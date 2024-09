Concerti Geolier nel 2025: date, biglietti e scaletta

Dopo il successo del concerto a Rho Fiera, Geolier, una delle voci emergenti più influenti della scena rap contemporanea, ha annunciato il suo ritorno sui palchi con il “Geolier Live 2025”: il tour, prodotto da Magellano Concerti, includerà otto tappe che toccheranno alcune delle principali città italiane. Per i fan, si tratta di un’occasione imperdibile per riascoltare i brani più amati del giovane artista, che sta riscuotendo sempre più successo sia in Italia che all’estero.

Geolier ha annunciato le date ufficiali per il suo tour, che prenderà il via il 15 marzo 2025 a Jesolo. Ecco il calendario completo:

– 15 marzo 2025: Jesolo, Palazzo del Turismo

– 21 marzo 2025: Milano, Unipol Forum

– 23 marzo 2025: Torino, Inalpi Arena

– 25 marzo 2025: Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

– 28 marzo 2025: Roma, Palazzo dello Sport

– 29 marzo 2025: Roma, Palazzo dello Sport

– 25 luglio 2025: Napoli, Ippodromo di Agnano

Con queste date, Geolier punta a confermare e superare il successo già ottenuto durante l’estate 2024, quando è riuscito a riunire oltre 37.000 spettatori al suo concerto a Rho Fiera. La scelta di location così importanti, come il Forum di Milano e l’Unipol Arena di Bologna, dimostra quanto sia cresciuto il rapper napoletano, finalmente pronto a riempire anche i palazzetti più grandi d’Italia.

Biglietti e prezzi del “Geolier Live 2025”

I biglietti per il “Geolier Live 2025” sono già in vendita su TicketOne e altre piattaforme di prevendita. I prezzi variano a seconda delle location e della tipologia di posto, con una fascia di costo compresa tra 39 e 169 euro.

La scaletta dei concerti di Geolier nel 2025

Non è ancora confermato se la scaletta del 2025 sarà la stessa portata nei precedenti show del 2024, ma molti brani saranno sicuramente inclusi anche nelle nuove date. Geolier ha già dato un’idea delle canzoni che eseguirà, con una probabile scaletta che include classici e nuove hit. Tra i pezzi che dovrebbero far parte della setlist ci sono:

– Per sempre

– Money

– Ricchezza

– Episodio d’amore

– Presidente

– Scumpar

– Chiagne

– Maradona

– El pibe de oro

– Io t’o giur’

– Vogl sul a te

– L’ultima poesia (feat. Ultimo)

Geolier non mancherà di portare sul palco anche le sue collaborazioni più recenti con artisti di spicco della scena italiana come Shiva, Lazza, Sfera Ebbasta, Guè e Ultimo. La durata media dei concerti precedenti è stata di circa 120 minuti, ma potrebbe variare in base a eventuali ospiti speciali o bis richiesti dal pubblico.

Chi è Geolier?

Dietro lo pseudonimo di Geolier si cela Emanuele Palumbo, nato il 23 marzo 2000 a Secondigliano, uno dei quartieri più complessi di Napoli. Il giovane rapper ha saputo trasformare le difficoltà della sua vita in musica, creando un linguaggio in grado di raccontare il contesto in cui è cresciuto, parlando di amore, vita di strada e ricerca di riscatto tra dialetto napoletano e linguaggio universale del rap.

Con oltre 6,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Geolier è uno degli artisti più ascoltati in Italia. Tra i suoi successi più apprezzati spicca L’ultima poesia (feat. Ultimo), che ha accumulato oltre 49 milioni di stream, seguito da El pibe de oro con più di 22 milioni di riproduzioni, e Io t’o giur’, che ha superato gli 11 milioni e mezzo di ascolti.

Il suo nuovo album, “Dio lo sa”, ha ottenuto il disco di platino dopo sole tre settimane in cima alla classifica album della FIMI, confermando Geolier come una delle figure più influenti della musica italiana contemporanea.