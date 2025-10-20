Concerti Levante 2026: date, biglietti e scaletta

Levante ha annunciato con grande entusiasmo il suo imminente tour nei club italiani, previsto per il 2026, attirando l’attenzione di fan e critici. La cantautrice, nota per la sua energia e innovatività, ha svelato le date via Instagram, creando un’atmosfera di attesa e aspettativa diffusa.

Il ritorno sul palco si inserisce in un contesto di successi passati e nuove uscite, evidenziando la passione dell’artista per la musica dal vivo e rafforzando il legame con un pubblico sempre più affezionato. L’energia del tour promette serate indimenticabili e momenti di pura magia.

Il calendario del tour di Levante prevede sette appuntamenti nei club più rinomati d’Italia. Le date confermate sono:

29 aprile a Padova presso il Gran Teatro Geox

4 maggio a Firenze al Teatro Cartiere Carrara

6 maggio a Roma all’Atlantic

7 maggio a Napoli alla Casa della Musica

11 maggio a Torino al Teatro Concordia

14 maggio a Bologna all’Estragon Club

19 maggio a Milano all’Alcatraz

I biglietti e prezzi dei concerti di Levante

I biglietti per il tour di Levante sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e VivaTicket. Le prevendite sono già aperte. La fascia di prezzo va da 40 € a 55 € a seconda della città e del settore.

Concerti Levante 2026: la scaletta

La possibile scaletta del tour potrebbe includere un mix acclamato di brani che spaziano dai successi del passato alle nuove uscite. Alcuni dei pezzi attesi sono:

Leggera

Capitale, mio capitale

Rancore

Io ero io

Alma Futura

Se non ti vedo non esisti

Abbi cura di te

Di tua bontà

Fa male qui

Non stai bene

Memo

Mela

Metro

Antonio

Iride blu e Cuore liquido

Mater

Gesù Cristo sono io

Invincibile

Andrà tutto bene

Non me ne frega niente

Vertigine

Alfonso

Tikibombom

Vivo

Mi manchi

Fonte immagine: RaiNews