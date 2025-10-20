Concerti Levante 2026: date, biglietti e scaletta

Levante ha annunciato il suo tour nei club italiani per il 2026, con sette date in programma nei principali teatri e club del paese.
Concerti Levante 2026: date, biglietti e scaletta
Levante ha annunciato con grande entusiasmo il suo imminente tour nei club italiani, previsto per il 2026, attirando l’attenzione di fan e critici. La cantautrice, nota per la sua energia e innovatività, ha svelato le date via Instagram, creando un’atmosfera di attesa e aspettativa diffusa.

Il ritorno sul palco si inserisce in un contesto di successi passati e nuove uscite, evidenziando la passione dell’artista per la musica dal vivo e rafforzando il legame con un pubblico sempre più affezionato. L’energia del tour promette serate indimenticabili e momenti di pura magia.

Concerti Levante 2026: le date del tour

Il calendario del tour di Levante prevede sette appuntamenti nei club più rinomati d’Italia. Le date confermate sono:

  • 29 aprile a Padova presso il Gran Teatro Geox
  • 4 maggio a Firenze al Teatro Cartiere Carrara
  • 6 maggio a Roma all’Atlantic
  • 7 maggio a Napoli alla Casa della Musica
  • 11 maggio a Torino al Teatro Concordia
  • 14 maggio a Bologna all’Estragon Club
  • 19 maggio a Milano all’Alcatraz

I biglietti e prezzi dei concerti di Levante

I biglietti per il tour di Levante sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e VivaTicket. Le prevendite sono già aperte. La fascia di prezzo va da 40 € a 55 € a seconda della città e del settore.

Concerti Levante 2026: la scaletta

La possibile scaletta del tour potrebbe includere un mix acclamato di brani che spaziano dai successi del passato alle nuove uscite. Alcuni dei pezzi attesi sono:

  • Leggera
  • Capitale, mio capitale
  • Rancore
  • Io ero io
  • Alma Futura
  • Se non ti vedo non esisti
  • Abbi cura di te
  • Di tua bontà
  • Fa male qui
  • Non stai bene
  • Memo
  • Mela
  • Metro
  • Antonio
  • Iride blu e Cuore liquido
  • Mater
  • Gesù Cristo sono io
  • Invincibile
  • Andrà tutto bene
  • Non me ne frega niente
  • Vertigine
  • Alfonso
  • Tikibombom
  • Vivo
  • Mi manchi

