Concerti Jorja Smith nel 2024: date, biglietti e scaletta

La cantautrice britannica presenta il suo secondo album con un grande tour internazionale che farà tappa anche in Italia.

Jorja Smith sta per partire per un entusiasmante tour internazionale che, per la prima volta, la porterà anche in Italia. Il tour presenterà il secondo album della talentuosa cantautrice britannica, “Falling or Flying”, con una serie di concerti dall’Europa al Giappone e dall’Australia al Messico. Ecco tutte le info da segnare in agenda.

Il tour di Jorja Smith si preannuncia ricco di tappe in alcuni dei festival e delle città più importanti del mondo. Ecco le date confermate fino a ora:

– 2 agosto 2024 – All Together Now Festival, Waterford, Irlanda

– 3 agosto 2024 – Ulster Hall, Belfast, Regno Unito

– 6-10 agosto 2024 – Øya Festival, Oslo, Norvegia

– 9 agosto 2024 – Syd for Solen, Copenhagen, Danimarca

– 14 agosto 2024 – Monte Carlo Summer Festival 2024, Monaco

– 16 agosto 2024 – Pukkelpop Festival, Hasselt, Belgio

– 17 agosto 2024 – Lowlands Festival, Biddinghuizen, Paesi Bassi

– 23-25 agosto 2024 – Leeds Festival, Leeds, Regno Unito

– 30 agosto 2024 – Zürich Openair, Zurigo, Svizzera

– 31 agosto 2024 – Carroponte, Milano, Italia

– 5 settembre 2024 – Tempodrom, Berlino, Germania

– 7 settembre 2024 – Palladium, Colonia, Germania

– 8 settembre 2024 – Olympic Park & Stadium, Monaco, Germania (Superbloom Festival 2024)

– 11 settembre 2024 – Salle Pleyel, Parigi, Francia

– 12 settembre 2024 – Salle Pleyel, Parigi, Francia (SOLD OUT)

– 14 settembre 2024 – Le Radient Bellevue, Lione, Francia (SOLD OUT)

– 15 settembre 2024 – Le Radient Bellevue, Lione, Francia

– 19 settembre 2024 – Ibiza Rocks, Ibiza, Spagna

– 4-6 ottobre 2024 – Promiseland Festival, Gold Coast, Australia

– 12 ottobre 2024 – Promiseland Village, Perth, Australia

– 22 ottobre 2024 – Osaka Hatch, Osaka, Giappone

– 23 ottobre 2024 – Toyosu Pit, Tokyo, Giappone

– 15-17 novembre 2024 – Corona Capital, Città del Messico, Messico

I fan della cantante possono assicurarsi un posto per uno degli eventi del tour visitando il sito di Ticketone dove troveranno tutte le informazioni necessarie e potranno acquistare i biglietti direttamente online.

Scaletta del tour di Jorja Smith

Jorja Smith ha preparato una scaletta ricca di successi che includerà sia i brani del suo nuovo album “Falling or Flying” che i pezzi più amati del suo repertorio. Ecco una possibile scaletta basata sui suoi concerti recenti:

Try Me She Feels Feelings Addicted The One Falling or Flying GO GO GO Make Sense Greatest Gift Come Over Teenage Fantasy Blue Lights Little Things Be Honest On My Mind (Jorja X Preditah)

Breve biografia di Jorja Smith

Jorja Alice Smith è nata a Walsall, nel West Midlands, l’11 giugno 1997. La sua carriera è iniziata nel 2016 con la pubblicazione del suo primo EP, “Project 11”, che includeva “Blue Lights”, il brano che ha portato Jorja all’attenzione del grande pubblico. Nel 2017, la cantante ha consolidato la sua posizione nel panorama musicale con il secondo EP, “A Prince”, che conteneva il singolo “Where Did You Go”.

Il suo album di debutto del 2018, “Lost & Found”, è stato accolto con entusiasmo da critica e pubblico e includeva successi come “On My Mind”, “February 3rd” e “Lifeboats”; nel 2023, Jorja ha pubblicato il suo secondo album “Falling or Flying” e ora si prepara a portare la sua musica in tour.