Concerti Lady Gaga 2025: date, biglietti e scaletta

Lady Gaga ha annunciato il suo ritorno sui palchi italiani con due concerti imperdibili a Milano nell’ottobre 2025. Dopo sette anni di assenza dall’Italia, la popstar porterà il suo nuovo tour, il Mayhem Ball Tour, nella prestigiosa cornice dell’Unipol Forum. I fan sono in attesa di assistere a esibizioni spettacolari caratterizzate da una miscela esplosiva di hit iconiche e nuovi brani estratti dal suo ultimo album, Mayhem.

Lady Gaga tornerà in Italia nel 2025 con due concerti imperdibili a Milano nell’ambito del suo Mayhem Ball Tour. Le date degli spettacoli sono state ufficialmente confermate:

– 19 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum

– 20 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum

Entrambi gli eventi si terranno all’**Unipol Forum**, una delle venue più prestigiose del paese, conosciuta per la sua straordinaria acustica e per aver ospitato concerti di alcune delle stelle più luminose della musica internazionale.

Il Mayhem Ball Tour porterà Lady Gaga in giro per il mondo per presentare il suo nuovo album, Mayhem, uscito il 7 marzo 2025. Questa sarà un’occasione unica per i fan italiani, che attendono da sette anni il ritorno della popstar nel paese. La presenza di Lady Gaga a Milano rappresenta uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, promettendo spettacoli indimenticabili con scenografie sorprendenti, coreografie elaborate e una scaletta ricca di successi iconici e nuove hit.

Biglietti e prezzi

I biglietti per i concerti di Lady Gaga a Milano saranno disponibili su Live Nation con modalità di acquisto ben definite. La vendita generale partirà alle ore 12:00 di giovedì 3 aprile 2025, mentre i titolari di carta MasterCard potranno accedere a una prevendita esclusiva dalle 12:00 di lunedì 31 marzo fino alle 22:00 del giorno successivo.

L’Unipol Forum di Milano accoglierà migliaia di fan desiderosi di assistere a questo grande evento. L’alta domanda suggerisce che i posti disponibili potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi chi intende partecipare è invitato a prenotare i biglietti non appena disponibili.

I prezzi dei biglietti possono variare in base alla tipologia di posto scelto, con diverse opzioni che includono settori standard, posti premium e pacchetti VIP, che potrebbero offrire vantaggi esclusivi come accessi privilegiati e merchandising dedicato.

Possibile scaletta

La scaletta ufficiale del Mayhem Ball Tour non è stata ancora rivelata, ma è probabile che Lady Gaga proponga un mix delle sue hit più celebri e dei brani tratti dal nuovo album Mayhem. Considerando il recente concerto tenuto al Dolby Live di Las Vegas, si può ipotizzare una setlist variegata che alterna pezzi iconici a nuove tracce.

Ecco una possibile scaletta per i concerti di Milano:

– Orange Colored Sky

– Luck Be a Lady

– Call Me Irresponsible

– Steppin’ Out With My Baby

– The Best Is Yet to Come

– Poker Face

– It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)

– I Can’t Give You Anything but Love, Baby

– Do I Love You

– Born This Way

– Stupid Love

– Sway

– Rags to Riches

– Paparazzi

– La vie en rose

– What a Difference a Day Makes

– Bad Romance

– Fly Me to the Moon

– Theme From New York, New York

Non mancheranno di certo coreografie spettacolari, effetti visivi sorprendenti e momenti emozionanti in cui l’artista interagirà con il pubblico. I fan italiani possono aspettarsi due serate uniche, caratterizzate dalla solita energia travolgente che contraddistingue ogni live di Lady Gaga.

L’ultimo album di Lady Gaga: Mayhem

Il 7 marzo 2025 Lady Gaga ha rilasciato il suo attesissimo album Mayhem, segnando un ritorno alle sonorità pop che l’hanno resa celebre. Questo nuovo progetto discografico non si limita al pop tradizionale, ma incorpora elementi di funk, rock e atmosfere dark, dimostrando ancora una volta la versatilità della cantante.

L’album presenta una tracklist variegata che spazia da brani carichi di energia a ballate più introspettive:

1. Disease

2. Abracadabra

3. Garden of Eden

4. Perfect Celebrity

5. Vanish Into You

6. Killah (feat. Gesaffelstein)

7. Zombieboy

8. LoveDrug

9. How Bad Do U Want Me

10. Don’t Call Tonight

11. Shadow Of A Man

12. The Beast

13. Blade of Grass

14. Die With A Smile (con Bruno Mars)

I fan hanno accolto positivamente il nuovo lavoro, elogiando la capacità di Lady Gaga di mescolare influenze diverse senza perdere la propria identità artistica. Mayhem si distingue per la sua varietà sonora e per testi che spaziano tra tematiche personali e atmosfere più audaci. Già dopo poche settimane dall’uscita, alcune tracce sono diventate virali, confermando il grande impatto dell’album sul pubblico e sulla critica.