Concerti Frah Quintale 2026: date, biglietti e scaletta

Frah Quintale ha annunciato il suo Summer Tour 2026, un giro di concerti estivi che si aggiunge all’arena tour già programmato per aprile dello stesso anno. Le nuove date toccano festival e location all’aperto in tutta Italia, da nord a sud, portando la musica dell’artista bresciano nei contesti più suggestivi della stagione estiva.

I live uniranno i grandi successi della carriera ai brani più recenti dall’album Amor Proprio, pubblicato il 10 ottobre 2025, per un’esperienza che promette di attraversare l’intera discografia di Francesco Servidei.

Frah Quintale torna dal vivo nel 2026 con un doppio appuntamento: dopo il tour nei palasport di aprile, l’artista bresciano salirà sui palchi dei principali festival estivi italiani.

Summer Tour 2026

Le date estive portano la musica di Frah Quintale in cinque location all’aperto:

17 luglio 2026 – Francavilla al Mare (CH), Shock Wave Festival

19 luglio 2026 – Roma, Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

22 luglio 2026 – Cosenza, Be Alternative Festival

23 luglio 2026 – Catania, Villa Bellini

25 luglio 2026 – Bari, Locus Festival

Queste tappe attraversano Abruzzo, Lazio, Calabria, Sicilia e Puglia, offrendo ai fan l’occasione di ascoltare dal vivo i brani di Amor Proprio in contesti festival.

Indoor Arena Tour 2026

Prima dell’estate, l’artista affronterà un calendario di sette concerti indoor:

11 aprile 2026 – Terni, PalaTerni

13 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum

15 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

17 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

18 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope

20 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena

21 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena

L’annuncio estivo si aggiunge quindi a questo già ampio giro di palazzetti programmato per la primavera.

Biglietti e prezzi

Le vendite dei biglietti per il Summer Tour e l’Indoor Arena Tour di Frah Quintale iniziano venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 11:00. Si consiglia di consultare i canali ufficiali dell’artista e delle venue per aggiornamenti su disponibilità e costi.

Possibile scaletta

La scaletta ufficiale del Summer Tour 2026 non è ancora stata diffusa, ma possiamo ipotizzare una setlist che riunirà i brani di Amor Proprio e i maggiori successi della carriera. Ecco una possibile selezione:

Né oggi né domani

Lampo

A prescindere (feat. Colapesce)

La notte

Lunedì blu

Occhi diamanti (feat. Joan Thiele)

1 ora d’aria 1 ora d’ansia (feat. Tony Boy)

Chiodi

Gelato

Anni che non dormo

Non scendo più

Missili

Venere e Marte

8 miliardi di persone

Cratere

Colpa del vino

Hai visto mai

Sì, ah

2% (feat. Gué Pequeno)

Chapeau

Nei treni la notte

Alta marea

L’elenco è indicativo e potrebbe subire variazioni in base alla durata dei concerti e alle scelte artistiche del momento.

L’ultimo album

Il 10 ottobre 2025 Frah Quintale ha pubblicato Amor Proprio, un disco che esplora temi di equilibrio personale e riscoperta di sé attraverso undici tracce. Lo stile fonde pop alternativo ed elementi urban, arricchito dalle collaborazioni con Colapesce in “A prescindere”, Joan Thiele in “Occhi diamanti” e Tony Boy in “1 ora d’aria 1 ora d’ansia”.

L’album è stato anticipato dai singoli “Lampo” (giugno 2025) e “Lunedì blu” (19 settembre 2025), che hanno delineato il percorso artistico verso questa nuova fase creativa.

Biografia e Carriera

Francesco Servidei, in arte Frah Quintale, nasce a Brescia nel 1989. La carriera decolla nel 2006 con il duo Fratelli Quintale, seguito dal debutto solista nel 2016. Il primo album Regardez Moi (2017) ottiene la certificazione Oro, seguito da Banzai (2020/2021) e Lovebars con Coez (2023, Platino).

Con oltre 250 milioni di stream e la vittoria al Red Bull Soundclash, pubblica Amor Proprio nel 2025.

Fonte immagine: La Stampa