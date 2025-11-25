Concerti Jack White 2026: date, biglietti e scaletta dell'evento a Lido di Camaiore

Jack White si esibirà in Italia per la prima volta come solista nel 2026, segnando un momento storico per i fan italiani del musicista statunitense. Pur avendo calcato i palchi del nostro Paese con i White Stripes e i Raconteurs, White non aveva mai proposto una data solista sul territorio nazionale fino a oggi.

L’appuntamento è fissato per venerdì 19 giugno 2026 al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, nell’ambito di La Prima Estate, festival che quest’anno si articola su due weekend consecutivi: 19-21 e 26-28 giugno.

White aprirà la manifestazione musicale, confermandosi quarto headliner annunciato dopo Nick Cave & The Bad Seeds, Gorillaz e Twenty One Pilots, tutti nomi di richiamo internazionale che arricchiscono un cartellone già di altissimo profilo. La lineup comprende inoltre Sleaford Mods, Emiliana Torrini e West Leg, mentre restano da svelare gli artisti di punta per le giornate del 20 e 21 giugno. Questa prima data italiana da solista rappresenta un’occasione imperdibile per chi ha seguito la carriera multiforme di White.

Il cartellone della rassegna, che si conferma tra i più attesi della stagione estiva, include altri headliner di rilievo internazionale. Il 26 giugno saliranno sul palco Nick Cave & The Bad Seeds (unica data italiana), Sleaford Mods ed Emiliana Torrini. Il giorno seguente, 27 giugno, sarà la volta dei Gorillaz, mentre domenica 28 giugno chiuderanno i Twenty One Pilots (anch’essi in esclusiva italiana per l’occasione) insieme ai West Leg.

Gli organizzatori hanno anticipato che verranno annunciati ulteriori nomi nelle prossime settimane, tra cui gli headliner delle serate del 20 e 21 giugno, completando così la line-up di un festival che si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di musica dal vivo.

Concerti Jack White 2026: biglietti

I biglietti per il concerto di Jack White a La Prima Estate saranno in vendita a partire dalle ore 11 di martedì 25 novembre 2025. L’annuncio ufficiale conferma l’apertura delle vendite in questa data, permettendo ai fan di assicurarsi il posto per la prima esibizione solista dell’artista in Italia.

Concerti Jack White 2026: la scaletta

Ecco una possibile combinazione di canzoni soliste di Jack White e pezzi tratti dalle band storiche a cui ha partecipato, come The White Stripes e The Raconteurs:

Old Scratch Blues

That’s How I’m Feeling

Dead Leaves and the Dirty Ground

Black Math

Hotel Yorba

Broken Boy Soldier

Cannon

Ball and Biscuit

Icky Thump

Lazaretto

Fonte immagine: GQ Italia