Concerti Lewis Capaldi 2026: date, biglietti e scaletta

Lewis Capaldi torna in Italia nel 2026 con un’unica data imperdibile a Milano, destinata a riaccendere l’entusiasmo di studenti e fan dopo il successo strepitoso del concerto sold out al Forum nel 2023. La superstar scozzese, che vanta oltre 30 miliardi di stream globali e si è affermata come una delle voci più potenti della scena pop internazionale, si esibirà mercoledì 17 giugno 2026 presso Fiera Milano Live.

Questo attesissimo ritorno dal vivo coincide con l’uscita del nuovo EP Survive, previsto per il 14 novembre. Il progetto discografico anticipa il comeback dell’artista e arricchisce la sua proposta musicale con brani freschi e intensi, destinati ad affiancare i grandi successi che hanno segnato la sua carriera.

L’evento milanese rappresenta un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia, il carisma e l’autenticità che contraddistinguono Capaldi, in uno spettacolo che promette di celebrare la sua rinascita artistica con quella connessione speciale che sa creare con il pubblico.

Lewis Capaldi ha annunciato un’unica data italiana per il suo tour mondiale 2026. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 giugno 2026 presso Fiera Milano Live, la moderna venue situata a Rho, nell’area metropolitana milanese.

Si tratta dell’unico concerto confermato in Italia nell’ambito del tour europeo dell’artista scozzese. La scelta di Milano rispecchia il legame speciale con il pubblico italiano, consolidato nel 2023 con il memorabile sold out al Forum di Assago.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il concerto di Lewis Capaldi a Milano saranno disponibili attraverso diverse fasi di vendita, pensate per garantire ai fan la possibilità di assicurarsi un posto all’evento.

La vendita generale aprirà online su www.vivoconcerti.com giovedì 13 novembre 2025 alle ore 11:00, rendendo i biglietti accessibili a tutti gli interessati.

Data l’unicità della data italiana e il precedente sold out al Forum di Milano nel 2023, è raccomandabile muoversi rapidamente non appena le vendite saranno attive.

Possibile scaletta

La scaletta ufficiale del concerto milanese non è ancora stata comunicata, ma è verosimile che Lewis Capaldi proponga una selezione dei suoi maggiori successi insieme ai brani del nuovo EP Survive. Basandosi sul repertorio recente e sulle esibizioni internazionali, il cantautore scozzese potrebbe includere:

Someone You Loved

Pointless

Wish You The Best

Forget Me

Tra le novità attese figurano sicuramente:

Survive – già primo brano più venduto del 2025 nel Regno Unito

Almost

Something In The Heavens

The Day That I Die

La scaletta definitiva sarà svelata nelle settimane precedenti l’evento.

L’ultimo album e il ritorno live

Nel 2023 Lewis Capaldi ha pubblicato Broken By Desire To Be Heavenly Sent, album che ha debuttato al primo posto nel Regno Unito generando tre singoli numero uno: Pointless, Wish You The Best e Forget Me. Questo successo ha confermato il cantautore scozzese tra le voci più intense del pop contemporaneo.

Il ritorno dal vivo è anticipato dal nuovo EP Survive, in uscita il 14 novembre 2025. Il brano omonimo ha debuttato al numero uno nel Regno Unito diventando il più venduto del 2025, sesto numero uno per l’artista. L’EP include anche i singoli Almost, Something In The Heavens e The Day That I Die.

Capaldi ha presentato la nuova musica in programmi prestigiosi come The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Good Morning America e The Graham Norton Show, oltre a un’acclamata esibizione a Glastonbury, segnali di un ritorno in grande forma che culminerà nel tour 2026.

