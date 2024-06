Concerti Gianna Nannini nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Gianna Nannini torna a riabbracciare il pubblico con il suo nuovo “Sei nell’anima Tour”.

Gianna Nannini, una delle voci più iconiche della musica italiana, annuncia il suo ritorno sulle scene con “Sei nell’anima Tour”, tournée internazionale che partirà a novembre 2024 e rappresenterà il filo conduttore per un nuovo prossimo album e un film.

Il tour sarà anche l’occasione per presentare “Silenzio” il nuovo singolo uscito dopo cinque anni dall’ultimo progetto discografico; “Silenzio” è una profonda riflessione, uno sguardo introspettivo portato in musica che segue la fine di una relazione.

“Sei nell’anima Tour” partirà dall’Italia e vedrà Gianna Nannini esibirsi in diverse città europee. Ecco le date confermate del tour:

– 22 novembre 2024 a Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

– 24 novembre 2024 a Ginevra – Arena

– 25 novembre 2024 a Zurigo – Hallenstadion

– 28 novembre 2024 a Monaco – Olympiahhalle

– 30 novembre 2024 a Hannover – Swiss Life Hall

– 1 dicembre 2024 a Francoforte – Jahrhunderthalle

– 3 dicembre 2024 a Berlino – Uber Eats Music Halle

– 4 dicembre 2024 a Essen – Grugahalle

– 6 dicembre 2024 a Ludwigsburg – MHP Arena

– 7 dicembre 2024 a Ravensburg – Oberschwabenhalle

– 9 dicembre 2024 a Norimberga – KIA Metropol Arena

– 10 dicembre 2024 a Kassel – Nordhessen Arena

– 12 dicembre 2024 a Assago (MI) – Unipol Forum

– 13 dicembre 2024 a Firenze – Nelson Mandela Forum

– 14 dicembre 2024 a Firenze – Nelson Mandela Forum

a 16 dicembre 2024 a Torino – Inalpi Arena

– 17 dicembre 2024 a Assago (MI) – Unipol Forum

– 18 dicembre 2024 a Firenze – Nelson Mandela Forum

– 20 dicembre 2024 a Eboli (SA) – Palasele

– 21 dicembre 2024 a Roma – Palazzo dello Sport

I biglietti per tutte le date sono acquistabili sul sito ufficiale ticketone.it e i prezzi variano a seconda delle location e delle categorie dei posti. Per esempio, i biglietti per l’evento di Zurigo partono da 73,50 euro per il settore “categoria 3” e arrivano a 130,80 euro per il “Golden Circle”; a Monaco, i prezzi vanno dai 63,03 euro ai 110,18 euro; al Nelson Mandela Forum di Firenze, i biglietti partono da 39,00 euro per i settori a ridotta visibilità e arrivano fino a 89,00 euro per il primo settore, vicino al palco.

La scaletta dei concerti di Gianna Nannini: un mix di successi intramontabili

Per ora, Gianna Nannini ha deciso di mantenere il segreto sulla scaletta dei suoi concerti, lasciando i fan in preda ad attesa e curiosità. Tuttavia, visto il nome del tour, è probabile che la cantante proponga una combinazione di nuovi pezzi e grandi successi del passato. Quindi, tra le canzoni che i fan potranno probabilmente ascoltare ci sono:

– Meravigliosa creatura

– I maschi

– Lontano dagli occhi

– America

– Fotoromanza

– Bello e impossibile

– Fenomenale

– Sei nell’anima

– Silenzio (il nuovo singolo)

Gianna Nannini, con il suo stile inconfondibile e la sua voce potente, è pronta a riabbracciare il pubblico in un tour che promette emozioni e grande musica. Con il “Sei nell’anima Tour”, l’artista non solo celebra il passato ma apre un nuovo capitolo nella sua straordinaria carriera, offrendo ai fan un’esperienza indimenticabile.