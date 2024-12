Concerti Ghali 2025: date, biglietti e scaletta

Il rapper italo-tunisino si prepara ai palchi estivi dopo il successo del tour nei palasport.

Dopo la tripletta di concerti sold out all’Unipol Forum di Milano nel 2024, Ghali ha annunciato il ritorno ai live con il “Summer Tour 2025”. L’artista ha deciso di portare la sua musica nei principali festival estivi, per un totale di 11 nuove date previste tra luglio e agosto che lo vedranno esibirsi in alcune delle location più iconiche del Paese.

L’entusiasmo dei fan è alle stelle, complice anche l’enorme successo del suo ultimo album “Pizza Kebab Vol. 1” che ha riportato Ghali alle sue origini musicali, unendo ritmi coinvolgenti e brani introspettivi, confermandolo uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale italiana. I nuovi concerti saranno anche l’occasione per ascoltare dal vivo il singolo “Niente Panico”, un inno alla resilienza e alla fiducia nel futuro, che ha già conquistato le classifiche.

Le tappe del tour di Ghali nel 2025

Prodotto da Vivo Concerti, il “Summer Tour 2025” partirà il 4 luglio da Villa Manin a Codroipo (UD), per poi proseguire:

5 luglio Padova, Sherwood Festival

11 luglio Lucca, Lucca Summer Festival

12 luglio Alba (CN), Collisioni Festival

15 luglio Roma, Rock in Roma

25 luglio Barletta, The Best Music Festival c/o Fossato del Castello

26 luglio Baia Domizia (CE), Arena dei Pini

12 agosto Catania, Sotto il Vulcano Fest c/o Villa Bellini

13 agosto Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

23 agosto Campobasso, Area Eventi Nuovo Romagnoli

29 agosto San Benedetto del Tronto (AP), San B. Sound.

Il gran finale è poi previsto il 20 settembre alla Fiera Milano Live, un evento già al centro dell’attenzione per l’elevata richiesta di biglietti.

I biglietti saranno in vendita su Ticketone a partire da sabato 7 dicembre alle ore 14, mentre nei punti vendita autorizzati si potranno acquistare da giovedì 12 dicembre.

La possibile scaletta dei prossimi concerti di Ghali

La possibile scaletta dei concerti potrebbe ricalcare quella dei recenti live nei palasport, dove Ghali ha alternato successi come “Ninna Nanna”, “Habibi” e “Cara Italia” a brani del nuovo album. “Pizza Kebab Vol. 1”, pubblicato nel dicembre 2023. Ecco una possibile scaletta basata sui concerti dello scorso autunno:

Giù per terra

Ninna nanna

Walo

Paprika

Wily Wily

Ora d’aria

Habibi

Barcellona

Fortuna

Marijuana

Machiavelli

Paura e deliri a Milano

Ghetto superstar

Dende

Vida

Good Times

Boogieman

Bayna

Celine

Happy Days

22:22

Sensazione ultra

Ricchi dentro

Sempre me

Walla

Boulevard

Casa mia

Cara Italia

Niente Panico

L’inarrestabile successo di Ghali

Con 50 dischi di platino e 15 d’oro all’attivo, Ghali continua a evolversi mantenendo al centro della sua musica messaggi positivi e riflessioni personali. Il “Summer Tour 2025” rappresenta un’opportunità per riascoltare i suoi brani più iconici in alcune delle location simbolo dell’estate italiana e restare travolti ancora una volta dalla straordinaria energia che caratterizza ogni sua performance.

Oltre all’attesa per il tour, cresce la curiosità per i possibili nuovi progetti musicali dell’artista. Ghali non ha rilasciato dettagli su un eventuale album in lavorazione, ma il suo percorso artistico, sempre in evoluzione, lascia presagire ulteriori sorprese. Per ora, aspettiamo l’estate 2025 e l’emozionante viaggio sotto le stelle che lo vedrà come indiscusso protagonista.