentimentale

Femme fatale

L’annuncio dopo il nuovo singolo

Il ritorno live di Emma Marrone arriva strategicamente dopo l’uscita di Brutta Storia, il singolo rilasciato il 1° ottobre che segna la fine di un periodo di riflessione durato circa un anno. Durante questa pausa volontaria, l’artista salentina ha scelto di dedicarsi a sé stessa, allontanandosi dalle scene per riflettere profondamente sul proprio percorso artistico e sulla direzione da intraprendere.

Brutta Storia rappresenta il frutto di questa maturazione personale e creativa. Il brano, caratterizzato da un sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, porta la firma della stessa Emma insieme a Olly e Paolo Antonacci, mentre la produzione è affidata a Juli (Julien Boverod).

La collaborazione evidenzia la continuità con il percorso dell’artista, che ha saputo rinnovarsi mantenendo intatta la propria autenticità. La nuova vocalità emerge prepotentemente, dimostrando come il tempo dedicato alla riflessione abbia arricchito ulteriormente le sue capacità espressive, preparando il terreno per il grande ritorno sui palchi estivi.

La dimensione intima con il pubblico

Dopo anni trascorsi tra grandi palazzetti, Emma Marrone ha scelto di intraprendere un percorso diverso con il nuovo tour negli ippodromi. Questa decisione segue l’esperienza positiva del Souvenir in Tha Club Tour del 2023, quando l’artista aveva già sperimentato location più raccolte per ritrovare un contatto diretto con i fan.

La cantante salentina sembra voler creare un’atmosfera autentica, dove emerga il lato più sincero della sua arte e regalare a chi la segue un’occasione unica per sentirsi parte del suo mondo musicale.

Durante i precedenti concerti nei club, Emma si era spesso immersa nel parterre tra i fan, camminando avanti e indietro per stabilire una connessione emotiva diretta. Questa nuova dimensione live promette di mantenere quella stessa intimità, permettendo al pubblico di vivere l’esperienza musicale in maniera più personale.

Concerti Emma Marrone 2026: i biglietti

I biglietti per entrambe le date sono disponibili dal 10 ottobre 2025 attraverso i canali ufficiali di vendita. Data la popolarità di Emma e la sua base di fan fedele, si prevede un’alta richiesta per questi eventi estivi che si preannunciano già sold out.

La durata degli spettacoli non è stata ancora comunicata ufficialmente, ma considerando l’importanza di questi appuntamenti e il lungo periodo di assenza dalle scene live, l’artista potrebbe regalare ai suoi sostenitori performance particolarmente intense e coinvolgenti.

Fonte immagine: Biografieonline