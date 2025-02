Concerti Giorgia 2025: date, biglietti e scaletta

La cantante romana torna dal vivo con una tournée estiva e una autunnale per festeggiare 30 anni di “Come saprei”

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove ha conquistato il sesto posto, Giorgia si prepara a tornare sul palco con un doppio appuntamento live. Il 2025 segna un traguardo importante per la cantante, che celebra il trentesimo anniversario del suo celebre brano “Come saprei” con alcuni concerti estivi in location suggestive e una tournée autunnale nei principali palazzetti italiani. Scopriamo insieme le date, i dettagli sull’acquisto dei biglietti e la possibile scaletta dei prossimi live.

La prima parte del tour di Giorgia si svolgerà nei mesi estivi con una serie di concerti speciali in alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia. Il programma include:

Terme di Caracalla a Roma (13 e 14 giugno)

Villa Manin di Codroipo (21 luglio)

Teatro Greco di Siracusa (25 e 26 luglio)

Reggia di Caserta (16 settembre)

Dopo gli eventi estivi, Giorgia proseguirà con un tour autunnale nei palazzetti, che partirà il 25 novembre dal Palazzo del Turismo di Jesolo e proseguirà con tappe a:

06 Dicembre 2025 Bologna, Unipol Arena

08 Dicembre 2025 Firenze, Nelson Mandela Forum

10 Dicembre 2025 Torino, Inalpi Arena

13 Dicembre 2025 Milano, Unipol Forum

16 Dicembre 2025 Padova, Kioene Arena

19 dicembre 2025 Roma, Palazzo dello Sport

20 Dicembre 2025 Bari, Palaflorio

I biglietti per il Tour 2025 di Giorgia sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.

La possibile scaletta dei concerti di Giorgia

Sebbene non sia ancora stata annunciata la scaletta ufficiale del tour, è probabile che Giorgia proponga un mix di grandi successi e nuovi brani, includendo pezzi storici come “Come saprei”, “E poi”, “Di sole e d’azzurro”, “Gocce di memoria” ma anche il brano che l’ha vista gareggiare a Sanremo 2025. Diamo un occhio alla scaletta dei suoi ultimi concerti per avere un’idea di quali brani potrebbero esserci.

Scaletta 2023

Io fra tanti

I Feel Love

Nessun dolore

Normale

Quando una stella muore

Non mi ami

Vivi davvero

Gocce di memoria

Vanità

Spirito libero

Fly away

Kashmir

Whole Lotta Love

E poi

The Wind Cries Mary

Oronero

Atacama

Senza confine

Un amore da favola

L’eternità

Per fare a meno di te

Posso farcela

Come neve ft Andrea Faustini

I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)

Toxic

La gatta (sul tetto)

Parole dette male

Viaggio della mente (VDM)

Tu mi porti su

Di sole e d’azzurro

Il mio giorno migliore / Don’t Stop the Music

Come saprei

Credo

Giorgia: una carriera tra successi e innovazione

Nata a Roma nel 1971, Giorgia Todrani è una delle voci più iconiche della musica italiana. Fin da giovane ha mostrato un talento straordinario, facendosi strada nei locali romani prima di approdare al successo nazionale. Il Festival di Sanremo 1994 segna il suo debutto con “E poi”, seguito dalla vittoria nel 1995 con “Come saprei”, brano che ha segnato la sua carriera.

Negli anni successivi, Giorgia ha pubblicato album di grande successo, collaborando con artisti internazionali e sperimentando diversi generi musicali. Tra i suoi dischi più celebri figurano “Girasole”, “Senza Paura”, “Oronero” e “Blu”, quest’ultimo pubblicato nel 2023. Oltre alla musica, ha recentemente debuttato come conduttrice di X Factor, dimostrando ancora una volta la sua versatilità artistica.

Con il Tour 2025, l’artista romana festeggia un’importante tappa del suo percorso musicale, offrendo al pubblico uno spettacolo imperdibile tra emozioni, talento e una voce inconfondibile!