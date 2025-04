Concerti I cani 2025: date, biglietti e scaletta

Le occasioni ancora disponibili nel calendario dei concerti

Nonostante la corsa al biglietto abbia già portato diverse date al sold out, i fan de I cani possono tirare un sospiro di sollievo: esistono ancora opportunità per assistere ad uno degli eventi più attesi del panorama musicale italiano del 2025. Su 18 appuntamenti totali, ben 8 risultano ancora accessibili al pubblico, con due date fresche di annuncio per soddisfare la straordinaria richiesta.

Ecco gli spettacoli per cui è disponibile un biglietto:

06/11/2025 – Bologna (nuova data) – Estragon

(nuova data) – Estragon 18/11/2025 – Roma (nuova data) – Atlantico

(nuova data) – Atlantico 24/11/2025 – Milano – Alcatraz

– Alcatraz 25/11/2025 – Milano – Alcatraz

– Alcatraz 01/12/2025 – Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

(TO) – Teatro della Concordia 04/12/2025 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

– Teatro Cartiere Carrara 07/12/2025 – Molfetta – Eremo Club

– Eremo Club 11/12/2025 – Napoli – Casa della musica Federico I

Di fronte all’incredibile entusiasmo dimostrato dai fan, il management ha prontamente risposto aggiungendo nuovi appuntamenti a Bologna e Roma, ampliando così le possibilità.

I biglietti che stanno andando a ruba

La corsa all’acquisto dei biglietti per assistere al ritorno sul palco de I cani è in pieno svolgimento, con una risposta del pubblico che testimonia l’attesa decennale per il gruppo di Niccolò. I tagliandi per partecipare agli eventi sono acquistabili online con prezzi a partire da 40,30 euro, una cifra che non sembra aver scoraggiato i fan considerando la rapidità.

Gli organizzatori consigliano di non temporeggiare nell’acquisto, poiché il rischio di rimanere senza la possibilità di partecipare agli show visto l’eccezionale domanda. Chi fosse ancora indeciso potrebbe perdere l’opportunità di essere presente a questo storico ritorno, considerando che il successo registrato finora potrebbe portare all’esaurimento dei posti anche nelle date ancora disponibili.

Gli appassionati sono inoltre invitati a rimanere aggiornati sui canali ufficiali, dove potrebbero essere annunciate eventuali date aggiuntive per soddisfare l’incredibile richiesta generata dal tour.

La grande attesa per la scaletta dei concerti

Anche se la scaletta ufficiale per il tour 2025 non è ancora rivelata, i fan possono aspettarsi un mix equilibrato tra i brani del nuovo album “post mortem” e i classici che hanno reso celebre il gruppo. Tra le canzoni che probabilmente riecheggeranno nei palazzetti troviamo:

Questo nostro grande amore

Protobodhisattva

Wes Anderson

Le coppie

Hipsteria

Aurora

Come Vera Nabokov

Post Punk

Non finirò

Corso Trieste

Lexotan

io

buco nero

colpo di tosse

davos

colpevole

f.c.f.t

post mortem

felice

madre

carbone

buio

un’altra onda

La rinascita artistica con “post mortem”

Il 10 aprile 2025 ha segnato un momento storico per la musica indipendente italiana: I cani hanno sorpreso tutti pubblicando “post mortem”, un album che rappresenta una vera e propria resurrezione artistica dopo nove anni di silenzio. Questo quarto progetto discografico prodotto dall’etichetta 42 Records rivela una nuova maturità con il suo collettivo, capace di reinventarsi pur mantenendo la propria identità.

Le sonorità che hanno sempre caratterizzato la band sono state sapientemente arricchite con influenze provenienti dal mondo dell’elettronica, creando un perfetto equilibrio tra passato e futuro. Si tratta di un ritorno alle origini nell’indie, ma completamente stravolto e poi superato in chiave quasi futuristica. Parallelamente, i testi si sono evoluti verso forme più eclettiche, dimostrando la crescita artistica del gruppo.

Dagli esordi nel 2010, quando I cani si affacciavano agli albori della scena indie italiana, il percorso artistico di Contessa ha attraversato diverse fasi, conquistando un posto di rilievo nell’immaginario musicale contemporaneo. Non sorprende quindi che la curiosità nel vedere nuovamente il gruppo dal vivo abbia raggiunto livelli così elevati, trasformando questo ritorno in uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.

