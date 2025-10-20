Concerti Levante 2026: date, biglietti e scaletta

Levante ha annunciato con grande entusiasmo il suo imminente tour nei club italiani, previsto per il 2026, attirando l’attenzione di fan e critici. La cantautrice, nota per la sua energia e innovatività, ha svelato le date via Instagram, creando un’atmosfera di attesa e aspettativa diffusa.
Il ritorno sul palco si inserisce in un contesto di successi passati e nuove uscite, evidenziando la passione dell’artista per la musica dal vivo e rafforzando il legame con un pubblico sempre più affezionato. L’energia del tour promette serate indimenticabili e momenti di pura magia.
Concerti Levante 2026: le date del tour
Il calendario del tour di Levante prevede sette appuntamenti nei club più rinomati d’Italia. Le date confermate sono:
- 29 aprile a Padova presso il Gran Teatro Geox
- 4 maggio a Firenze al Teatro Cartiere Carrara
- 6 maggio a Roma all’Atlantic
- 7 maggio a Napoli alla Casa della Musica
- 11 maggio a Torino al Teatro Concordia
- 14 maggio a Bologna all’Estragon Club
- 19 maggio a Milano all’Alcatraz
I biglietti e prezzi dei concerti di Levante
I biglietti per il tour di Levante sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e VivaTicket. Le prevendite sono già aperte. La fascia di prezzo va da 40 € a 55 € a seconda della città e del settore.
Concerti Levante 2026: la scaletta
La possibile scaletta del tour potrebbe includere un mix acclamato di brani che spaziano dai successi del passato alle nuove uscite. Alcuni dei pezzi attesi sono:
- Leggera
- Capitale, mio capitale
- Rancore
- Io ero io
- Alma Futura
- Se non ti vedo non esisti
- Abbi cura di te
- Di tua bontà
- Fa male qui
- Non stai bene
- Memo
- Mela
- Metro
- Antonio
- Iride blu e Cuore liquido
- Mater
- Gesù Cristo sono io
- Invincibile
- Andrà tutto bene
- Non me ne frega niente
- Vertigine
- Alfonso
- Tikibombom
- Vivo
- Mi manchi
