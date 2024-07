Concerti Gaia nel 2024: date, biglietti e scaletta

Il 2024 è stato un anno davvero intenso per Gaia: dopo la pubblicazione dei singoli di successo “Dea Saffica”, “Tokyo” e “Sesso e samba” in collaborazione con Tony Effe, la giovane cantautrice italo-brasiliana è impegnata in un entusiasmante tour estivo che la vedrà esibirsi in numerosi eventi e festival della lunga estate italiana.

Dopo aver aperto i concerti di Elodie a fine 2023, Gaia sta girando tutta Italia con il suo “Summer Tour 2024”, iniziato lo scorso 14 giugno a Bologna. Vediamo tutte le date, tra concerti già svolti ed eventi ancora da ballare!

– Venerdì 14 giugno 2024 | BOLOGNA – We Make Future

– Venerdì 05 luglio 2024 | RIMINI – Notte Rosa

– Sabato 13 luglio 2024 | MASSA (MS) – Piazza Aranci

– Giovedì 18 luglio 2024 | POLISTENA (RC) – Piazza della Repubblica

– Venerdì 19 luglio 2024 | MONOPOLI (BA) – Porto Rubino – “serata Sirene”

Prossimi concerti di Gaia:

– Venerdì 26 luglio 2024 | CEFALÙ (PA) – Cefalù Summer Festival

– Sabato 27 luglio 2024 | DELIANUOVA (RC) – Piazza Vittorio Emanuele

– Domenica 28 luglio 2024 | PIAZZA ARMERINA (EN) – Piazza Duomo – Between Jazz Festival

– Venerdì 16 agosto 2024 | VASTO MARINA (CH) – Rotonda sul Mare – Viale Dalmazia

– Giovedì 29 agosto 2024 | PORTO SANTO STEFANO (GR) – Youth Argentario

I biglietti per il “Summer Tour 2024” di Gaia possono essere acquistati su Ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati: al momento nessun concerto risulta ancora sold out.

La scaletta dei concerti di Gaia nel 2024

La scaletta dei concerti di Gaia per il 2024 includerà i suoi nuovi singoli, tra cui “Dea Saffica”, “Tokyo”, “Estasi” e “Sesso e samba”, insieme ai brani che l’hanno resa famosa. Ecco una possibile scaletta basata sui suoi precedenti concerti del 2021:

– Densa

– Stanza 309

– Il rosso delle rose

– Fucsia

– Mi ricordo un po’ di me

– Coco Chanel

– Fotogramas

– Bandiera

– Cuore amaro

– Boca

– Bela Flor

– Musica leggerissima

– Mas que nada

– Mi sono innamorato di te

– Chega

– Coco Chanel / Boca

– What I Say

– Mare che non sei

Biografia di Gaia

Gaia Gozzi è nata a Guastalla (Reggio Emilia) il 29 settembre 1997. Nel 2016 ha partecipato alla decima edizione di X Factor nella squadra di Fedez guadagnando un ottimo secondo posto alla finale; dopo X Factor, ha pubblicato il suo primo EP “New Dawns”, ottenendo il disco d’oro con il singolo omonimo.

Nel 2020, Gaia ha vinto la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi; subito dopo ha pubblicato l’album “Nuova Genesi” che include il doppio platino “Chega” e il disco d’oro “Coco Chanel”.

Nel 2021 Gaia ha debuttato a Sanremo con “Cuore Amaro”, seguito pochi mesi dopo dal singolo “Boca” in collaborazione con Sean Paul, certificato disco d’oro.

Alternando brani in portoghese e in italiano, spesso accompagnati da ritmi latini, Gaia si è dimostrata un’artista versatile e talentuosa. Nell’autunno 2023, ha aperto i concerti nei palasport di Elodie e ha prestato la sua voce per il lungometraggio di Natale di Walt Disney Animation Studios “Wish”.

Nel 2024 ha partecipato alla serata cover si Sanremo, esibendosi con BigMama, Sissi e La Niña sulle note di “Lady Marmalade”; il 12 aprile è uscito “Dea Saffica”, singolo preceduto da “Tokyo” che ha riscosso un grande successo arrivando al 1° posto in radio della classifica Earone; il 23 maggio 2024 è uscito il singolo “Sesso e samba”, il brano che vede Gaia collaborare al fianco di Tony Effe e che in poche settimane è diventato uno dei tormentoni dell’estate 2024.