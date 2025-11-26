Concerti Laura Pausini 2026: date, biglietti e scaletta dell'Io Canto World Tour

Il tour mondiale di Laura Pausini prenderà il via il 27 marzo 2026 dalla Navarra Arena di Pamplona e si concluderà il 24 novembre 2027 alla Ziggo Dome di Amsterdam, toccando tre continenti con 48 concerti. Per l’Italia sono previste otto date tra giugno e novembre 2026, suddivise in due momenti distinti: concerti estivi negli stadi e appuntamenti autunnali nei principali palazzetti, per vivere lo stesso spettacolo in atmosfere diverse.

Le tappe italiane dell’Io Canto World Tour toccheranno otto città distribuite tra giugno e novembre 2026, alternando stadi estivi e palazzetti autunnali. La prima data italiana è fissata per il 12 giugno 2026 a Messina, mentre l’ultima si terrà il 9 novembre 2026 a Eboli. Ecco il calendario completo:

12/06/2026 – Messina – Stadio San Filippo Franco Scoglio

19/06/2026 – Bari – Stadio San Nicola

03/07/2026 – Roma – Stadio Olimpico

06/10/2026 – Milano – Unipol Forum

07/10/2026 – Milano – Unipol Forum

17/10/2026 – Torino – Inalpi Arena

06/11/2026 – Firenze – Mandela Forum

09/11/2026 – Eboli – PalaSele

Concerti Laura Pausini 2026: biglietti e prezzi

I biglietti per tutte le date italiane dell’Io Canto World Tour 2026-2027 sono già disponibili sulle principali piattaforme ufficiali per l’acquisto. I prezzi variano in base alla città e al tipo di venue scelto: per le tribune si parte da circa 40 euro, mentre i settori più vicini al palco possono superare i 100 euro. Le fasce intermedie offrono diverse opzioni per adattarsi a budget differenti.

È consigliabile verificare la mappa dei posti e la disponibilità direttamente sui siti ufficiali, poiché le configurazioni cambiano tra stadi estivi e palazzetti autunnali. Acquistare attraverso canali ufficiali garantisce la validità del biglietto ed evita rischi legati a rivendite non autorizzate.

Concerti Laura Pausini 2026: scaletta del concerto

La scaletta ufficiale dell’Io Canto World Tour non è ancora stata annunciata, ma è ragionevole ipotizzare un set che unisca i grandi classici della carriera di Laura Pausini alle nuove cover del progetto Io canto 2. L’esperienza live dovrebbe valorizzare sia i brani storici sia le reinterpretazioni contemporanee, con alcune versioni in lingua spagnola che riflettono la dimensione internazionale dell’artista.

Ecco una possibile selezione basata sul repertorio consolidato e sulle cover attese:

La solitudine

Strani amori

Chiedilo al cielo

In assenza di te

Tra te e il mare

Non c’è

Viva la libertà

Io canto

La mia storia tra le dita

E ritorno da te

Invece no

Seamisai

Il mio sbaglio più grande

Il mondo che vorrei

Spaccacuore

L’altra donna

Fatti sentire

Se non te

Per vivere

Io che non vivo senza te

La prospettiva di me

Seamisai (versione spagnola)

Invece no (versione spagnola)

La mia storia tra le dita (versione spagnola)

Io canto (versione spagnola)

Non c’è (versione spagnola)

Viva la libertà (versione spagnola)

E ritorno da te (versione spagnola)

Il mondo che vorrei (versione spagnola)

Spaccacuore (versione spagnola)

Il mio sbaglio più grande (versione spagnola)

L’altra donna (versione spagnola)

Fatti sentire (versione spagnola)

Per vivere (versione spagnola)

Io che non vivo senza te (versione spagnola)

La prospettiva di me (versione spagnola)

L’ordine e la selezione dei brani potrebbero variare da città a città, e ulteriori sorprese potrebbero arricchire lo spettacolo man mano che il tour prenderà forma.

L’ultimo album

Io canto 2 uscirà nell’autunno 2025 e rappresenta il ritorno di Laura Pausini al formato delle cover, a quasi vent’anni dal primo Io canto (2006). Il progetto propone una selezione di classici della musica italiana reinterpretati con arrangiamenti contemporanei, includendo anche brani di autori latini che hanno segnato il suo percorso artistico.

Il singolo anticipatore La mia storia tra le dita, cover del celebre brano di Gianluca Grignani, è disponibile dal 12 settembre 2025 in quattro lingue, confermando l’identità internazionale che caratterizzerà l’intero tour.

Biografia e carriera

Laura Pausini ha debuttato nel 1993 al Festival di Sanremo vincendo la sezione Nuove Proposte con La solitudine, brano che ha segnato l’inizio di una carriera straordinaria. Da allora ha venduto oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo, affermandosi come una delle artiste italiane di maggior successo a livello internazionale.

Il suo percorso è costellato di riconoscimenti prestigiosi: un Grammy Award, cinque Latin Grammy Awards, un Golden Globe e una candidatura agli Oscar per la migliore canzone originale con Io sì (Seen), colonna sonora del film La vita davanti a sé.

Nata a Faenza il 16 maggio 1974 e cresciuta a Solarolo, Laura ha iniziato a cantare fin da bambina nei pianobar insieme al padre. Nel 2025 ha inaugurato a Solarolo il Laura Pausini Museum, primo museo italiano dedicato a un’artista donna, che celebra il suo impatto intergenerazionale attraverso costumi, strumenti e documenti originali.

Fonte immagine: Biografieonline